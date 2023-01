Sosyal medyanın 2004 yılında Facebook ile başlayan yolculuğu bugün Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Reddit ve LinkedIn gibi daha yüzlerce platformla 4.5 milyarı aşan kullanıcısıyla birlikte her geçen gün büyüyor. Araştırmalara göre günümüzün 8 saatini iş, eğlence ve sosyalleşmek için internet kullanarak geçirirken, bunun 3 saatlik bölümünü ise paylaşım yapmak, paylaşımları takip etmek amacıyla sosyal medyada harcıyoruz. En çok gerçekleştirdiğimiz eylemlerin başında da sosyal medya ünlülerini yanı Influencer’ları takip etmek geliyor. Modadan ayakkabı tasarımına, evcil hayvan bakımından otomobil modifikasyonuna, inşaat tekniklerinden uzay bilimine kadar akla gelebilecek hemen tüm alanlarda kendi izleyicilerine-takipçilerine seslenen bir Influencer bulmak mümkün. Çünkü sosyal medya mecralarının hepsi birer alışveriş merkezi. Hem sosyal medyayı ve üretimi ayakta tutan trilyonlarca dolarlık bir ekonomiyi oluşturuyor hem de Influencer marketing ile milyonlarca kişiye iş ve gelir kapısı sağlıyor. Böylesi büyük bir ekosistemde Influencer pazarlama da giderek önem kazanırken, sosyal medya marketing faaliyetlerinde 120’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara pazarlama bütçelerinde Influencer kullanımı için önemli ip uçlarını paylaştı.

En Doğru Soruları Sormak Başarının Anahtarı

Şirketlerin sosyal medyada Influencer pazarlama yapmadan bir ürün ve hizmeti geniş kitlelerle buluşturmakta zorlandığının altını çizen Digital Exchange ekibi, “Her marka yeni ürününün ciroya olumlu etki yapacak kadar çok satmasını, hizmetinin en çok tercih edilen noktaya gelmesini ister. Bunu gerçekleştirmenin yolu 4.5 milyar kişilik potansiyeli kullanarak sosyal medyada Influencer marketing’ten geçiyor. Çünkü 100 dolarlık bir reklam bütçesinin 70 doları sosyal medya ve Influencer marketing için kullanılıyor. Rakam giderek geleneksel medyadan sosyal medyaya kayıyor. Burada ilk adım, sosyal medya pazarlamasına karar verildiğinde profesyonel bir ekiple çalışmaktan geçer. Profesyonel ekip size, ürüne uygun Influencer ile anlaşmayı ve kampanyanın en doğru zamanda, doğru sosyal medya platformunda yapılmasını sağlar” bilgisini verdi.

Sosyal medya platformunda Influencer iletişimi yapmanın birçok püf noktası olduğunun altını çizen Digital Exchange ekibi, şunları söyledi:

“Bir marka ürünü ve hizmetiyle ilgili Influencer marketing yapacağı zaman birçok kriteri göz etmek zorunda.

-Hedef tüketici kitlesi kimdir?

-Hangi Influencer ile çalışılacak?

-Hangi sosyal medya platformunda kampanya yapılacak?

-Yapılan kampanyanın sonuçları nasıl değerlendirilecek? İlk iş bu sorulara yanıt bulmaktan geçer. Böylece kampanya bütçesi en uygun şekilde kullanılır, marka burada en yüksek faydayı elde eder.”

Influencer’ların her 4 tüketiciden 1’inin alışveriş kararını belirlediğini ifade eden Digital Exchange ekibi, “Yapılan araştırmalar Influencer marketingin alışveriş tercihlerinde büyük etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü günümüzde her 10 kişiden 7’si online alışveriş yapıyor. Online alışverişten önce de mutlaka ürün ve hizmetle ilgili en az iki sosyal medya videosu izleniyor. Türkiye’de 15-45 yaş arası online alışveriş yapma alışkanlığı çok yüksek. Bu kesimde alışveriş yaparken yüzde 71 oranında Influencer’ların tavsiyelerini göz önünde bulunduruyor” bilgisin verdi.

Kazan – Kazan Politikası Devam Ediyor

Türkiye’de 2021 tarihindeki son araştırmaya göre makro ve mikro olmak üzere 60 bin aktif Influencer olduğu bilgisini veren Digital Exchange ekibi, “60 bin rakamının, pandemi döneminde artan online alışveriş ile birlikte 120 bini geçtiğini düşünebiliriz. Influencer’lar arasında da ciddi bir rekabet söz konusu. Öte yandan tüketiciler her geçen gün Influencer’ların yaptığı kampanyalara, tanıttıkları ürünlere ve hizmetlere daha çok ilgi gösteriyor. Takipçi sayıları her geçen gün artarken, markalardan kampanya ücretleri, Affiliate Marketing ile aldıkları satış pay oranları yükseliyor. Markalara kazandırırken, kendileri de kazandıkları için başta gençler olmak üzere 65 yaş ve üzeri kitleye de hitap eden hemen her sosyal sınıfa ve gelir grubundan Influencer olduğunu söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Influencer Tavsiyeleri Dikkate Alınıyor

Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk da Influencer marketingin tüketim alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu anlattı. Araştırmalar uyarınca sosyal medya kullanıcılarının yüzde 54’nünün aynı zamanda Influencer marketing üzerinden alışveriş kararı aldığını belirten Pamuk, “Bu rakam da her geçen gün artıyor. Çünkü eskiden mağazalardaki satış danışmanı ya da TV dizilerindeki ünlülerin yaptığı ürün tavsiyesini, Influencer yapıyor ve hem yeni nesil, hem 65 yaş üzeri onların tavsiyesiyle alışveriş tercihini belirliyor” dedi.

Kısa Sürede Büyük Başarılar Elde Etmek Mümkün

Yeni bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 81’inin Influencer ve arkadaşlarının sosyal medya alışveriş tercihlerinden etkilendiğini anlatan Emrah Pamuk, “Sosyal medya mecraları hem gazetecilik faaliyeti hem eğlence hem alışverişin kalbi olmaya başladı. Bundan kaçış yok. Ancak ayak uydurmak mümkün. Bugün bir markanın sosyal medya sayfası yoksa, ne kadar eski ve itibarlı olursa olsun tüketici nezdindeki algısı giderek düşüyor. Aynı şey sosyal medyada Influencer marketing için de geçerli. Markalar eskiden TV reklam yüzleriyle anılırken, bugün her bir ürünü için sosyal medyada ayrı reklam yüzleri var. Dolayısıyla bu işi profesyonel ekiplerce yapmak, doğru Influencer’ı seçmek, doğru ürünü doğru kitle ile buluşturmak büyük beceriler, zaman, bütçe ve emek gerektiriyor. Markalar hem bütçelerini doğru kullanmak hem de cirolarını artırmak için tüketici alışkanlıklarına yön veren Influencer iletişimi konusunda profesyonellerle çalışarak, kısa sürede büyük başarılar elde edebiliyorlar” dedi.