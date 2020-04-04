Sağlık/Tıp
Bill Gates Koronavirüs Aşısı için tesisler kuruyor
Bill Gates Koronavirüs aşısı için tesisler kuruyor. Microsoft’un kurucusu olarak da bildiğimiz Bill Gates, Koronavirüs aşısı için 7 adet tesis kuruyor.
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Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi’ni biran önce sonlandırabilmek adına önemli adımlar atıyor. Bill Gates, geçtiğimiz perşembe günü katıldığı The Daily Show‘da Koronavirüs Pandemisi’ndeki yol haritaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gates, kendi vakfı olan Gates Vakfı’nın enfeksiyon hastalıkları konusunda çok tecrübeli olduğunu, bu sayede de aşının beklenenden daha çabuk bulunabileceğini belirtti. Aşının bulunması için milyarlarca dolar harcayacak olan Gates, bunun öncesinde de Koronavirüs Pandemisi’yle savaşma kapsamında eşiyle birlikte 100 milyon dolar bağışlamıştı. Bu bağışla aynı zamanda Washington’da yaşan insanlara Koronavirüs test kitleri ulaştırılacak.
Bill Gates, aşı için 7 aday belirleneceğini ve bu adaylar için her türlü imkana sahip tesisler inşa edileceğini açıkladı. Bu sayede 7 deneme de paralel olarak gerçekleştirilebilecek ve belki de dünyayı kurtaracak olumlu sonuca normalden çok daha kısa sürede ulaşılacak. Bill Gates bu sürecin 18 ay sürebileceği yönünde de tahminleri olduğunu açıkladı. Gates konuşmasında, harcayacağı milyar dolarların bir kısmının başarısız denemeler için “israf edilecek olmasının” büyük bir sorun olmadığını, virüsün ekonomiye vereceği trilyonlarca dolarlık zararın yanında bu miktarların önemsenmeyecek boyutta olduğunu söyledi.
Konu dışı
Rusya, sudan dezenfektan üretmeyi sağlayan cihaz geliştirdi
Bütün dünyada olduğu gibi Rusya içinde de Covid-19 salgınının hızla yayıldığı şu günlerde, dezenfektanlara artan talep Rusları harekete geçirdi. Rus bilim insanları ve mühendisler, su kullanarak dezenfektan üretebilen bir cihaz geliştirdi.
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Rusya’nın sudan dezenfektan üreten cihazının litre başına sunduğu maliyet 1.30 Dolar
Rus basınında belirtilen haberlere göre, cihaz ham madde olarak su ve soğuk plazma kullanıyor. “Magnaril” adı verilen bu sıvı düşük maliyetlerle üretilebiliyor. Rusya merkezli Izvestia gazetesinin belirttiğine göre sudan üretilen bu dezenfektan için litre başına maliyet 1.30 Dolar. Rus basını, üretilen dezenfektanın bakteriler ve virüsler üzerinde çok etkili olduğunu iddia etse de; bu sıvının yeni tip koronavirüs üzerinde olan öldürücülüğüne dair bilimsel bir araştırma veya makale henüz yok. Ayrıca bu sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilmeye müsait olan, ve havada dağılabilen bir dezenfektan olarak da kullanılabileceği belirtildi. Cihazın ve sıvının yaygınlaşması için ise öncelikle gerekli araştırmaların tamamlanmasının beklenilmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
realme ve OnePlus garanti sürelerini uzatma kararı aldı
Corona virüsün etkileri tüm hızıyla devam ederken, firmalar kullanıcılarına bazı konularda yardım etmeye çalışıyor. Bu firmalar arasında yer alan realme ve OnePlus da cihazlarının garanti sürelerini uzatma kararı aldılar.
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Mayıs sonuna kadar garanti süreleri uzatıldı.
realme ve OnePlus, Corona virüse karşı kullanıcılarına destek veriyor. Dünya genelinde pek çok farklı piyasa kolunu olumsuz etkileyen virüs karşısında ayakta durmaya çalışan firmalar, çözüm yolları arıyorlar. Bu durumdan oldukça fazla etkilenen akıllı telefon piyasası da, üretim ve stok bazlı sıkıntılar yaşıyor. Dünya nüfusunun yarısının neredeyse sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadığı şu günler akıllı telefon piyasasında yeni sorunlar görülmeye başlandı. O sorunlardan biri de kuşkusuz cihaz garanti süreleri. Firmaların daha önceden satışını yaptığı cihazlara sağladığı garanti sürelerini kullanıcılar, sokağa çıkma yasakları ve bazı diğer sorunlar nedeniyle kullanamamakta. Bu durum karşısın da Huawei garantisi bu dönemde bitmek üzere olan cihazlarının sürelerini 3 aya kadar uzatma kararı aldı. Huawei‘nin ardından realme ve OnePlus aynı yolu izleyerek Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süreleri bitecek olan cihazlarının garantilerini Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.
Konuyla ilgili olarak bu uzatmalar şu an için sadece Hindistan bölgesinde başlamışken, iki firmanın da bunu dünya geneline yaymayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. Garanti sürelerinin uzadığını Twitter üzerinden açıklayan OnePlus, cihazı tamirde kalan kullanıcıları için yedek cihaz gönderme girişimini başlatmayı düşünüyor. Firma bu sayede kullanıcıları ile iletişimi kaybetmemek ve güven ortamını korumayı hedeflemekte.
By staying home, you and your community stay safe. We’re extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more
— OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.