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Inspiration4, İlklere Sahne Oluyor!
Bu hafta, dört kişiden oluşan bir ekip, Dünya yörüngesine ilk tamamen sivil misyonun bir parçası olarak fırlatılacak. Ancak bu, Inspiration4 Görevi için tek büyük “ilk” değil.
NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 15 Eylül Çarşamba günü saat 20:02 EDT’den (16 Eylül Perşembe) önce fırlatılacak olan Onboard Inspiration4, tarih yazmaya hazır dört sivil mürettebat içeriyor olacak. Bunların arasında, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde Doktor Asistanı olan Hayley Arceneaux da bulunuyor ve bu uçuş için farkındalık ve fon sağlanacak. Göreve iki tarihi “ilk” eşlik ediyor olacak.
29 yaşındaki Arceneaux bu uçuşla iki rekor kıracak: hem uzaya uçan en genç Amerikalı hem de uzaya protezle uçan ilk kişi olacak.
Arceneaux, bir SpaceX Crew Dragon uzay aracını kiralayan teknoloji milyarderi ve Komutan Jared Isaacman ile birlikte uçacak ve uçuşu Sian Proctor, bir Uzay Sanatçısı, Yerbilimci ve Bilim İletişimcisi ayrıca Hava Kuvvetleri Gazisi ve Veri Mühendisi Chris Sembroski ile birlikte gerçekleştirecek.
Arceneaux, uzaya çıkan en genç Amerikalı olacağını fark ettiğinde, “Ne kadar onur duyduğuma şaşırdım, aklım başımdan gitti” dedi. “Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum.”
Arceneaux, St. Jude için doktor asistanı olarak çalışıyor, ancak aslında çocukluğundan beri pediatrik kanserleri ve diğer hastalıkları tedavi eden ve araştıran araştırma hastanesiyle ilgileniyor.
Küçük bir çocukken, Arceneaux’ya bacağında bir miktar ağrı fark ettikten sonra kemik kanseri teşhisi kondu. Arceneaux ve ailesi, şu anda Netflix’te yayınlanan ve “Countdown: Inspiration4 Mission to Space” adlı görevle ilgili gerçek zamanlı belgesel dizisinde teşhisi anlattı.
Space.com’a verdiği bir röportajda, “Aslında kanser teşhisi konmadan sadece birkaç ay önce NASA’ya gittik” dedi. “Astronotların nerede eğitildiğini görmeliyim ve bence her çocuk buna bakar ve astronot olmak ister.”
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Kanserin bu çocukluk uzay hayallerinden şüphe etmesine neden olduğunu söylemeye devam etti. “Bacağımda, kurtardıkları zamandan kalma metal bir çubuk var ve bu yüzden astronot olacağımı hiç düşünmedim” dedi. Buna rağmen, son altı aydır Arceneaux, astronot eğitimini görevden önce sürdürüyor. Bu, Rainier Dağı’nda bir yürüyüş, santrifüj eğitimi, suda hayatta kalma eğitimi, savaş uçağı uçuşları (bazı ciddi g-kuvvetleri dahil), hiperbarik bir odada eğitim ve çok daha fazlasını içeriyordu.
Bu metal çubuk, Arceneaux’u protezli olarak uzaya uçan ilk kişi yapacak. Ve özellikle, yıllar önce savaştığı gibi bugün de kanserle savaşan çocuklarla çalıştığı düşünülürse, insanlı uzay uçuşunda ileriye doğru atılan bu adımın önemi onun için paha biçilemez.
“Yolu döşediğim için çok onur duyuyorum” dedi. “Benden sonra gelecek insanları düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Ve bence uzay yolculuğu herkese açık olmalı. Bu gerçekten büyük bir ilk adım.”
Inspiration4, St. Jude için 200 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Arceneaux ve mürettebatı, hastanede tedavi gören çocukları uzaydan çağırarak göreve getirecekler. “Çocuklarımız için aynı ayakkabıda olan birinin büyüdüğünü, hayallerini gerçekleştirdiğini ve sonra da aynısını yapabileceklerini bilmek çok eğlenceli olacak.”
Kaynak: Space.com
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Basın Bülteni
Xiaomi’nin Yeni 11T Modelleri Tanıtıldı!
Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Xiaomi, Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro‘ya eklediği “Cinemagic” film yapım özelliğiyle telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde çıtayı yukarıya taşımayı hedefliyor. Xiaomi, ağır ve pahalı film yapım ekipmanlarının kullanıldığı günleri geride bırakacak inovasyonların peşinde olduğunu da, yeni 11T serisiyle göstermiş oldu.
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Xiaomi 11T Pro: Videografi için ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bir arada olduğu bir akıllı telefon
Xiaomi, 120W Xiaomi HyperCharge teknolojisine sahip ilk telefonunu da Mi 11T Pro ile duyurmuş oldu. Mi 11T Pro’nun en çok merak edilen özelliğinin de 120W hızlı şarj olduğunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Çünkü bizler de cihazın bu hızlı şarj performansını çok merak ediyoruz ve pil konusunda ne kadar stabil kalabileceğini merak ediyoruz. 120W hızlı şarj teknolojisi yalnızca 17 dakika gibi bir sürede telefonu 0’dan %100’e şarj etme imkanı tanıyarak kullanıcıların pil sıkıntısını minimum seviyeye indiriyor. Bu, çift şarj tesisatı ve çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 888 ise çok sayıda yapay zeka özelliğinin kullanılması için gereken gücü sağlıyor.
Xiaomi 11T Pro yalnızca yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 108 MP ana kamera, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kamera kurulumuna da sahip. Tüm bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.
Xiaomi’nin ‘Cinemagic’ olarak adlandırdığı klasmana dahil olan cihaz, dikkat çekici bir ekrana da sahip . Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile donatılmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, 1.000 nit en yüksek parlaklığa sahip ve 480 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca, Corning’in en güçlü ürünü olan Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Vision ile kullanıcılar, canlı renkler, yüksek parlaklık ve kontrastı bu ekranda gözlemleyebiliyor. Ekran ayrıca, renk sıcaklığını çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan True Display ve Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) gibi kullanıcıları göz yorgunluğundan koruyan bir dizi özelliğe de sahip. Xiaomi 11T Pro, Dolby Atmos SOUND BY Harman Kardon’a sahip özel çift hoparlör ile müzik, film, podcast yayını ve oyun gibi çeşitli içerik kategorilerinde Harman & Kardon mühendisliğine sahip bir ses sunuyor.
Xiaomi 11T: ‘Cinemagic’
Xiaomi 11T, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için bir dizi yapay zeka destekli araçla birlikte yüksek çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle ‘Cinemagic’ misyonunu sürdürüyor.
108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile fotoğraf ve video çekim desteği sağlıyor. Cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Audio Zoom özelliği ise zayıf seslere dahi odaklanabilmeyi sağlıyor.
Xiaomi 11T’nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı, ufak bir dokunuşla kısa bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak tanıyor.
Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5.000mAh pili ve 36 dakika içinde %100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor.
Yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE: İnce ve hafif form
6,81 mm ve 158 g ağırlığında olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip. Tasarım, 1,88 mm kalınlığındaki hem üst hem alt çerçeveleri ve dört şık renk seçeneği ile öne çıkıyor. İnci Siyahı, Deniz Mavisi ve Mercan Pembesi geri dönerken, Xiaomi yeni bir renk eklemeye de karar vermiş: Kar Beyazı.
Cihaz, 6,55 inç AMOLED Ekran, 10 bit TrueColor desteği ve Dolby Vision sayesinde canlı renkler sunabiliyor. Xiaomi 11 ailesinin kamera mirasını sürdüren Xiaomi 11 Lite 5G NE, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera ile çekim yapabiliyor. Tek tıklamayla geçiş yapılabilen yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu dahil olmak üzere çeşitli özelliklerden oluşan bir araç kutusuyla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 778G 5G Mobil Platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, günlük kullanım deneyimini iyileştirmek için 5G desteğinden faydalanıyor. Cihaz ayrıca 4.250 mAh pil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyan 33W hızlı şarj desteğine de sahip.
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Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
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Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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