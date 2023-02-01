Instagram, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmalarını sağlayan ‘Notlar‘ özelliğini Avrupa ve Japonya’ya genişletti. Instagram Başkanı Adam Mosseri, mikro blog platformu Twitter üzerinden yaptığı duyuruda “Notlar artık Avrupa ve Japonya‘da kullanılabilir” dedi. Mosseri bir videoda, birçok kullanıcının “özelliğe henüz erişememekten şikayetçi olduğuna” değindi.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉 Notes are now available in Europe and Japan. Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ — Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023

Mosseri, sosyal hesaplarında yayınladığı bir videoda, Notlar’ın ilk sunumuna Avrupa ve Japonya’nın dahil edilmediğini, çünkü Instagram’ın bu bölgelere getirmeden önce özelliğin yerel düzenlemelere uygun olduğundan emin olması gerektiğini açıkladı. Instagram, özelliğin iki yeni bölgedeki tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç gün alacağını belirtti.

Mosseri ayrıca özelliğin Asya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da ve “özellikle gençler arasında” “gerçekten iyi iş çıkardığını” belirtti.

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Notlar özelliği nasıl kullanılır?

Notlar özelliği geçtiğimiz ay tanıtıldı. Kullanıcılar, gelen kutularının en üstüne giderek ve ardından takip ettikleri takipçileri ya da mevcut “Yakın Arkadaşlar” listelerinden diğerlerini seçerek Notlar gönderebiliyor. Daha sonra notun kendisini yazabilirler, ardından not 24 saat boyunca arkadaşlarının gelen kutularının en üstünde görünecektir. Bir kullanıcı bir Nota yanıt verirse, yanıt bir DM olarak gelecektir.

Ayrıca aralık ayında New York Times, Meta’nın Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’da yaşanan kaostan faydalanmak için Instagram Notes’u daha tam teşekküllü bir Twitter rakibine dönüştürmeyi düşündüğünü bildirmişti. Haberde şirketin Notes’un kendi bağımsız uygulaması mı yoksa Instagram’ın içinde başka bir akış mı olması gerektiğini değerlendirdiği belirtiliyordu.