Instagram kurucularından Covid-19 takip uygulaması.

Dünya Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyor. Bir çok firmanın da katıldığı bu savaşa Instagram kurucuları, Kevin Systrom ve Mike Krieger de katıldı.

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Covid-19 takip uygulaması için kollar sıvandı.

Corona virüsü tüm hızıyla dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen virüs, hem insanları hem de ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Sağlık personellerinin verdikleri mücadeleye destek olmak isteyen bazı büyük firmalar da kolları sıvadı bildiğiniz gibi. İşte tam da bu konuda mücadeleye katılan yeni iki tanıdık isim var. Bunlar Kevin Systrom ve Mike Krieger. Kendileri dünyanın sayılı sosyal medya platformu Instagram‘ın fikir babaları. Rt.live isimli internet sitesi kuran ikili, ABD üzerinde eyalet eyalet Covid-19 hareketlerini gözlemlemekte. Sağlık merkezleri tarafından alınan bu verilerin siteye konularak, insanların gelişmeleri daha sağlıklı takip etmeleri amaçlanıyor.

İlerleyen zamanlarda farklı ülkeler için de bu çalışmanın yapılacağını aktaran Kevin Systrom, sitenin herkes tarafından kullanabilmesi için, oldukça sade ve anlaşılır olmasına dikkat edildiğini belirtti. Instagram projesinden ayrıldıktan sonra bir süredir sessiz kalan ikilinin bu tarz bir çalışmayla gelmesi de oldukça olumlu bir haber olarak kayıtlara geçti. Sizler de gerçek zamanlı Covid-19 hesaplamalarına ulaşmak için (en azından şimdilik ABD sonuçlarına) Rt.live isimli sayfayı ziyaret ederek son durumu öğrenebilirsiniz.