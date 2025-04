One UI 8 sızıntıları gelene kadar, Now Brief özelliğinin yalnızca Galaxy S25 serisine özel olacağı düşünülüyordu. Ancak gelen son bilgiler, bu özelliğin daha fazla modele sunulacağını gösteriyor. Peki One UI 8 ile Now Brief alacak cihazlar listesinde hangi cihazlar var?

One UI 8 Now Brief genişliyor! İşte Now Brief alacak cihazlar!

One UI 8 kapsamında farklı modellerle buluşacak Now Brief, başlangıçta yalnızca Galaxy S25 serisine özel olarak tanıtılmıştı. Ancak Samsung’un strateji değişikliğiyle birlikte bu yenilik, yalnızca S25 serisiyle sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Samsung Android 16 ile Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 Now Brief alacak cihazlar listesine girdi.

Üstelik bu genişleme, gelecekte Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi henüz tanıtılmamış modelleri de kapsayacak gibi görünüyor. Samsung Android 15 güncellemesiyle birlikte gelen Now Brief, kullanıcılara gün içindeki verileri, planları ve uyarıları çok daha akıllı bir arayüzle sunmayı hedefliyor.

Samsung’un bu özellikle birlikte yapay zeka destekli bildirim sistemini daha da geliştireceği konuşuluyor. Üstelik Samsung Android 16 yalnızca yeni özellikleriyle değil, arayüzde yapılan modern dokunuşlar ve daha kişiselleştirilebilir ayarlarla da dikkat çekecek.

Bu noktada özellikle Galaxy S24 serisinin de One UI 8 ile birlikte Now Brief özelliğine kavuşması bekleniyor. Kullanıcılar arasında heyecan yaratan bu gelişme, sadece S25 sahiplerini değil, diğer amiral gemisi kullanıcılarını da kapsayacak şekilde şekilleniyor gibi duruyor.

Güncelleme kapsamında arayüzün daha akıcı, pil kullanımının ise daha verimli hale geleceği de gelen bilgiler arasında. Samsung Android 16 sayesinde Now Brief özelliğinin artık daha geniş bir cihaz yelpazesiyle buluşacak olması, Samsung’un yazılım politikasında olumlu bir adıma işaret ediyor. Özellikle Now Brief alacak cihazlar listesinin her geçen gün genişlemesi, kullanıcı tarafında büyük memnuniyet yaratacaktır.

