Haber
Facebook ve Instagram’a reklam yasağı geliyor!
Güncelleme – Konuyu doğrulamak amaçlı eriştiğimiz kaynaklar, reklam yasağının Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.
“Sosyal medya yasası” olarak bilinen yasal düzenlemeye ilişkin üçüncü yaptırım aşaması, yılbaşından itibaren resmen uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar herhangi bir resmi temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook ve Instagram’a reklam durdurma cezası geldiği belirtiliyor.
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Yaptırımda üçüncü perde: Facebook ve Instagram reklamları durduruluyor!
İlk aşamada 10 milyon, ikinci aşamada ise 30 milyon TL ceza kesilen sosyal medya devlerine 1 aylık ek süre verilmişti. 1 Ocak’ta sona eren süre zarfında Facebook’un herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. Bunun üzerine sosyal medya devinin genel merkezine, sahibi olduğu iki platform için 3 ay süreyle reklam durdurma cezası verildiği tebliğ edildi. Şuan Facebook ve Instagram’da sponsorlu içerik yayınlamak isteyen bazı kullanıcılar, servisi kullanmak istediklerinde hata mesajları aldıklarını belirtiyor.
İkinci uyarı sonrasında toplam 40’ar milyon TL para cezası kesilen YouTube, Netflix ve Spotify ise temsilci atayacaklarını açıklamıştı. Türkiye’de temsilcilik açmak için yasal işlemleri başlatan platformlar, kesilen cezanın yalnızca 10’ar milyon TL’lik kısmını ödeyecek. Facebook ise yayında olan iki platformu için toplam 80 milyon TL ceza ödemenin yanı sıra 3 ay boyunca reklam yayınlayamayacak.
Facebook ve Instagram için Nisan ayına kadar yasal temsilci bildirilmemesi halinde ise bant genişliğinin daraltılması söz konusu olabilir. Sosyal medya devlerine sunulan bant genişliği miktarı Nisan’da %50, Mayıs ayında ise %90’a kadar daraltılabilecek. Böylece platformlara erişimin dolaylı yoldan kısıtlanmasının da önü açılacak.
Kaynak: Memurlar.net
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 kamera özellikleri
Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni nesil telefonlarını tanıtacak. Samsung Galaxy S21 kamera özelliklerini sizler için listeledik.
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Geçmişte telefonlardaki bir kamera bile oldukça büyük bir olayken, bugün bu durum değişmiş durumda. Modern akıllı telefonlar, oldukça fazla kameraya sahip. Bugün giriş seviyesi bir akıllı telefonda bile üç, dört hatta beş kamerayla karşılaşılabiliyor. Ancak, çoğu kullanıcı uğruna para ödedikleri bu kameraların ne işe yaradığını bile bilmiyor. Teknolojiye ilgili kullanıcıların bile takip etmesi oldukça zorlaşan bu durum, yeni çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S21 kameraları için de geçerli. Çıkışına sadece 9 gün kalan telefonun, kamera özeliklerini sizler için derledik. Şirket S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç model tanıtacak. Bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile çıkacak olan telefonların hepsi, 5G özelliğine sahip olacak.
Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kamera özellikleri
Samsung’un bu iki akıllı telefon modeli arasındaki tek temel farkın, boyutu ve bataryası olması bekleniyor. İki telefon neredeyse birebir aynı teknik özelliklere ve birebir kamera özelliklerine sahip olacak. Bu modeller üç arka kameraya ve 1 adet ön kameraya sahip olacak. Bunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 10 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 12 MP ana kamera.
- F 2.0 diyaframa sahip 64 MP telefoto lense sahip kamera.
S21 Ultra kamera özellikleri
Standart Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus’a kıyasla daha fazla farka sahip olan bu modelde, hem donanım hem de kamera özellikleri anlamında Güney Koreli şirket, kullanıcılarına çok daha fazla şey sunuyor. Telefonun kamera özellikleri ise şunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 40 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 108 MP ana kamera.
- F 4.9 diyaframa sahip 10 MP telefoto kamera.
- F 2.4 diyaframa sahip 10 MP ikinci telefoto kamera.
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Genel
The Medium oyununun oynanış videosu ortaya çıktı!
The Medium oyunundan yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. Yapımcı firma Bloober Team 14 dakikalık oynanış videosunu hayranlarına sundu.
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Korku oyunu The Medium 14 dakikalık oynanış videosu ile karşınızda!
Oyun dünyası yeni nesil oyunları bir bir oyunculara sunmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil konsolların artması ile birlikte artan eserler 2021 yılı içerisinde oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hemen hemen her türe uğrayan yeni nesil oyun kavramı, korku oyunlarında da oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Bloober Team yapımı oyun The Medium, yeni bir oynanış videosu ile ben de buradayım dedi. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak oyun gerilimli havası ile türünün hayranlarına beklediklerini sunacak gibi gözüküyor.
Yeni nesil konsolların gücünden tam anlamıyla faydalanmak isteyen oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Aynı anda iki farklı mekan üzerinde geçen oyunda oyuncular sık sık iki farklı diyar arasında gidip gelebilecek. Bu yapının eski nesil konsollar için oldukça zor bir teknoloji olduğu ortada iken, yeni nesil konsollar herhangi bir yükleme ekranı olmadan -veya oyuncuya hissettirmeden- geçişleri sağlayabilmekte. 28 Ocak 2021 tarihinde çıkacak oyun an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Bakalım The Medium türünün hayranlarını gerçekten etkilemeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Apple
Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilecek bir patent aldı!
Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilme üzerine bir çift patent aldığı haberleriyle gündemde. Şirket MacBook ile iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazları kablosuz şarj edebilme üzerine çalışıyor.
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Apple, özellikle son çıkardığı cihazların hepsinde kablosuz şarj teknolojisiyle şarj olma özelliğini bulunduruyor. Kutu içerisinden kablolu şarj aksesuarlarını çıkarması aslında şirketin kullanıcıları kablosuz şarj aksesuarları alma tarafına yönlendirmesi kaynaklı olarak düşünülüyor. Bugün gündeme gelen bir patent haberi bu düşüncelerin doğruluğunu destekler nitelikte.
Şirket MacBook cihazlarının bazı kısımlarını kablosuz şarj destekleyen Apple cihazları için şarj özelliği destekleyecek şekilde dizayn etmeye hazırlanıyor. Özellikle devamlı seyahat eden kullanıcılar için tüm Apple cihazlarını şarj etmek adına farklı şarj cihazları taşımak bir yük olarak gelebiliyor. Şirket bu sorunu standart bir şarj kablosu çözümüyle sonuçlandıramamışa benziyor. Bunun yerine tüm cihazların aynı kablosuz şarj sistemi üzerinde şarj olması çok daha mantıklı duruyor.
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Patentle ilgili görsele baktığımızda MacBook cihazının sağ tarafında Apple Watch şarj edilebiliyor. Sol tarafta ise iPhone SE boyutunda bir iPhone kablosuz olarak şarj oluyor. Elbette burda akıllarımıza MacBook cihazı nasıl şarj olacak sorusu gelebilir. Tek bir şarj kablosu taşımak kimse için külfet olmayacaktır, en azından şimdilik.
Apple, aldığı bu patentlerle bizleri sevindirse de kutu içerisinden aksesuarları çıkaran bir firmanın böyle bir sistemi normal bir fiyata sunmasını beklemek hayal olur. Dileriz kısa sürede bu tarz teknolojiler standart halini alır ve hepimizin erişebileceği fiyatlarla karşımıza çıkar.
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