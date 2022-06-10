Spotify, şirketin 2018’de halka açılmasından bu yana ikinci Çarşamba günü, Yatırımcı Günü’nü gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında, CEO Daniel Ek kulağa müzik gibi gelen bir konuşma yaptı. “Dünyanın ana ses oynatıcısı”, Önümüzdeki on yılda 100 milyar Dolar yıllık gelir elde etmek” açıklamasını yaptı.

Özellikle mevcut durum gibi olumsuz bir ortamda iddialı hedeflere ulaşmak sorunlu görünebilir, ancak İsveçli yönetici, “çünkü dünyayı böyle görüyoruz ve bunun arkasına yatırım yapacağız” diye hedeflerine ulaşacağını garanti ediyor. Ek olarak Ek, brüt kar marjını %40‘a, faaliyet kar marjını %20‘ye çıkarmayı taahhüt ediyor.

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Ocak ayından bu yana %53 düşen piyasa değeri ile İsveç platformunun kayıpları, S&P 500’ün iletişim hizmetleri sektöründeki yıllık düşüşünün iki katından fazla. Ancak Ek, uzun vadeli hedeflerden birinin, uzun vadeli hedeflerden birinin, şirket tarafından podcast ve sesli kitap hizmetlerini oluşturmak için yapılan ağır yatırım.

Spotify’ın baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff’a göre, podcasting’e yapılan yatırımlar 1 milyar doların üzerindeydi, ancak niş uzun vadede 20 milyar dolar üretebilecek. Mühendislik müdürü Alexander Nordstrom, Spotify’ın müzik, podcast’ler ve sesli kitaplara ek olarak önümüzdeki on yıl içinde yeni içerikler planladığını söylüyor.

Yönetici için, platformun kullanıcı sayısı 2030 yılına kadar 1 milyara ulaşmalı ve en azından bu bağlamda hizmet ilerliyor: 2022’nin ilk çeyreğinde platform 422 milyon kullanıcıya ve ödeme yapan abonelere ulaştı. Sunumların ardından Spotify hisseleri %6,5 yükseldi. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.