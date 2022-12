Infinix bugün Hindistan’da Infinix Zero Ultra ve Infinix Zero 20 isimli cihazlarını piyasaya sürdü. Aynı lansmanda şirket, Infinix Zero Ultra Book’un Hindistan pazarına sunulacağının da sinyallerini verdi. Infinix herhangi bir tarih vermedi ancak cihazın Ocak ayında tanıtılacağı düşünülüyor.

Infinix, yeni cihazının gücünü 12. nesil Intel Core i9 işlemciden alacağını söyledi. Marka bu cihazı makul bir fiyat etiketiyle satışa sunacağını da belirtiyor. Infinix Zero Book Ultra bu yılın başlarında global pazarda satışa sunulmuştu.

Infinix Zero Book Ultra; FHD çözünürlükte 400 nit tepe parlaklığa sahip 15.6 inçlik bir ekranla birlikte geliyor.

Kaputun altında Infinix Zero Book Ultra, Intel Iris Xe GPU ile desteklenen 12. nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. Bu işlemci 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama tarafından destekleniyor. İşlemci gücünü 100W hızlı şarj desteğine sahip 70 Wh büyüklükte bir pilden alıyor.