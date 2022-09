Bildiğiniz üzere Bu yılın ilk aylarında Infinix , Infinix Zero 5G akıllı telefonunu tanıttı. Infinix modellerinden ilk 5G destekli cihaz olan Zero 5G büyük beğeniler toplamıştı. Yapılan haberlere göre Hong Kong merkezli marka çokça beğenilen cihazın 2023 modelini çıkartmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Çin merkezli haberlere konu olan telefon, bu hafta itibariyle FCC ve SIG sertifikalarını aldı. Sertifika belgelerinde yeni canavarın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Cihazın etiket adının Infinix Zero 5G 2023 olacağı düşünülüyor.

Infinix Zero 5G 2023 Modelinin FCC ve SIG Belgeleri

Listelere göre telefon X6815C model numarasıyla üretilecek. Belgeler yeni cihazın 169 mm boyunda, 77 mm eninde ve sadece 9 mm kalınlıkta olduğunu işaret ediyor. Sertifikadaki görsellere baktığımızda Zero 2023 için üçlü kamera kurulumu tasarlandığı görülüyor. Yeni Infinix telefon 5G bağlantı hızı teknolojisini, Bluetooth 5.0’ı, çift bantlı Wi-Fi ve NFC bağlantılarını destekliyor. Bununla beraber cihaz 4.900 mAh değerinde bir batarya ve 33 W’luk bir hızlı şarj soketine sahip. Gündemde telefonun hangi yonga setinden güç alacağı sorusuna birden fazla soru var. Bununla beraber RAM ve depolama özellikleri de belirsizliğini koruyor. Ortaya çıkan özelliklere baktığımızda yeni cihaz selefinden tasarım olarak aynı fakat donanım açısından yükseltilmiş şekilde gelecek gibi duruyor.

