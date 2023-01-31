Bloomberg’in haberine göre Çinli teknoloji şirketi Baidu, popüler ChatGPT sohbet robotunun kendi versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu bildirilen bir kişi, Baidu’nun henüz isimlendirilmemiş chatbotunu mart ayında tanıtacağını söyledi. Ayrıca Baidu’nun ana arama hizmetlerinin içine yerleştirilecek, yani kullanıcılar yakında ChatGPT’de olduğu gibi sohbet tarzı arama sonuçları alabilecekler.

Baidu’nun ayrıca şirketin birkaç yıldır geliştirmekte olduğu büyük ölçekli bir yapay zekâ modeli olan Ernie sistemine milyarlarca dolar yatırım yaptığı bildirildi. Bu, şirketin ChatGPT benzeri platformunun temelini oluşturacak.

ChatGPT, yapay zekâ (AI) tarafından desteklenen ve istemlere konuşma tarzında yanıt verebilen bir doğal dil işleme aracıdır. Araç soruları yanıtlayabiliyor ve içerik oluşturma ve kod yazma gibi görevlerde yardımcı olabiliyor. Geçen yılın Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, hizmet bir milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

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Bu ayın başlarında, Microsoft’un ChatGPT’yi entegre ederek Bing arama motorunu güçlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Şirketin ayrıca geçtiğimiz günlerde ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ye 10 milyar dolar yatırım yaptı.

ChatGPT’nin yükselişi arama motoru devi Google’ı da endişelendirdi ve New York Times’a göre, kısa süre önce yangın alarmını çekmeye benzer bir “kırmızı kod” ilan etti. Şirketin bu yıl, Google Arama’nın yapay zekâ destekli bir versiyonu da dahil olmak üzere yapay zekâ ile ilgili 20’den fazla projeyi tanıtacağı görülüyor.