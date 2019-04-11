Instagram uygunsuz içerikleri daha az kişiye gösterecek!

Günümüzde yarı çıplak modeller veya ofansif mizah görselleri için bir cennet olan Instagram, artık belli belirsiz olan uygunsuz içerikleri daha az kişiye gösterecek.

Instagram konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Konuyla ilgili açıklama yapan Instagram; ‘Uygunsuz gönderilerin yayılmasını azaltmaya başladık ancak Topluluk Yönergelerine de aykırı değiliz.’ açıklamasında bulundu. Bu da demek oluyor ki; eğer bir gönderi cinsel açıdan müstechen olup, açık bir şekilde seks veya çıplaklık göstermiyor olsa bile, artık uygunsuz içerik sayılarak daha az kişiye gösterilecek. Benzer bir şekilde, eğer bir “meme” nefret söylemi ya da taciz teşkil etmezse; ancak şiddet veya insanları bir şekilde incitebileceği düşünülürse, bu tarz gönderiler de bundan böyle yine daha az kişiye gösterilecek.

Fenomen sayfalar için kötü haber!

Instagram özellikle; ‘Bu tür içerikler, Keşfet ve hastag sayfalarında daha geniş topluluklar için artık görünmeyebilir.’ dedi. Bu da fenomen sayfaların ya da influencerların takipçi arttırmasını biraz zorlaştırabilir. Gönderilen postların Instagram topluluğuna önerilmeye uygun olup olmadığını öğrenebilmek için makine kullanmaya başladıklarını belirten şirket, yeni uygulamasının Akış ve Hikaye çubuklarını etkilemeyeceğini söyledi.