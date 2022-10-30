Online alışverişlerde kullanıcı kitlesi arttıkça ödeme sistemlerini yönetmenin zorluğu da aynı oranda artıyor. Bu nedenle işletmelere online bir şekilde ödeme yapan kullanıcıların, gerçek kişiler olduğunu tespit etmek ve markalarına olan güveni sağlamak amacıyla 3D ödeme sistemlerini kullanabiliyor. Bunun yanı sıra tüketicilerden ödemeler ile ilgili gelen itiraz talepleri, direkt olarak bankayı ilgilendiriyor ve satıcıların üzerindeki sorumluluk azalıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan e-ticaret hacmi, beraberinde 3D güvenli ödeme sistemini de öne çıkarıyor. İnternet üzerinde yapılan ürün ya da hizmet satın alımlarında hem tüketiciler hem de bankalar için büyük kolaylıklar sağlayan 3D, işletmelerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden biri olarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.