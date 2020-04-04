Bill Gates Koronavirüs aşısı için tesisler kuruyor. Microsoft’un kurucusu olarak da bildiğimiz Bill Gates, Koronavirüs aşısı için 7 adet tesis kuruyor.

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Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi’ni biran önce sonlandırabilmek adına önemli adımlar atıyor. Bill Gates, geçtiğimiz perşembe günü katıldığı The Daily Show‘da Koronavirüs Pandemisi’ndeki yol haritaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gates, kendi vakfı olan Gates Vakfı’nın enfeksiyon hastalıkları konusunda çok tecrübeli olduğunu, bu sayede de aşının beklenenden daha çabuk bulunabileceğini belirtti. Aşının bulunması için milyarlarca dolar harcayacak olan Gates, bunun öncesinde de Koronavirüs Pandemisi’yle savaşma kapsamında eşiyle birlikte 100 milyon dolar bağışlamıştı. Bu bağışla aynı zamanda Washington’da yaşan insanlara Koronavirüs test kitleri ulaştırılacak.

Bill Gates, aşı için 7 aday belirleneceğini ve bu adaylar için her türlü imkana sahip tesisler inşa edileceğini açıkladı. Bu sayede 7 deneme de paralel olarak gerçekleştirilebilecek ve belki de dünyayı kurtaracak olumlu sonuca normalden çok daha kısa sürede ulaşılacak. Bill Gates bu sürecin 18 ay sürebileceği yönünde de tahminleri olduğunu açıkladı. Gates konuşmasında, harcayacağı milyar dolarların bir kısmının başarısız denemeler için “israf edilecek olmasının” büyük bir sorun olmadığını, virüsün ekonomiye vereceği trilyonlarca dolarlık zararın yanında bu miktarların önemsenmeyecek boyutta olduğunu söyledi.