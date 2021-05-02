Instagram ve Facebook’tan iOS kullanıcılarına veri takibi gözdağı

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Instagram ve çatı şirketi Facebook, bilindiği üzere, iOS 14.5’la gelen yeni kişisel veri takibi şeffaflığı kurallarından pek de hoşnut değil. Hatırlayacağınız üzere, Apple, iOS’un yeni sürümüyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı’nı getirmişti. Bu yeni kurallara göre, reklam amacıyla kullanıcıların kişisel verilerini takip etmek isteyen uygulamalar, artık kullanıcıların iznini almak zorunda kalacaktı. Tabi, Facebook gibi gelirinin büyük bölümünü kişisel veriler ve dolayısıyla bunların reklam amaçlı kullanımıyla edinen firmalar bu duruma büyük tepki göstermişti. Hatta, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, eline geçen her her fırsatta Apple’ı bu konuda ağır eleştirmişti. Görünen o ki, Facebook ve bünyesindeki Instagram bu eleştirileri bir aşama daha ileri taşıyor. Zira, şirket iki popüler platformunda yer alacak ve kullanıcılara adeta göz dağı veren uyarı görsellerini hazırladı bile…

Instagram ve Facebook: “Uygulamaların ücretsiz kalmasını istiyorsanız verilerinizi bizimle paylaşmalısınız”

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Görünüşe göre Facebook’un, Apple’ın yeni kişisel veri politikasını eleştirme konusunda durmaya niyeti yok. Kuralın ilk duyurulduğu günden bu yana tepkisini yüksek sesle dile getiren şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 14.5’la yeni politika yürürlüğe girdiğinden beri sesinin tonunu daha da arttırmıştı. Şimdi ise, görünen o ki, Facebook bu eleştirileri kampanyasındaki stratejisini değiştirdi. Zira, şirket yayımladığı bu uygulama içi uyarı görseliyle kullanıcıları da kavganın içine çekiyor.

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İşte o uyarı metni

Yukardaki görsel, ABD’de de yaşayan Ashkan Soltani isimli Twitter kullanıcısına ait. Bu kullanıcı, geçtiğimiz günlerde telefonunda Instagram ve Facebook uygulamalarına girdiğinde görseldeki uyarı metinleriyle karşılaştığını ifade ediyor. Facebook ve Instagram’daki bu uyarı metinlerini büyük ölçüde klasik bilgilendirme metni şeklinde tanımlamamız mümkün. Metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde:

” iOS 14’lü bir sürüm kullanıyorsunuz. Bu iOS versiyonu, bizim uygulama olarak sizin kişisel verilerinizi takip etmemiz için sizden bir izin almamızı zorunlu kılıyor. Bizim bu takibi yapmamızın ana amacı gördüğünüz reklamların kalitesini geliştirmek. Bunun yanında, sizden aldığımız bu verilerin kullanımını nasıl limitlediğimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.”

Buraya kadar metinde her şey normal gözüküyor. Ancak metnin asıl dikkat çeken kısmı ise paragrafın altında yer alan üç maddede. Bu üç cümle kişisel verilerinizi Facebook’a vermenin yararlarını listeliyor. Bu listenin çevirisi ise şu şekilde:

” Biz bu verileri şu amaçlarla kullanıyoruz: Size özel, daha iyi kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek.

Platformu ve uygulamayı size ücretsiz bir şekilde sunmaya devam etmek.

Bizim bu verilerle oluşturduğumuz reklamlardan yararlanan işletmeleri desteklemek. “

Aslında, bu üç maddenin ikisi çok da agresif gözükmüyor. Ancak, ikinci cümle için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Facebook ve Instagram, kullancılara açıkça eğer uygulamaya para ödemek istemiyorlarsa verilerini paylaşmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyor. Hatta, nerden baktığınıza bağlı olarak, kullanıcıları tehdit ediyor demek bile mümkün. Tabi, bu sizin yorumunuza kalmış. Facebook, The Verge’e konu hakkında yaptığı açıklamada bu görselleri “kullanıcıları eğitmek” amacıyla hazırladığını söylüyor. Facebook’un bu iddiasına ne kadar inanırsınız bilemeyiz fakat şirketin paylaştığı bu metnin Apple’ın yeni kurallarını ihlal etmediğini söylemeliyiz. Zira, Uygulama Takibi Şeffaflığı kuralları uygulamaların kullanıcıları kişisel verilerini paylaşma konusunda ikna etmeye çalışan bildirimler yayımlamasına izin veriyor.

Apple’ın yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” kuralları ne anlama geliyor? Facebook neden bu kadar tepkili?

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 14.5’un en dikkat çeken yeniliklerinden bir d Uygulama Takibi Şeffaflığı’ydı. Peki bu yeni kurallar ne anlama geliyor? Bu yeni kurallara göre, eskiden izninizi almadan kişisel verilerinizi takip eden uygulamalar artık bu işlem için izin almak zorunda. Bu kurala uymayan uygulamalar içinse yaptırım çok ağır: App Store’dan banlanmak. Doğal olarak Instagram ve Facebook gibi bu işten gelir eden firmalar bu yeni kuraldan mutsuz. Peki Facebook’un iddiası ne? Facebook’a göre, Apple bu yeni kuralları kullanıcıların iyiliğini düşündüğü için getirmedi. Aksine, Facebook’un iddası, Apple’ın bunu tamamen kendi çıkarları için yaptığı şeklinde. Öyle ki, Zuckerberg, Apple’ın bu değişikliği App Store’daki para kazanma modelini değiştirip kendi komisyonunu arttırmak için yaptığını söylüyor. Ünlü CEO’ya göre, Apple’ın amacı reklam kazancını sıfıra indirmek ve uygulamaları abonelik modeline geçirmek. Böylece, Zuckerberg’e göre, Apple App Store’daki artan abonelik harcamalarından daha fazla komisyon kazanabilecek.

Facebook’un bu yeni uyarı metni hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce biraz tehditkar mı, yoksa bir sıkıntı yok mu? Eğer Facebook ücretli olursa platformu kullanmaya devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın:)

Kaynak: TheVerge, AppleInsider