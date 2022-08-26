Infinix, söz verdiği gibi Note 12 Pro 4G modelini piyasaya sürdü. 16MP ön kamera barındıran U şeklinde bir çentik ile 6.7″ FHD+ AMOLED ekrana sahip. MediaTek Helio G99 4G işlemciden güç alan ilk telefon ve 12nm işlem yerine N6 (6nm sınıfı) yonga üretim sürecine sahip olduğundan oyun için Helio G96‘ya kıyasla %30‘dan fazla güç tasarrufu vaat ediyor.

Telefonda 8 GB RAM ek olarak 5 GB sanal RAM desteği ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Note 12, DTS destekli stereo hoparlörlerle birlikte gelir. 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil kapasitesine sahip.

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İçindekiler Infinix Note 12 Pro özellikleri

Infinix Note 12 Pro özellikleri

1000 nite kadar parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, Corning Gorilla Glass 3 Koruması ile 6,7 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz

6x Cortex-A55 @ 2GHz) Mali-G57 MC2 Arm ile

8GB RAM, 256GB depolama, microSD ile genişletilebilir bellek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

XOS 10.6 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

108MP (1/1.67 inç sensör) f/1.75 diyafram açıklığına sahip arka kamera, Dörtlü LED flaş, 2MP derinlik sensörü, AI lens

Çift LED flaşlı 16 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, stereo hoparlörler, DTS

Boyutlar: 164,39 x 76,52 x 7,8 mm; Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

33W hızlı şarjlı 5000mAh pil