İnternet
Instagram kurucularından Covid-19 takip uygulaması.
Dünya Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyor. Bir çok firmanın da katıldığı bu savaşa Instagram kurucuları, Kevin Systrom ve Mike Krieger de katıldı.
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Covid-19 takip uygulaması için kollar sıvandı.
Corona virüsü tüm hızıyla dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen virüs, hem insanları hem de ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Sağlık personellerinin verdikleri mücadeleye destek olmak isteyen bazı büyük firmalar da kolları sıvadı bildiğiniz gibi. İşte tam da bu konuda mücadeleye katılan yeni iki tanıdık isim var. Bunlar Kevin Systrom ve Mike Krieger. Kendileri dünyanın sayılı sosyal medya platformu Instagram‘ın fikir babaları. Rt.live isimli internet sitesi kuran ikili, ABD üzerinde eyalet eyalet Covid-19 hareketlerini gözlemlemekte. Sağlık merkezleri tarafından alınan bu verilerin siteye konularak, insanların gelişmeleri daha sağlıklı takip etmeleri amaçlanıyor.
İlerleyen zamanlarda farklı ülkeler için de bu çalışmanın yapılacağını aktaran Kevin Systrom, sitenin herkes tarafından kullanabilmesi için, oldukça sade ve anlaşılır olmasına dikkat edildiğini belirtti. Instagram projesinden ayrıldıktan sonra bir süredir sessiz kalan ikilinin bu tarz bir çalışmayla gelmesi de oldukça olumlu bir haber olarak kayıtlara geçti. Sizler de gerçek zamanlı Covid-19 hesaplamalarına ulaşmak için (en azından şimdilik ABD sonuçlarına) Rt.live isimli sayfayı ziyaret ederek son durumu öğrenebilirsiniz.
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
İnternet
Safari, üçüncü parti çerezleri engelleyecek!
Safari internet tarayıcısı Apple’ın işletim sistemlerinde gördüğümüz ve kullanıcıların tercih ettiği uygulamalardan biri. Firma yazılama yayınladığı son güncellemede internet güvenliğini önemsediklerini göstermiş oldu.
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Apple’ın son heyecan yaratan yazılım güncellemesinin içeriğinde web gizlilliği için önemli bir adım atıldı. iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemleri için yayınlanan yeni güncellemede varsayılan olarak tüm üçüncü parti çerezler engellenecek.
WebKit ekibinden John Wilander’in söylediğine göre bu seçeneği uygulayan ilk ana akım tarayıcı Safari oldu. Daha önce Tor Tarayıcı gibi internet yazılımları bu seçenekleri sunuyordu ama kendilerine has bir kitleleri olduğu için etkili olmuyordu.
Günümüzde internet sitelerinin içerisinde kullanılan çerezlerin agresif reklam faaliyetleri içinde bulunduğu artık bir gerçek. Yeni önlem doğrultusunda sitelerin kayıt olurken kullandığı parmak izleri veya her durumda davranışlarınızı izleyen, takip önleyici sistemlerin önüne geçecek.
Ayrıca siteler arası, dolandırıcılık amacıyla çerezlerini konumlandıran siteler de tamamıyla engellenmiş olacak. Kullanıcıları tanımlamak için üçüncü parti alan adları kullanılamayacak.
Güncel Safari, ayrıca bir websitesinin komut dizilimlerini tarayıcı üzerinde depolamak için sadece 1 hafta süre veriyor. Yani bir hafta içerisinde siteye giriş yapmadığınız anda veriler de silinmiş olacak.
Apple’a yakında diğer şirketler de katılabilirler. Google benzer özellikleri Chrome internet tarayıcısı için 2022 yılına kadar elde etme hedeflerinin olduğunu belirtti. Aynı zamanda WebKit ekibi, yapılan değişikliğin sonuçlarının World Wide Web (WWW)’in diğer tarayıcıların da konuya müdahil olmalarıyla değişeceğini öne sürdü.
Bu atılımın sadece bir kilometre taşı olsa da, reklamcıların ve site operatörlerinin veri toplama yöntemlerini değiştirmelerine neden olacağı kesin. Her iki sektörü de kolaylıkla, zorlayacak bir atılım olsa gerek.
Diğer
PornHub Premium artık dünya genelinde ücretsiz! #StayHomehub
Geçtiğimiz günlerde İtalya, Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkelerde ücretsiz hale gelen PornHub Premium servisi, yapılan son açıklama ile dünya genelinde ücretsiz hale geldi.
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SARS-coV-2 adlı Wuhan Koronavirüsü’nün yol açtığı COVID-19 hastalığının global olarak yayılması ve DSÖ tarafından pandemi açıklanması ile bir milyar insanın etkilendiği hastalık neticesinde böyle bir karar geldiği belirtiliyor.
Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC
— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020
Yukarıda görebileceğiniz paylaşım ile 23 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak global çaptaki ücretsiz Premium hizmeti için; “Evde kalın ve eğriyi düzleştirmeye yardımcı olun! COVID-19 hepimizi etkilemeye devam ettiği için Pornhub, ücretsiz Pornhub Premium’u 23 Nisan’a kadar dünya çapında genişletmeye karar verdi. Öyleyse tadını çıkarın, evde kalın ve güvende kalın!” açıklaması yapılıyor. Detayların pornhub.com/stayhome adresinden açıklandığı servis için ülkemizde erişim engelinin olduğunu ve sadece yetişkinlere özel içeriklerin yer aldığını da belirtmiş olalım.