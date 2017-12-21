İngiltere’de İnternet Erişim Hızı En Az 10 Mbps Olacak

İngiliz Hükümeti aldığı karar ile 2020 yılına kadar her eve ve iş yerine en az 10 Mbps internet sağlanacak ve bu durum yasal hak olarak kabul edilecek
Bakanlar başlangıçta BT grubunun gönüllü teklifini kabul ettiler, bu da 600 milyon pound harcanarak 1,4 milyon kırsal sakinin en az 10 Mbps hızına erişmesini sağlamaktı . Ancak bugün yapılan açıklamada hükümet, “2020’de İngiltere’nin tamamına yüksek hızlı genişbant erişim sağlamak için yeterli kesinliğe ve yasal yaptırıma izin veren” düzenleyici rota izlediğini doğruladı.
Herkes için genişbant internet
Kültür Sekreteri Karen Bradley şunları söyledi: “Genişbantın ev ve işyerleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve herkesin hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan faydalanmasını istiyoruz. Teklifi için BT’ye minnettarız ancak yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın yüksek hızda bağlantıyı mümkün kılacağına karar verdik. Bu sayede nerede yaşadıkları veya çalıştıklarına bakılmaksızın, İngiltere’deki herkes için genişbant erişimi sağlanabilir “dedi.
İngiltere de sabit hat “süper hızlı geniş bant” bağlantıları – ki bu da 24 Mbps veya daha fazla hız demek – şu anda İngiltere’deki evlerin ve işletmelerin yaklaşık yüzde 95’ini kapsıyor. Hükümet’in sübvanse edilen Broadband Delivery UK programı sayesinde bu rakam 2020 yılına kadar yüzde 98’e ulaşabilir. Bu, USO’nun uygulandığı zamana kadar Birleşik Krallık binalarının yalnızca küçük bir yüzdesi boşluğa düşeceği anlamına geliyor.
Ofcom’un hazırladığı rapora göre, kırsal alanlardaki evlerin ve işletmelerin yüzde 17’si iyi geniş bant interente (en az 10 Mbps) erişim sağlayamıyorken kırsal alanların yalnızca yüzde 18’i 4G sinyale erişebiliyor. Şimdilik hedef hız 10 Mbps ancak İngilliz Hükümeti gereksinim değiştikçe, minimum hızın zaman içinde artabileceğini belirtti.
Umarız benzer çalışmalar da ülkemizde hayata geçirilir.
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