Infinix, söz verdiği gibi Note 12 Pro 4G modelini piyasaya sürdü. 16MP ön kamera barındıran U şeklinde bir çentik ile 6.7″ FHD+ AMOLED ekrana sahip. MediaTek Helio G99 4G işlemciden güç alan ilk telefon ve 12nm işlem yerine N6 (6nm sınıfı) yonga üretim sürecine sahip olduğundan oyun için Helio G96‘ya kıyasla %30‘dan fazla güç tasarrufu vaat ediyor.
Telefonda 8 GB RAM ek olarak 5 GB sanal RAM desteği ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Note 12, DTS destekli stereo hoparlörlerle birlikte gelir. 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil kapasitesine sahip.
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İçindekiler
Infinix Note 12 Pro özellikleri
- 1000 nite kadar parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, Corning Gorilla Glass 3 Koruması ile 6,7 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran
- Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz
- 6x Cortex-A55 @ 2GHz) Mali-G57 MC2 Arm ile
- 8GB RAM, 256GB depolama, microSD ile genişletilebilir bellek
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- XOS 10.6 ile Android 12
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- 108MP (1/1.67 inç sensör) f/1.75 diyafram açıklığına sahip arka kamera, Dörtlü LED flaş, 2MP derinlik sensörü, AI lens
- Çift LED flaşlı 16 MP ön kamera
- Yana monte parmak izi sensörü
- 3,5 mm ses jakı, stereo hoparlörler, DTS
- Boyutlar: 164,39 x 76,52 x 7,8 mm; Ağırlık: 192g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
- 33W hızlı şarjlı 5000mAh pil