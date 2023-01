Twitter, daha önce ‘İşletmeler için Mavi’ olarak adlandırılan ‘Kuruluşlar için Doğrulama‘ özelliğini yakında başlatacağını duyurdu. Şirket, başvuruları inceleyeceğini ve sınırlı sayıda kuruluşun bu özelliği kullanmasına izin vereceğini söyledi. Daha önce Blue for Business olarak bilinen Verification for Organisations özelliği yakında kullanıma sunulacak. Bekleme listesi üzerinden erken erişim için başvuruda bulunabilirsiniz denilmişti.

Ayrıca bkz: Twitter Üçüncü Parti Uygulamaların Girişlerini Yasaklıyor

Şirkete göre, bir abone olarak siz ve işletmeniz, self servis yönetim portalımız aracılığıyla işletme hesapları ve üyelik rozetleri alacaksınız. Mikro blog platformu, “Başvuruları inceleyeceğiz ve önümüzdeki haftalarda sınırlı bir gruba erişimi açacağız” dedi.

As a subscriber, you and your business will receive business accounts and affiliation badges through our self-serve administrative portal.

— Twitter Business (@TwitterBusiness) January 13, 2023