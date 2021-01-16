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Instagram, beğeni sayılarını gizleme/gösterme özelliğini test ediyor
Sosyal medya şirketi Instagram, insanların paylaştıkları gönderilerdeki beğeni sayılarını gizleyebilme veya gösterebilmesine olanak sağlayacak yeni bir özelliğin testlerine başladı. Yeni özellik sayesinde, eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizli durumdaysa tekrar açabilecek; açık durumdaysa da istediğiniz zaman gizli hale getirebileceksiniz.
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Hatırlarsanız Instagram, 2019 yılından itibaren platformdaki çoğu kullanıcıdan (bende halâ var) paylaşımlardaki beğeni sayılarını kaldırmıştı. Yapılan değişiklik sonrası, hem kendi paylaşımlarınızdaki hem de başkalarının paylaşımlarındaki beğeni sayılarını göremiyordunuz. Ancak 2021 yılında şirket bu politikasından bir nebze taviz verecek gibi görünüyor. Zira Instagram’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, beğeni sayılarını göstermenin veya gizlemenin artık kullanıcının tercihine bırakılacağını gözler önüne serdi.
Instagram, beğeni sayılarını gizlemeyi veya göstermeyi kullanıcının keyfine bırakacak
Tersine mühendislik yöntemiyle ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre, Instagram uygulamasında paylaşımların menüsüne “beğeni sayılarını göster” ve “beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni özellik gelecek. Eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizlenmiş durumdaysa, beğeni sayılarını “göster” butonuna tıklayarak yeniden herkese açık hale getirebileceksiniz; beğeni sayılarınız herkese açıksa da, “gizle” butonuna tıklayarak istediğiniz vakitte gizli hale getirebileceksiniz.
Aslına bakacak olursanız Instagram, beğeni sayılarını gizlemeye başladığı günden beri neden böyle bir değişiklik yaptığını açıklamamıştı ve bu konudaki sessizliğini hep korumuştu. Fakat kimisine göre Instagram’ın bu kararı alması kullanıcıların birbirlerini beğeni sayılarına göre yargılamalarının ileride yol açacağı kutuplaşma tehlikesinin önüne geçmek istemesinden kaynaklanıyor.
Gerçekten de Instagram, Facebook, Twitter gibi medya uygulamaları hayatımıza girdiklerinden beri insanlar artık birbirlerini beğeni, takipçi ve izlenme sayılarına göre yargılamaya başlar oldu. Özellikle genç kullanıcılar arasında “beğeni” sayısı çok olanın neredeyse küçük dağları ben yarattım psikolojisine bile girdiği görülüyor. Instagram’daki beğeni sayılarının kaldırılması, kullanıcılar arası bu kutuplaşmayı nasıl engelleyecek veya engelleyebilecek mi, orası tartışılabilir. Ancak beğeni sayılarını gizlemek istemeyenlerin sayısının epey fazla olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşte son güncelleme, bu kullanıcı kitlesinin gazını alma yönelik olarak yapılacak.
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Akıllı Telefonlar
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Samsung, yeni amiral gemisi ailesini Unpacked etkinliğinde tanıttı. S21 ailesinin performans kralı ise Samsung Galaxy S21 Ultra. Boyutu, performansı, özellikleri ve fiyatıyla Güney Koreli teknoloji devinin en iyi telefonu konumunda. Peki bu performans canavarı, en büyük rakibine karşı başarılı mı? Bu yazıda Samsung Galaxy S21 Ultra modelini, Apple’ın iPhone 12 Pro Max telefonuyla sizler için kıyasladık. Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max. Hangisini almalı? İki telefon da kendine has özellikler ve tasarımla geliyor. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için net bir yol yok. Kullanıcılar, iki telefonun da özelliklerini , fiyatını incelemeli ve günün sonunda hangisinin kendileri için en iyi olduğuna tek başlarına karar vermeli.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
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Tasarım
Tasarımdan başlamak gerekirse S21 Ultra, hafif kavisli bir ekranla geliyor. Telefon Küçük delikli kamera yapısıyla ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla öne çıkarken, arka tarafta bulunan oldukça büyük kamera çıkıntısıyla dikkat çekiyor. iPhone 12 Pro Max ise X modelinden beri benimsenen çentikli tasarımı iPhone 5 ekolünden gelen dizayn çizgileriyle birleştiriyor. Telefon kenar dizaynındaki değişiklik dışında X modelinden itibaren aynı tasarımı koruyor. İki model de aşağı yukarı benzer boyutlara, ağırlığa ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. S21 Ultra Phantom Gümüş, Phantom Siyah ve Beyaz renkle gelirken 12 Pro Max modeli Grafit, Gümüş, Altın ve Pasifik Mavisi rengiyle geliyor
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Ekran
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kıyaslamasının ekran tarafında Samsung, 6.8 inçlik devasa 1440 x 3200 AMOLED ekranla geliyor. 120Hz tazeleme hızı bulunan ekran kendini kullanım durumuna adapte etme ve tazeleme hızını 10Hz seviyesine düşürerek pilden tasarruf etme gibi özelliklere sahip. iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük iPhone ekran boyutu olan 6.7 inç İle geliyor. OLED ekran 1284 x 2778 FHD+ çözünürlüğe sahip ve Samsung’un aksine, 60Hz tazeleme hızına sahip. Şirket yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara bir türlü istediğini vermiyor.
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Kamera
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kamera kıyaslamasında, telefonların kamera özelliklerini kâğıt üstünde okumak dışında telefonların kamera performanslarını Hardware Plus YouTube kanalı gibi platformlardan izlemenizi ve ona göre karar vermenizi isteriz. Samsung Galaxy S21 Ultra 108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4 şeklinde dörtlü bir kamera dizilimine sahip. Telefon 8K 24 FPS’ye kadar video çekim seçeneği sunuyor ve Ön tarafta 40 MP’lik bir kamera ile geliyor. 12 Pro Max, 12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4 şeklinde üçlü kameraya sahip. Telefon 4K 60 FPS video kaydını destekliyor ve 12 MP’lik ön kameraya sahip. Telefonun diğer özelliklerini fiyatına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|iPhone 12 Pro Max
|İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1
İşlemci : Samsung Exynos 2100 / Snapdragon 888 (5 nm)
|İşletim sistemi: iOS 14
İşlemci : Apple A14 Bionic (5 nm)
|Grafik işlem birimi
Mali-G78MP14 / Adreno 650
|Grafik işlem birimi
Apple Quad – Core
|Bellek (RAM)
LPDDR5 12 GB
| Bellek (RAM)
LPDDR4x 6 GB
|Minimum Depolama
128 GB / 256 GB
|Depolama
128 GB / 256 GB / 512 GB
|Ekran
6,8 inç 1440 x 3200 QHD+ AMOLED
516 PPI, 120Hz
|Ekran
6,7 inç 1284 x 2778 FHD+ OLED
458 PPI, 60Hz
|Batarya
5000 mAh 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Batarya
3687 mAh 20 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Arka Kamera
108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4
Ön: 40 MP F2.2
|Arka Kamera
12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4
Ön: 12 MP F2.2
|Fiyat
|Fiyat
|128 GB olan baz model için; 15.999 TL
|128 GB olan baz model için; 17.939 TL
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Genel
Vaio, Yeni Laptop Modelleri E15 ve SE14’yi Satışa Sundu!
Vaio’nun yeni laptop modelleri Vaio E15 ve Vaio SE14 tanıtıldı. İşte yeni Vaio laptop modellerinin tüm detayları.
Yıllar önce Sony bünyesinde varlığını sürdüren Vaio, kendi başına bir şirket olduktan sonra ilk kez laptop üretti. Eskinin efsane modellerinden olan Vaio, kendisi bir marka olarak laptop modelerini tanıttı. İşte karşınızda Vaio E15 ve Vaio SE14.
Vaio‘nun tedarikçisi Nexstgo Company, Vaio’nun yeni iki laptop modelini Hindistan’da satışa sundu. Satışa sunulan Vaio E15 ve Vaio SE14, firmanın geri dönüşünün ilk işaretçileri. Nexstgo Vaio’nun bu iki laptop modelini 24 Ocak‘a kadar ön sipariş ile satacak ve bu süre içerisinde satın alanlara 3000 INR (41 Dolar) indirim yapacak. Şimdi gelin iki modelin de özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
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Vaio E15’in özellikleri ve fiyatı!
Vaio laptop modellerinin ilki olan E15, diğerine göre daha uygun fiyat ile satışa sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan cihaz, aynı zamanda AMD Ryzen 7 3700U seçeneği de sunuyor. Aynı zamanda Ryzen 5 sürümü için Radeon Vega 8 grafik kartı, Ryzen 7 sürümü ise Radeon RX Vega 10 grafik kartı ile görüntü sunuyor.
Üzerinde 16:9 en boy oranına sahip Full HD çözünürlükte 15,6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Vaio E15, 358,7 × 239,2 × 19,9 mm boyutlarında ve 1.77kg ağırlığında. Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen E15, 8GB DDR4 2400MHz Ram ve 512GB SSD taşıyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında ise çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 4.2, 1 x LAN, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI ve 1 x 3.5mm jak ve 1 x SD kart okuyucu mevcut. Öte yandan çift mikrofon, çift hoparlör ve 1MP kamera da cihaz üzerinde mevcut.
Windows 10 Home ile gelen E15 grafit siyah ve kalay gümüş renk seçeneklerine sahip. Cihazın fiyatı ise Ryzen 5‘li model için 49.900 INR (5.100 TL), Ryzen 7‘li model için ise 56.990 INR (5.825 TL).
Vaio SE14’ün özellikleri ve fiyatı!
Vaio‘nun iki modeli arasındaki üst versiyon olan Vaio SE14 ise gücünü 8. Nesil Intel Core i5-8265U‘dan alıyor. Grafiksel anlamda gücünü Intel UHD Graphics 620‘den alan SE14, 8GB DDR4 2400MHz Ram belleği ile gücünü destekliyor. Depolama tarafında ise 512GB PCIe SSD cihazın içerisinde yer alıyor.
14 inç büyüklüğünde 16:9 en boy ornaına sahip FHD IPS LCD ekran ile gelen Vaio SE14, toplamda 1.35kg ağırlığında. Aynı zamanda SE14 üzerinde çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm jak ve 1 x MicroSD kart okuyucu ile birlikte geliyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında 1 MP web kamerası, dört hoparlör, çift mikrofon, parmak izi sensörü, kilit yuvası, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi ve 13 saate kadar pil ömrü yer alıyor.
Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleri ile gelen Vaio SE14‘ün fiyatı ise tam 62.990 INR (6.438TL).
Vaio laptop modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Bu iki model arasında ekran olarak baktığınızda E15 daha mantıklı gözüküyor. Ancak performans arıyorsanız SE14 işinizi daha iyi çözecektir. Bakalım Vaio modelleri satış rakamlarında beklentiyi karşılayacak mı. Sizce Vaio laptop modelleri ülkemize gelecek mi? Sizce Vaio yeni laptop modeleri ile ne kadar ilgi çekecek?
Ekran Kartı
Sapphire fansız Radeon RX 5700 XT ekran kartını yayınladı
Coelacanth Dream tarafından gelen bilgilere göre Sapphire yeni GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartını yayınladı. AMD Radeon RX 5700 XT kartı temelli cihaz, daha çok profesyonel iş yükü için düşünülmüş.
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GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartı dört ısı borulu pasif bir soğutma sistemine sahip. Çift slotlu olan Sapphire kartı, soğuyabilmek için ise bilgisayarın kendi aktif hava akışından yararlanıyor. 281.94 x 133.75 x 34.5 boyutlarındaki kartın ağırlığı da 800g.
Cihazın içerisindeki silikon ise Navi 10 olarak karşımıza çıkıyor ve karta 40 işlem ünitesi imkanı tanıyor. Bu da toplamda 2.560 shader işlem birimi anlamına geliyor. Aynı RX 5700 XT gibi 8GB GDDR6 hafızaya sahip olan kart 256bit veri yolu sunuyor. Hafızanın çalışma hızı ise 14Gbps olarak görülürken böylece 448Gbps’a kadar bant genişliği hızı sağlanıyor.
GPRO X070 8GB GDDR6 içerisinde ikili bir BIOS sistemi entegre eden Sapphire, varsayılan olanında kartın AMD’nin referans ayarlamalarına göre çalışmasını sağlamış. Bu da yaklaşık 1.605MHz saat hızı, 1.905MHz ise turbo modundaki hızı anlamına geliyor. İkinci mod olan verimlilik modu ise kartı 1.500MHz saat hızı ve 1.750MHz turbo saat hızı ile çalıştırıyor.
Normal RX5700 XT 225W ısı tasarım gücü ile gelse de GPRO X070 kartında bu oran 180W. PCIe slotu haricinde grafik kart gücünü ise 8pin ve 6pinlik PCIe güç bağlayıcısından alıyor. Son olarak daha çok işlem grafik kartı olarak düşünülmüş olsa da GPRO X070 8GB GDDR6, bir HDMI ve üç tane de DisplayPort girişi barındırıyor.
Kartın fiyatı için ise kartın özellikleri dolayısıyla Sapphire ile iletişim kurmak gerekiyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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Yazan: fuguler, 2 gün önce
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