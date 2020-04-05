Infinix Note 7 ve Note 7 Lite duyuruldu!

Infinix firmasının yeni cihazları Note 7 ve Note 7 Lite tanıtıldı. Firmanın internet sitesinde listelenen cihazların teknik özellikleri ve tasarımları da belli oldu.

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Tenik özellikler ve tasarım detayları ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli Infinix Mobility firması, yeni çıkaracağı Infınix Note 7 ve Note 7 Lite cihazlarını duyurdu. Fiyat performans odaklı telefonlar üreten firmanın Infinix Note serisine getirdiği yeni iki cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Infinix Note 7, gücünü MediaTek The Helio G70 işlemcisi üzerinden alıyor. Yaklaşık 6.95 inç gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip telefon, her hangi bir çentiğe yer vermezken, günümüz telefonlarında görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile kullanıcıları karşılıyor. IPS panel kullanılan ekran kalite olarak HD+ çözünürlüğüne ayarlanmış. Ayrıca 6 GB RAM ile gelen cihaz 128 GB‘lık hafızaya sahip. Arka tarafta Huawei Mate 30 serisinde gördüğümüz yuvarlak kamera kurulumunu bu cihaz üzerinde görmek mümkün. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 2MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık kamerası olarak belirlenmiş. Ön kamera ise 18 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Note 7 Lite ise, serinin daha düşük seviye telefonu olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek The Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Daha küçük bir ekranla gelen Note 7 Lite, 6.6 inç IPS ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü de Note 7 ile tamamen aynı. Ön tarafta Note 7 gibi delikli ekrana ver yerilen Note 7 Lite, 8 MP‘lik bir ön kameraya sahip. Arka kamera kurulumu, Redmi Note 9 Pro‘ya benzeyen cihazın kameraları nitelik olarak Note 7 ile birebir aynı değerlerde.

Android 10 ile gelecek cihazların 5000 mAh değerinde bataryaları olacak. Infinix, bu batarya sayesinde telefonun tam dört gün kapanmadan çalışabileceği yönünde bir iddiada da bulunuyor. Ülkemizde resmi distribütör aracılığıyla satışı gerçekleşen cihazların buraya gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Hali hazırda kendi internet sitesinde de telefonlara ait fiyat bilgisi vermeyen Infinix‘in, mart sonunda normalde cihazları çıkarması gerekiyordu. Ancak Corona virüsü sebebiyle yaşanan ertelemenin ardından kesin bir çıkış tarihi hala yer almamakta. Tahminler cihazın nisan ayı içerisinde çıkacağı yönünde.