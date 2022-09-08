Corsair, ortalama mekanik klavyeden çok daha ince olan yeni bir mekanik klavyeyi duyurdu. Corsair K100 Air, düşük profilli tuşlara sahiptir ve klavyenin altındaki en alçak noktada 11 milimetre yüksekliğindedir.

Klavye, siyah tuşlara sahip siyah alüminyum bir çerçeveye sahiptir ve ayarlanabilen RGB aydınlatma ile donatılmıştır. Klavyeye düşük bir profil vermek için Corsair, Cherry MX ultra düşük profilli anahtarları seçti.

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Ayrıca klavye bluetooth ile donatılmıştır ve üç farklı cihaza bağlanabilir. Kablosuz, K100 Air 50 saat’e kadar dayanabiliyor. RGB aydınlatma kapatıldığında pil ömrü 200 saattir. Klavye ayrıca USB üzerinden bir PC’ye bağlanabilir.

Klavye, elli adede kadar profilin saklanabileceği 8MB’lık kendi depolama alanına sahiptir. Kullanıcılar profiller aracılığıyla kendi aydınlatma efektlerini ve makrolarını ayarlayabilir ve kaydedebilir. Corsair K100 Air, 4 Ekim’den itibaren satışa sunulacak. Üretici henüz bir fiyat açıklamadı.