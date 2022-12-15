Instagram kullanıcıları, saldırıya uğrayan hesaplarını kurtarmak için özel bir desteğe sahip olacak. Sosyal ağ, farklı erişim sorunlarını çözmeyi vaat eden instagram.com/hacked özelliğini başlattı.

Sayfa, saldırıya uğrayan hesapları kurtarmak, sahte profilleri bildirmek veya sadece şifreyi değiştirmek için kullanıcılara yardım sunuyor. Bu sayede insanlar erişim sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilecekler.

Saldırıya uğramış bir Instagram hesabı nasıl kurtarılır?

Kullanıcı, instagram.com/hacked adresine mobil veya bilgisayar üzerinden erişerek sosyal ağdan destek talep edebilir. Ardından, kişi hesabının saldırıya uğrayıp uğramadığını, şifresini unutup unutmadığını, iki faktörlü kimlik doğrulamaya erişimini kaybedip kaybetmediğini veya profilin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını bildirmelidir.

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Her durum için, kullanıcının hesaba yeniden erişim kazanmasına yardımcı olacak bir dizi adım vardır. Birden fazla profili olanlar için, platformdan özellikle hangi sayfanın desteğe ihtiyacı olduğunu seçmek mümkündür.

Sosyal ağın blogunda yer alan notta, “Instagram hesabınıza erişiminizi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz, bu nedenle insanların hesaplarını kurtarmak için birden fazla seçeneğe sahip olmalarını sağlamak istiyoruz” denildi.

Korumanın ve kurtarmanın yeni yolları

Instagram, 2022’nin başlarından bu yana hesap kurtarma için yeni özelliklerle testler yapıyor. Araçlardan biri, arkadaşların kişinin kimliğini doğrulamasını istemek ve böylece sayfanın kontrolünü yeniden ele geçirebilecek.

Kaynak: Instagram, The Verge