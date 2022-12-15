YouTube, yorumlar bölümünde ve canlı yayınlar sırasında küfürlü dil, spam ve botlarla mücadele etmek için yeni yapay zeka (AI) araçlarının kullanıldığını duyurdu. Platforma göre, bu tür sorunlar bugünlerde içerik oluşturucuların en büyük endişeleri arasında yer alıyor.

Yeni özelliklerden biri de yorumlarda otomatik spam algılama özelliğine eklenen ve spam gönderenler tarafından kullanılan en son yöntemlere uyum sağlayacak şekilde geliştirilen iyileştirmeler de yer alıyor. Google’a göre, makine öğrenimi bu yılın ilk yarısında 1,1 milyardan fazla bu tür içeriği tespit etti ve kaldırdı.

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Canlı sohbetlerdeki botların tespiti de optimizasyonlar kazandı ve otomatik hesapları platformdaki yaşamlardan uzak tutmanın yeni yollarını sundu. Botlar Mountain View şirketinin hizmetindeki gerçek zamanlı yayınları olumsuz etkileyerek içerik oluşturucuları, konukları ve halkı rahatsız etti.

Ancak arama devine göre, YouTube’un yapay zeka araçlarına yapılan bu son güncelleme “canlı yayını herkes için daha iyi bir deneyim haline getirecek”. Vaat edilen, botların daha hızlı tespit edilmesi, böylece youtuber’ların ve kullanıcıların müdahale olmadan etkileşime girebilmesidir.

İçindekiler Saldırgan yorumların azaltılması

Saldırgan yorumların azaltılması

İnsanlar tarafından yapılan saldırgan yorumlara gelince, big tech, yapay zeka tarafından tespit edildikten sonra topluluk kurallarını ihlal edenler için kaldırma bildirimleri ve zaman sınırları göstereceğini söylüyor. Kişi uyarıları dikkate almaz ve saldırgan paylaşımlarına devam ederse, 24 saate kadar yorum yapamayabilir.

Başlangıçta, bildirimler yalnızca İngilizce yorumlar için çalışıyor, ancak önümüzdeki aylarda daha fazla dile genişletilecek. YouTube, bu yeni araçların test sırasında kullanıcıların saldırgan yorumlar bırakma olasılığını azalttığını iddia ediyor.

Kaynak: GSMArena, YouTube