Instagram ve Messenger’ın bazı özellikleri Avrupa’da kaldırıldı

Facebook, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni veri güvenliği kurallarına uymak amacıyla Instagram ve Messenger bünyesindeki özelliklerin bir kısmını Avrupa’da kullanımdan kaldırmaya başladığını açıkladı. Facebook’un kaldırdığı özellikler arasında çıkartmalar, anketler, AR efektleri gibi “yok sayılamayacak” özellikler bulunuyor.

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Instagram’ı ve Messenger’ı bünyesinde bulunduran sosyal medya devi Facebook’un, şu sıralar Avrupa Birliği’nin yeni veri kurallarıyla başı dertte. Şirket, veri kullanımıyla alakalı AB ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni kurallar dolayısıyla Instagram ve Messenger’dan bazı özellikleri kaldırdığını açıkladı.

Instagram ve Messenger’dan kaldırılan özellikler arasında; takma adlar, çıkartmalar, AR efektleri gibiler bulunuyor

Avrupa’daki Messenger ve Instagram kullanıcılarına, bazı özelliklerin geçici olarak kullanılamayacağını bildiren Facebook, bu değişikliği Avrupalı kullanıcılara, telefonlarına küçük bildirimler göndererek haberdar etti. Instagram ve Messenger uygulamalarında gördüğü uyarıları sosyal medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar, en çok çıkartmaların eksikliğinden dert yanıyorlar.

Özellikleri en kısa zamanda geri getireceğini ifade eden Facebook, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, değişikliğin Avrupa’daki mesajlaşma hizmetlerine yönelik yeni kurallar dolayısıyla yapıldığını söylüyor. Facebook’un, kaldırdığı özellikleri ne zaman geri getireceğiyse bilinmiyor.

Bilinmeyen önemli detaylardan birisi de, Facebook’un tam olarak hangi özellikleri kaldırdığı. Bu konuyla ilgili henüz Facebook kanadından resmi bir basın açıklaması gelmiş değil; ancak bugün itibariyle ortaya çıkan bilgilere göre Facebook; Instagram’daki ve Messenger’daki anketleri, Instagram çıkartmalarını ve Messenger’daki takma adlar özelliğini tamamıyla kaldırmış durumda. Avrupalı kullanıcıların elinden alınan bir başka özellik de, Instagram DM’de bulunan AR efektleri oldu. Kullanıcıların kaldırılmasından en çok şikayet ettiği bu ve diğer tüm özelliklerin, Avrupalı kullanıcılara ne zaman döneceği veya dönüp dönmeyeceği ne yazık ki muamma.