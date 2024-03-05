Amerikan merkezli teknoloji devi Meta; WhatsApp, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sahibi. Başta Instagram olmak üzere bu sosyal medya uygulamaları günümüzde fazlasıyla tercih ediliyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Instagram ve Facebook çöktü. Detaylara bakalım.

Instagram ve Facebook neden çöktü?

Instagram ve Facebook problemi devam ediyor ancak Meta kanadında bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İnsanlar ise başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere diğer sosyal medya platformlarına akın etti. Özellikle Instagram kanadında çökme problemi sık sık yaşanıyor.

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Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg ise bu konuda yeteri kadar aksiyon almaması sebebiyle fazlasıyla eleştiriliyor. Sizleri Instagram çökmesi ile ilgili X gönderileri ile baş başa bırakıyoruz. #instagramdown

Çöken Instagram değil benim hayatımdı yazmaya gelen Twitter kullanıcıları #instagramdown pic.twitter.com/fJNlRtxrBt — Sezarrq (@Sezarr_21) March 5, 2024