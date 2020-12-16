Facebook, 2021 için gizlilik korumalarını kaldırdı

Facebook, Birleşik Krallık kullanıcılarını Avrupa Birliği’nin katı kurallarının korumasından çıkardı.

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Facebook, AB’nin katı kurallarını kırdı

Sosyal medya kullanıcıları (İnstagram ve Whatsapp gibi), önümüzdeki aylarda bir hizmet şartları anlaşması yapacak. Bu antlaşmayı, İrlanda Cumhuriyeti‘ndeki Avrupa şubesi yerine Kaliforniya’daki genel merkez ile gerçekleştirecek. Bu, kullanıcıların artık AB’nin katı gizlilik rejimine uymak için hazırlanan veri politikaları kapsamında sosyal medya kullanımına devam etmeyeceği anlamına geliyor. Bunun sebebi, kullanıcı sözleşmelerinin ABD’ye taşınması.

Bilindiği üzere Google, bu senenin başında buna benzer değişiklikler yapmıştı. Birleşik Krallık vatandaşları, artık Avrupa Birliği vatandaşı olmadıklarından AB’nin veri koruma yasalarına tabi olmak istemediler. Sonuç olarak, bu yasanın kaldırılması kullanıcılar için bir çıkış kapısı oldu diyebiliriz. Bu yasa henüz yürürlüğe girmedi. Şimdilik Birleşik Krallık vatandaşları AB’nin GDPR‘sini yansıtan veri gizliliği yasası tarafından korunmaya devam edecek. Birleşik Krallık vatandaşları, yasanın en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyorlar.

Aynı zamanda, Birleşik Krallık’ta veri gizliliği yasasını savunanlar da var . Bu kullanıcılar, AB dışına çıktıktan sonra gizlilik yasalarının zayıflayacağını ve zaman içinde çürüyeceğini düşünüyorlar. Bu konu üzerine Open Rights Group‘un yönetici müdürü Reuters şu açıklamayı yaptı, “Şirketi büyüttükçe, sahip oldukları kişisel veriler ne kadar fazla olursa, ABD hükumetine elimizde bulunan verileri teslim etmek için gözetim görevleri ve gereksinimlerine o kadar tabi olacağız.”

2018 yılında ABD hükumeti, ABD şirketlerinin verilerini yabancı yasa uygulayıcılarıyla paylaşmasını kolaylaştıran bir yasa kabul etti. Bu yasa CLOUD yasasıydı. Birleşik Krallık vatandaşlarının, verileri konusunda endişe etmesi biraz anlamsız gibi görünüyor. Bunun dışında bir de pazarlık konusu mevcut. Birleşik Krallık bu konuda: Artık AB’nin ticaret anlaşmalarına dahil olmayacağız bu yüzden ülkemiz kendi ticaret anlaşmalarını yapacak, dedi. Veri gizliliğini savunan vatandaşlar ABD’nin müzakerelerde hangi koruma politikalarından vazgeçeceğini merak ediyor ve bu konuda oldukça endişeliler.

Cloud yasası, Amerika Birleşik Devletleri yasalarında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetlerinin isteklerinin coğrafi kapsamını netleştiren ve hizmet sağlayıcılarının başka bir ülkenin yasaları veya ulusal çıkarlarıyla çakışan istekleri reddetmesi için yeni yöntemler sunan bir güncellemedir.

Uygulamanın Birleşik Krallık şubesi Reuters’a, Birleşik Krallık’taki vatandaşlara sunduğu gizlilik kontrollerinde veya hizmetlerde bir değişiklik olmayacağını ancak, sosyal medya kullanıcılarının hüküm ve koşulları yeniden kabul etmesi gerektiğini, söyledi.

Bu konuda getirilen yasa neleri içerecek merak konusu. Kullanıcıların bazıları endişe etse de bir süre sonra onların da rahatlayacağını düşünüyoruz.