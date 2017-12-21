İngiltere’de İnternet Erişim Hızı En Az 10 Mbps Olacak

Son on yılda İngiltere hükümeti, İngiltere genelinde temel düzeyde bir genişbant hizmeti sağlama girişiminde bulundu. Fikir, 2020 yılına kadar, halkın büyük bir şehirde ya da kırsal kesimde yaşayıp yaşamamasına bakılmaksızın, halkın ISP’lerinden en az 10 Mb / sn hız talep etme yasal hakkı olacaktır. Bu fikir yılın başlarında geçirilen Dijital Ekonomi Yasasında ortaya konan hükümetin Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün (USO) bir parçası olmasından kaynaklı.

Bakanlar başlangıçta BT grubunun gönüllü teklifini kabul ettiler, bu da 600 milyon pound harcanarak 1,4 milyon kırsal sakinin en az 10 Mbps hızına erişmesini sağlamaktı . Ancak bugün yapılan açıklamada hükümet, “2020’de İngiltere’nin tamamına yüksek hızlı genişbant erişim sağlamak için yeterli kesinliğe ve yasal yaptırıma izin veren” düzenleyici rota izlediğini doğruladı.

Herkes için genişbant internet

Kültür Sekreteri Karen Bradley şunları söyledi: “Genişbantın ev ve işyerleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve herkesin hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan faydalanmasını istiyoruz. Teklifi için BT’ye minnettarız ancak yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın yüksek hızda bağlantıyı mümkün kılacağına karar verdik. Bu sayede nerede yaşadıkları veya çalıştıklarına bakılmaksızın, İngiltere’deki herkes için genişbant erişimi sağlanabilir “dedi.