Facebook ve Instagram’a reklam yasağı geliyor!

Güncelleme – Konuyu doğrulamak amaçlı eriştiğimiz kaynaklar, reklam yasağının Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

“Sosyal medya yasası” olarak bilinen yasal düzenlemeye ilişkin üçüncü yaptırım aşaması, yılbaşından itibaren resmen uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar herhangi bir resmi temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook ve Instagram’a reklam durdurma cezası geldiği belirtiliyor.

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Yaptırımda üçüncü perde: Facebook ve Instagram reklamları durduruluyor!

İlk aşamada 10 milyon, ikinci aşamada ise 30 milyon TL ceza kesilen sosyal medya devlerine 1 aylık ek süre verilmişti. 1 Ocak’ta sona eren süre zarfında Facebook’un herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. Bunun üzerine sosyal medya devinin genel merkezine, sahibi olduğu iki platform için 3 ay süreyle reklam durdurma cezası verildiği tebliğ edildi. Şuan Facebook ve Instagram’da sponsorlu içerik yayınlamak isteyen bazı kullanıcılar, servisi kullanmak istediklerinde hata mesajları aldıklarını belirtiyor.

İkinci uyarı sonrasında toplam 40’ar milyon TL para cezası kesilen YouTube, Netflix ve Spotify ise temsilci atayacaklarını açıklamıştı. Türkiye’de temsilcilik açmak için yasal işlemleri başlatan platformlar, kesilen cezanın yalnızca 10’ar milyon TL’lik kısmını ödeyecek. Facebook ise yayında olan iki platformu için toplam 80 milyon TL ceza ödemenin yanı sıra 3 ay boyunca reklam yayınlayamayacak.

Facebook ve Instagram için Nisan ayına kadar yasal temsilci bildirilmemesi halinde ise bant genişliğinin daraltılması söz konusu olabilir. Sosyal medya devlerine sunulan bant genişliği miktarı Nisan’da %50, Mayıs ayında ise %90’a kadar daraltılabilecek. Böylece platformlara erişimin dolaylı yoldan kısıtlanmasının da önü açılacak.

Kaynak: Memurlar.net