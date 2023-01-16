Elon Musk, Twitter üzerinden takipçilerine iki popüler platformu kıyaslayan bir soru sordu ve Meta’nın sahip olduğu Instagram uygulamasından bahsetti. Instagram ve Twitter’ı karşılaştırırken CEO, platformu kullanmanın iki etkisinden bahsetti ve kısa sosyal medya kelimesinin de uygulamayı kullanan insanlara olumsuz bir tepki verdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Twitter’ın algoritma değişikliği hakkında konuşuldu; liderinin 2022’de yıl bitmeden değiştirmekten bahsettiği bir algoritma.

Elon Musk Meta Uygulamasındaki ‘Depresyonu’ Gerekçe Gösterdi

Musk bugün erken saatlerde attığı bir tweet ile “Twitter ile Instagram” tartışması hakkında bir açıklama yaptı ve her iki platformun da kullanıcıları üzerindeki çeşitli olumsuz etkilerinden bahsetti. Burada, “Instagram’ın insanları depresyona soktuğunu” ancak diğer yandan Twitter’ın insanların öfkelenmesine neden olan bir platform olduğunu söyledi.

CEO daha sonra halka, her kullandıklarında insanlara ne getirdiğini göz önünde bulundurarak hangisinin daha iyi bir platform olduğunu sordu.

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Twitter’ın Instagram’dan daha iyi olduğunu iddia eden çok sayıda kişi vardı ve bu resmi anketler veya sonuçlar olmamakla birlikte, özellikle de kısa kelimeli sosyal medya platformunda sorulduğu için önyargı olduğu söylenebilir.

Bir kullanıcı Twitter’ın daha iyi olduğunu çünkü herhangi bir filtresi olmadığını ve insanların kendilerini özgürce ifade edebildiğini söyledi.

Instagram makes people depressed & Twitter makes people angry. Which is better? — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2023

Twitter Algoritması Eskisinden Daha İyi

Bir kullanıcı Musk’tan Twitter algoritmasını değiştirerek olumsuz ya da dramatik içerikleri öne çıkarmaktan kaçınmasını ve “eşit miktarda olumlu gönderiye” daha fazla odaklanmasını istedi. Ancak milyarder, Twitter’ın mevcut deneyiminde zaten değişiklikler yapıldığını söyledi ve algoritmasına atıfta bulunarak “zaten geçmişten daha iyi hissettirmesi gerektiğini” iddia etti.

@elonmusk will Twitter fix the algorithm so that it does not intentionally push dramatic/negative content too much? Feeds should have an equal amount of positive posts. 😇 — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) January 15, 2023

Elon Musk ve Twitter

Twitter’ın yeni yıl için algoritma iyileştirmesinin, platformda göze çarpan bir değişiklik oldu ve kullanıcılar için bir şekilde bilinen bir deneyime benzeyen daha iyi bir akışa odaklandı. TikTok’un Sizin İçin sayfasını andıran bu sayfa, ilk olarak iOS kullanıcıları için varsayılan olarak geliyor ve yakında diğer platformlara ya da cihazlara da gelecek.

Buna ek olarak, teknoloji CEO’su platformda daha önce yasaklanan bir özelliği geri getireceğini iddia etti ve 2019’dan beri platformdan çıkarılan siyasi reklamlara odaklandı. Bu reklamlar daha önce küresel olarak yasaklanmıştı ve şimdi yapılan değişiklik, herhangi bir tartışmalı figürün söz konusu politikanın bu revizyonuna dahil edilmeyeceği yönünde.

Abonelikler, mavi kontrol doğrulamaları ve çok daha fazlası Twitter tarafından değiştirildi, bu da kamuoyundan karışık tepkiler aldı ve bazılarının sosyal medyayı terk etmesine neden oldu. Musk’ın Twitter’ı devralması, platformda insanları kızdırdığını iddia ettiği, ancak Instagram ve diğerlerinden daha iyi olduğunu öne sürdüğü birçok değişiklik yaptı.