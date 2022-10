İngiliz The Mail on Sunday haberine göre İngiltere’nin eski başbakanı Liz Truss’un akıllı telefonunun Eylül 2021’den Eylül 2022’ye kadar Rus gizli ajanları tarafından hacklendiği söyleniyor. Truss o sırada hala dışişleri bakanıydı.

The Mail on Sunday‘e göre, çok sayıda mesaj Rus bilgisayar korsanlarının eline geçti. İddialara göre bunlar Truss’un diğer dışişleri bakanlarıyla paylaştığı Ukrayna’daki savaşla ilgili hassas bilgileri içeriyordu. The Mail on Sunday’e göre mesajlarda ayrıca “silah teslimatları hakkında ayrıntılı görüşmeler” de yer alıyordu.

Liz Truss tarafından Kwasi Kwarteng’e, yani İngiltere’nin eski maliye bakanına gönderildiği iddia edilen özel mesajlar da ele geçirildi. İddialara göre bunlar arasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yönelik eleştiriler de yer alıyordu. The Mail on Sunday’e göre, bu mesajlar Liz Truss’un başbakanlığı sırasında şantaja maruz kalma riskini arttırdı.

Bilgisayar korsanlığının, Truss’un Birleşik Krallık başbakanı olmak üzere İngiliz Muhafazakâr Partisinin lideri olmak için başvuruda bulunduğu geçen yaz gibi erken bir tarihte ortaya çıktığı bildirildi. Selefi Boris Johnson’ın bilgisayar korsanlığı konusunda bilgilendirildiği ancak kabine sekreteri ile birlikte konu hakkında iletişim kurmamaya karar verdiği bildirildi. İngiltere Parlamentosu’ndaki muhalefet, The Mail on Sunday’in haberinin gerçekten doğru olup olmadığının tespit edilmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.