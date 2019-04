Instagram beğenileri, birçok kişi için oldukça önemli bir hale geldi. Öyle ki, az beğeniler bazı kişileri depresyona sokabilirken; bazı kişiler de hayatını sadece yüksek beğeni almaya adamış durumda.

Uzun zamandır yapılan araştırmaların sonucunda; Instagram beğeniler hakkında radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi. Bundan böyle beğeni sayılarınız sadece size görünebilecekken, takipçileriniz gönderinizi kaç kişinin beğendiğini göremeyecek. Instagram’ın bu duruma karşın ürettiği çözüm ile; az beğeni alan kişileri teşvik etmek ve her türlü kötü duygu durumuna bir dur demek hedefleniyor.

Gönderilerdeki beğenilerin yeni görünümünü ise, aşağıda bulabilirsiniz. Sizce Instagram’ın bulduğu yeni çözüm daha mı iyi, yoksa şu anki hali ile Instagram zaten iyi miydi?

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: “We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get” pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019