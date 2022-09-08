Bu haftanın başlarındaki söylentilerin ardından Insta360, yeni Insta360 X3-360 derecelik kamerasını duyurdu. Kamera iki adet 1/2″ 48 megapiksel sensöre ve yeni 2.29 inç dokunmatik ekrana sahip.

Aynı zamanda tek kamera moduna geçme ve keskin, ultra geniş 4K video çekme özelliği sayesinde geleneksel bir aksiyon kamerası gibi işlev görebiliyor. Ayrıca 2,7K çözünürlüğe kadar kayıt yapabilen 170 derecelik maksimum görüş alanı modunu da kullanabilir.

Kamera, Insta360’ın, aksiyon görüntülerini sabitlemek, gölgelenmeyi en aza indirmek ve düşük pozlanmış alanlardan kaçınırken diğer aksiyon kameralarına göre daha yüksek kaliteli ayrıntılar sağlamak için bir algoritma kullanan Aktif HDR modu olarak adlandırdığı şeyle birlikte gelir.

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Insta360, X3’ün 360 derecelik bir aksiyon kamerasında şimdiye kadarki en fazla megapiksele sahip olduğunu ve bu nedenle 72 megapiksel fotoğrafların yanı sıra 8K 360 derecelik zaman atlamalarını da yakalayabildiğini söylüyor. Ayrıca çözünürlüğünü ve kare hızlarını 120 kare/saniyede (FPS) 4K’ya ve 180 FPS’de 3K’ya yükselten “kurşun zamanı” efektlerini de destekler.

Kamera ayrıca kısmen dokunmatik ekran üzerinden çalıştırılabilir, eldivenlerle kontrolü kolaylaştırmak için dört düğmesi mevcut. Kamera 1800 mAh pil ile beraber geliyor ve suya dayanıklıdır. Kamera su altında on metreye kadar çekim yapabilir. Kamerada ayrıca, kameranın görüntüyü ufukla aynı hizada tuttuğu bir ufuk kilidi işlevi vardır.

Insta360, içerik oluşturuculara odaklanurken ve aynı anda hem Instagram hem de TikTok için video kaydetmeyi kolaylaştıran kameraya çeşitli özellikler ekledi.