Instagram, beğeni sayılarını gizleme/gösterme özelliğini test ediyor

Sosyal medya şirketi Instagram, insanların paylaştıkları gönderilerdeki beğeni sayılarını gizleyebilme veya gösterebilmesine olanak sağlayacak yeni bir özelliğin testlerine başladı. Yeni özellik sayesinde, eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizli durumdaysa tekrar açabilecek; açık durumdaysa da istediğiniz zaman gizli hale getirebileceksiniz.

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Hatırlarsanız Instagram, 2019 yılından itibaren platformdaki çoğu kullanıcıdan (bende halâ var) paylaşımlardaki beğeni sayılarını kaldırmıştı. Yapılan değişiklik sonrası, hem kendi paylaşımlarınızdaki hem de başkalarının paylaşımlarındaki beğeni sayılarını göremiyordunuz. Ancak 2021 yılında şirket bu politikasından bir nebze taviz verecek gibi görünüyor. Zira Instagram’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, beğeni sayılarını göstermenin veya gizlemenin artık kullanıcının tercihine bırakılacağını gözler önüne serdi.

Instagram, beğeni sayılarını gizlemeyi veya göstermeyi kullanıcının keyfine bırakacak

Tersine mühendislik yöntemiyle ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre, Instagram uygulamasında paylaşımların menüsüne “beğeni sayılarını göster” ve “beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni özellik gelecek. Eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizlenmiş durumdaysa, beğeni sayılarını “göster” butonuna tıklayarak yeniden herkese açık hale getirebileceksiniz; beğeni sayılarınız herkese açıksa da, “gizle” butonuna tıklayarak istediğiniz vakitte gizli hale getirebileceksiniz.

Aslına bakacak olursanız Instagram, beğeni sayılarını gizlemeye başladığı günden beri neden böyle bir değişiklik yaptığını açıklamamıştı ve bu konudaki sessizliğini hep korumuştu. Fakat kimisine göre Instagram’ın bu kararı alması kullanıcıların birbirlerini beğeni sayılarına göre yargılamalarının ileride yol açacağı kutuplaşma tehlikesinin önüne geçmek istemesinden kaynaklanıyor.

Gerçekten de Instagram, Facebook, Twitter gibi medya uygulamaları hayatımıza girdiklerinden beri insanlar artık birbirlerini beğeni, takipçi ve izlenme sayılarına göre yargılamaya başlar oldu. Özellikle genç kullanıcılar arasında “beğeni” sayısı çok olanın neredeyse küçük dağları ben yarattım psikolojisine bile girdiği görülüyor. Instagram’daki beğeni sayılarının kaldırılması, kullanıcılar arası bu kutuplaşmayı nasıl engelleyecek veya engelleyebilecek mi, orası tartışılabilir. Ancak beğeni sayılarını gizlemek istemeyenlerin sayısının epey fazla olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşte son güncelleme, bu kullanıcı kitlesinin gazını alma yönelik olarak yapılacak.