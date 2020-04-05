Akıllı Telefonlar
Infinix Note 7 ve Note 7 Lite duyuruldu!
Infinix firmasının yeni cihazları Note 7 ve Note 7 Lite tanıtıldı. Firmanın internet sitesinde listelenen cihazların teknik özellikleri ve tasarımları da belli oldu.
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Tenik özellikler ve tasarım detayları ortaya çıktı.
Hong Kong merkezli Infinix Mobility firması, yeni çıkaracağı Infınix Note 7 ve Note 7 Lite cihazlarını duyurdu. Fiyat performans odaklı telefonlar üreten firmanın Infinix Note serisine getirdiği yeni iki cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Infinix Note 7, gücünü MediaTek The Helio G70 işlemcisi üzerinden alıyor. Yaklaşık 6.95 inç gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip telefon, her hangi bir çentiğe yer vermezken, günümüz telefonlarında görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile kullanıcıları karşılıyor. IPS panel kullanılan ekran kalite olarak HD+ çözünürlüğüne ayarlanmış. Ayrıca 6 GB RAM ile gelen cihaz 128 GB‘lık hafızaya sahip. Arka tarafta Huawei Mate 30 serisinde gördüğümüz yuvarlak kamera kurulumunu bu cihaz üzerinde görmek mümkün. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 2MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık kamerası olarak belirlenmiş. Ön kamera ise 18 MP olarak karşımıza çıkıyor.
Note 7 Lite ise, serinin daha düşük seviye telefonu olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek The Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Daha küçük bir ekranla gelen Note 7 Lite, 6.6 inç IPS ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü de Note 7 ile tamamen aynı. Ön tarafta Note 7 gibi delikli ekrana ver yerilen Note 7 Lite, 8 MP‘lik bir ön kameraya sahip. Arka kamera kurulumu, Redmi Note 9 Pro‘ya benzeyen cihazın kameraları nitelik olarak Note 7 ile birebir aynı değerlerde.
Android 10 ile gelecek cihazların 5000 mAh değerinde bataryaları olacak. Infinix, bu batarya sayesinde telefonun tam dört gün kapanmadan çalışabileceği yönünde bir iddiada da bulunuyor. Ülkemizde resmi distribütör aracılığıyla satışı gerçekleşen cihazların buraya gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Hali hazırda kendi internet sitesinde de telefonlara ait fiyat bilgisi vermeyen Infinix‘in, mart sonunda normalde cihazları çıkarması gerekiyordu. Ancak Corona virüsü sebebiyle yaşanan ertelemenin ardından kesin bir çıkış tarihi hala yer almamakta. Tahminler cihazın nisan ayı içerisinde çıkacağı yönünde.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 serisi, 23 Nisan’da çıkabilir!
Huawei, Şubat ayında Nova 7i‘yi duyurmuştu. Şimdi ise Nova 7 serisinin Nova 7 Pro, Nova 7 SE ve Nova 7 telefonlarının çıkış tarihi ile ilgili sızıntılar mevcut. Çin‘den gelen bir söylentiye göre, şirket 23 Nisan‘da Nova 7 serisinin üç telefonunu duyuracak. Aynı kaynağa göre, 28 Nisan tarihinde ise bu cihazlar satışa sunulacak.
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Huawei Nova 7 serisinin teknik özellikleri neler olacak?
Nova 7 serisinin Kirin 985 ve Kirin 990 5G kullanan iki farklı işlemcili versiyonu olabilir. İkinci bir olasılıkta ise Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G şeklinde üç farklı işlemci tipi görebiliriz. Bu demek oluyorki Nova 7 SE Kirin 820, Nova 7 Kirin 985 ve son olarak Nova 7 Pro ise Kirin 990 5G işlemcisini kullanacak. Kirin 985 ise Huawei‘nin yeni çıkaracağı işlemci olacak. Bu işlemci, Kirin 990 5G‘den daha düşük fakat Kirin 980‘den daha iyi bir performans sunacak. Cihazların diğer teknik özellikleri ile ilgili ise henüz bir bilgi yok.
Huawei Nova 7 serisinin bu üç cihazı, 5G destekli olarak karşımıza çıkacak. Bu cihazların uygun fiyatta 5G sunabiliyor olması akıllı telefon pazarı için oldukça önemli. Nova 7 Pro‘nun yaklaşık olarak 495$ veya 455€ olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Çin fiyatlandırması ise 3500 CNY olacak. Doğal olarak Nova 7 ve Nova 7 SE daha ucuz olacaktır. Ayrıca bunların hepsinin bir sızıntıdan geldiğini ise unutmamamız gerek.
Akıllı Telefonlar
Apple App Store ve Google Play Store gelirlerini arttırdı!
App Annie tarafından hazırlanan rapora göre, kullanıcılar ilk çeyrekte uygulamalar için önemli oranda daha fazla zaman ve para harcadılar. Bunun sebebinin, dünya üzerinde hızla yaygınlaşan COVID-19 salgının olduğunu tahmin ediyoruz. Bu salgın ile dünya genelinde mobil ve teknolojik cihaz kullanımı büyük bir artış gösterdi.
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Apple App Store ve Google Play Store indirme oranları ne durumda?
Android tarafında uygulama ve oyunlara harcanan ortalama haftalık süre, geçen yılın aynı dönemine göre dünya çapında yaklaşık olarak %20 oranında arttı. Özellikle Çinli kullanıcılar günde ortalama olarak 5 saati telefonlarında geçirdiler. ABD, İtalya ve Fransa‘da ise oyun dışı uygulamalarda geçirilen haftalık saatlerde artış tespit edildi. Kullanıcılar, Ocak – Mart döneminde Google Play Store‘dan 22,5 milyar, Apple App Store üzerinden ise 9 milyar uygulama indirerek tahmini olarak 31,5 milyar uygulama indirdi.
Her iki platformda harcanan miktarlara göz attığımızda ise iOS tarafında 15 milyar dolar, Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar karşımıza çıkıyor. İki platformda toplamda 23.3 milyar dolar para harcandığını görebiliyoruz. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak oyunlarda karşımıza çıkan oyunu içi ödemelere ve harcanan paraya baktığımızda ise oyunlara daha çok para harcandığını görebiliyoruz. Çinli ve ABD’li kullanıcıların Apple App Store‘da, Güney Kore, Japonya ve ABD’li kullancıların ise Google Play Store‘da en fazla harcama yaptığı raporlarda belirtiliyor.
İlk çeyrek boyunca her iki platformda da en çok indirilen uygulamalar belli oldu. TikTok, WhatsApp, Facebook ve Instagram bu uygulamaların arasında zirveye yerleşti.
Akıllı Telefonlar
Vivo v19 Google Play Console üzerinden görüntülendi!
Vivo küresel çapta etkisini hissettirmeye devam ediyor. Orta seviye telefon olarak belirlenen V19 modeli Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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V19 tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu!
Çinli telefon üreticisi Vivo, yeni cihazları ile küresel pazara girmeye devam ediyor. Firma, orta seviye yeni cihazı V19 ile rekabete katılmayı planlıyor. Google Play Console üzerinde görüntülenen cihazın tasarım ve teknik özellik gibi bir çok detayı da belli oldu. Endonezya’da satılacak V19‘dan farklı olan cihaz, 1933 model numarası ile görüntülendi. Corona virüsü sebebiyle 26 Mart tarhinde Hindistan ve Malezya‘da çıkması beklenen cihazın, çıkış tarihi hala netlik kazanmadı. Ancak gelen bilgilere göre cihaz önce Hindistan ve Malezya’da çıkıp daha sonra küresel pazara girecek. Google Play Console üzerinden sızan görüntülere göre cihaz, delikli ekran ile birlikte gelecek ve çift ön kameraya sahip olacak.
Vivo V19, 6.44 inç Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılıyor. Gücünü Snapdragon 712 işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Arka kamera konusunda her hangi bir bilgi yer almazken, Endonezya versiyonu dört kameraya sahipti. Ancak bu kurulumun 1933 model numaralı V19 içinde geçerli olup olmayacağını kestirmek güç. Yine de yabancı kaynaklı bazı sitelere göre bu cihazın da dörtlü kamera sistemi ile bizleri karşılayacağı belirtildi. Android 10 ile gelecek cihazın fiyatı konusunda da her hangi bir bilgi yer almamakta.