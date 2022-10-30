İçindekiler
3D Secure Nedir?
3D Secure Nasıl Çalışır?
Ayrıca bkz: HTTP ile HTTPS Arasındaki Farklar Nelerdir?
Böylelikle telefonundaki koda daha sonrasında farklı kişiler erişse de kodun süresi dolduğundan dolayı herhangi bir ödeme işlemi yapamıyor. Telefona gelen şifre, belirlenen süre çerçevesinde doğru bir şekilde girildiği anda ödeme bilgileri ve kart güvenliği doğrulanıyor. Ardından kart sahibi, banka ve işletmeler ödeme işleminin başarılı olduğuna dair bilgilendiriliyor. Böylelikle 3D ile ödeme nedir diye merak edilen sorunun işlemleri tamamlanmış oluyor.
3D Ödeme Sisteminin Avantajları Nelerdir?
3D Ödeme Sisteminin Tüketicilere Sağladığı Avantajlar
3D Ödeme Sisteminin İşletmelere Sağladığı Avantajlar
Online alışverişlerde kullanıcı kitlesi arttıkça ödeme sistemlerini yönetmenin zorluğu da aynı oranda artıyor. Bu nedenle işletmelere online bir şekilde ödeme yapan kullanıcıların, gerçek kişiler olduğunu tespit etmek ve markalarına olan güveni sağlamak amacıyla 3D ödeme sistemlerini kullanabiliyor. Bunun yanı sıra tüketicilerden ödemeler ile ilgili gelen itiraz talepleri, direkt olarak bankayı ilgilendiriyor ve satıcıların üzerindeki sorumluluk azalıyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan e-ticaret hacmi, beraberinde 3D güvenli ödeme sistemini de öne çıkarıyor. İnternet üzerinde yapılan ürün ya da hizmet satın alımlarında hem tüketiciler hem de bankalar için büyük kolaylıklar sağlayan 3D, işletmelerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden biri olarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.