Inspiration4, İlklere Sahne Oluyor!

Bu hafta, dört kişiden oluşan bir ekip, Dünya yörüngesine ilk tamamen sivil misyonun bir parçası olarak fırlatılacak. Ancak bu, Inspiration4 Görevi için tek büyük “ilk” değil.

NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 15 Eylül Çarşamba günü saat 20:02 EDT’den (16 Eylül Perşembe) önce fırlatılacak olan Onboard Inspiration4, tarih yazmaya hazır dört sivil mürettebat içeriyor olacak. Bunların arasında, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde Doktor Asistanı olan Hayley Arceneaux da bulunuyor ve bu uçuş için farkındalık ve fon sağlanacak. Göreve iki tarihi “ilk” eşlik ediyor olacak.

29 yaşındaki Arceneaux bu uçuşla iki rekor kıracak: hem uzaya uçan en genç Amerikalı hem de uzaya protezle uçan ilk kişi olacak.

Arceneaux, bir SpaceX Crew Dragon uzay aracını kiralayan teknoloji milyarderi ve Komutan Jared Isaacman ile birlikte uçacak ve uçuşu Sian Proctor, bir Uzay Sanatçısı, Yerbilimci ve Bilim İletişimcisi ayrıca Hava Kuvvetleri Gazisi ve Veri Mühendisi Chris Sembroski ile birlikte gerçekleştirecek.

Arceneaux, uzaya çıkan en genç Amerikalı olacağını fark ettiğinde, “Ne kadar onur duyduğuma şaşırdım, aklım başımdan gitti” dedi. “Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum.”

Arceneaux, St. Jude için doktor asistanı olarak çalışıyor, ancak aslında çocukluğundan beri pediatrik kanserleri ve diğer hastalıkları tedavi eden ve araştıran araştırma hastanesiyle ilgileniyor.

Küçük bir çocukken, Arceneaux’ya bacağında bir miktar ağrı fark ettikten sonra kemik kanseri teşhisi kondu. Arceneaux ve ailesi, şu anda Netflix’te yayınlanan ve “Countdown: Inspiration4 Mission to Space” adlı görevle ilgili gerçek zamanlı belgesel dizisinde teşhisi anlattı.

Space.com’a verdiği bir röportajda, “Aslında kanser teşhisi konmadan sadece birkaç ay önce NASA’ya gittik” dedi. “Astronotların nerede eğitildiğini görmeliyim ve bence her çocuk buna bakar ve astronot olmak ister.”

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Kanserin bu çocukluk uzay hayallerinden şüphe etmesine neden olduğunu söylemeye devam etti. “Bacağımda, kurtardıkları zamandan kalma metal bir çubuk var ve bu yüzden astronot olacağımı hiç düşünmedim” dedi. Buna rağmen, son altı aydır Arceneaux, astronot eğitimini görevden önce sürdürüyor. Bu, Rainier Dağı’nda bir yürüyüş, santrifüj eğitimi, suda hayatta kalma eğitimi, savaş uçağı uçuşları (bazı ciddi g-kuvvetleri dahil), hiperbarik bir odada eğitim ve çok daha fazlasını içeriyordu.

Bu metal çubuk, Arceneaux’u protezli olarak uzaya uçan ilk kişi yapacak. Ve özellikle, yıllar önce savaştığı gibi bugün de kanserle savaşan çocuklarla çalıştığı düşünülürse, insanlı uzay uçuşunda ileriye doğru atılan bu adımın önemi onun için paha biçilemez.

“Yolu döşediğim için çok onur duyuyorum” dedi. “Benden sonra gelecek insanları düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Ve bence uzay yolculuğu herkese açık olmalı. Bu gerçekten büyük bir ilk adım.”

Inspiration4, St. Jude için 200 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Arceneaux ve mürettebatı, hastanede tedavi gören çocukları uzaydan çağırarak göreve getirecekler. “Çocuklarımız için aynı ayakkabıda olan birinin büyüdüğünü, hayallerini gerçekleştirdiğini ve sonra da aynısını yapabileceklerini bilmek çok eğlenceli olacak.”

Kaynak: Space.com