Instagram, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmalarını sağlayan ‘Notlar‘ özelliğini Avrupa ve Japonya’ya genişletti. Instagram Başkanı Adam Mosseri, mikro blog platformu Twitter üzerinden yaptığı duyuruda “Notlar artık Avrupa ve Japonya‘da kullanılabilir” dedi. Mosseri bir videoda, birçok kullanıcının “özelliğe henüz erişememekten şikayetçi olduğuna” değindi.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023