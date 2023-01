Elon Musk, Twitter üzerinden takipçilerine iki popüler platformu kıyaslayan bir soru sordu ve Meta’nın sahip olduğu Instagram uygulamasından bahsetti. Instagram ve Twitter’ı karşılaştırırken CEO, platformu kullanmanın iki etkisinden bahsetti ve kısa sosyal medya kelimesinin de uygulamayı kullanan insanlara olumsuz bir tepki verdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Twitter’ın algoritma değişikliği hakkında konuşuldu; liderinin 2022’de yıl bitmeden değiştirmekten bahsettiği bir algoritma.

Musk bugün erken saatlerde attığı bir tweet ile “Twitter ile Instagram” tartışması hakkında bir açıklama yaptı ve her iki platformun da kullanıcıları üzerindeki çeşitli olumsuz etkilerinden bahsetti. Burada, “Instagram’ın insanları depresyona soktuğunu” ancak diğer yandan Twitter’ın insanların öfkelenmesine neden olan bir platform olduğunu söyledi.

CEO daha sonra halka, her kullandıklarında insanlara ne getirdiğini göz önünde bulundurarak hangisinin daha iyi bir platform olduğunu sordu.

Twitter’ın Instagram’dan daha iyi olduğunu iddia eden çok sayıda kişi vardı ve bu resmi anketler veya sonuçlar olmamakla birlikte, özellikle de kısa kelimeli sosyal medya platformunda sorulduğu için önyargı olduğu söylenebilir.

Bir kullanıcı Twitter’ın daha iyi olduğunu çünkü herhangi bir filtresi olmadığını ve insanların kendilerini özgürce ifade edebildiğini söyledi.

Bir kullanıcı Musk’tan Twitter algoritmasını değiştirerek olumsuz ya da dramatik içerikleri öne çıkarmaktan kaçınmasını ve “eşit miktarda olumlu gönderiye” daha fazla odaklanmasını istedi. Ancak milyarder, Twitter’ın mevcut deneyiminde zaten değişiklikler yapıldığını söyledi ve algoritmasına atıfta bulunarak “zaten geçmişten daha iyi hissettirmesi gerektiğini” iddia etti.

@elonmusk will Twitter fix the algorithm so that it does not intentionally push dramatic/negative content too much? Feeds should have an equal amount of positive posts. 😇

— Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) January 15, 2023