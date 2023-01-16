Twitter, daha önce ‘İşletmeler için Mavi’ olarak adlandırılan ‘Kuruluşlar için Doğrulama‘ özelliğini yakında başlatacağını duyurdu. Şirket, başvuruları inceleyeceğini ve sınırlı sayıda kuruluşun bu özelliği kullanmasına izin vereceğini söyledi. Daha önce Blue for Business olarak bilinen Verification for Organisations özelliği yakında kullanıma sunulacak. Bekleme listesi üzerinden erken erişim için başvuruda bulunabilirsiniz denilmişti.

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Şirkete göre, bir abone olarak siz ve işletmeniz, self servis yönetim portalımız aracılığıyla işletme hesapları ve üyelik rozetleri alacaksınız. Mikro blog platformu, “Başvuruları inceleyeceğiz ve önümüzdeki haftalarda sınırlı bir gruba erişimi açacağız” dedi.

As a subscriber, you and your business will receive business accounts and affiliation badges through our self-serve administrative portal. — Twitter Business (@TwitterBusiness) January 13, 2023

Şirket farklı yöntemlerle platformundan çeşitli yollarla para kazanmaya çalışıyor. Musk’ın devralmasından bu yana milyarder, doğrulama ile 8 dolarlık Blue abonelik hizmeti için para talep etmek de dahil olmak üzere şirketin gelirini artırmayı hedefliyor.

Twitter yakında gelirlerini artırmak için aktif olmayan çevrimiçi eylemler yoluyla kullanıcı adı satmaya başlayacak. Twitter’ın aktif olmayan kullanıcı adlarını satmak için ne kadar ücret talep edeceği belli değil. Şirketin iç gelir tahminlerini düşürmesi nedeniyle çok sayıda reklamveren mikro blog platformunu terk etti.

Bu arada Musk Cumartesi günü yaptığı açıklamada Twitter’ın yakında tweet öneri kodunu yayınlayacağını ve hesap/tweet durumunu “en geç önümüzdeki ay” görünür hale getireceğini söyledi.