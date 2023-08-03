Infinix, Infinix GT 10 Pro adlı yeni GT Serisinin ilk akıllı telefonunu resmen tanıttı. Bu cihaz, bir dizi yüksek kaliteli özelliği ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor. GT 10 Pro, etkileşimli bir mini LED göstergesi ile benzersiz bir arka kapak tasarımına sahip. Ayrıca koruyucu bir kılıfla birlikte geliyor ve ambalajı, müzik amplifikatörü ve şarj tutucu olarak kullanılabiliyor, bu da sürdürülebilirlik açısından ilginç bir özellik.

Telefonun ekranı, 120 Hz yenileme hızı, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit parlaklık ile 6,67 inç 10 bit FHD+ AMOLED’den oluşuyor. Ek olarak, 1920 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve donanım düşük mavi ışık çözümü gibi özelliklerle göz konforunu artırmayı amaçlıyor. MediaTek Dimensity 8050 5G işlemci, güçlü bir performans sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi K60 Ultra Dimensity 9200 Plus İşlemcisiyle Rakiplerini Yok Edecek!

Kamera sistemi, 108MP ana kamera, çift 2MP kamera ve çift flaşlı 32MP selfie kamerası ile oldukça etkileyici. Cihaz ayrıca, PD 3.0 standartlarıyla uyumlu 45 W hızlı şarj özelliği bulunan 5000 mAh pil, 16 GB’a kadar genişletilmiş sistem belleği (8 GB + 8 GB) ve 1 TB’a kadar genişletilebilen 256 GB yerleşik depolama ile donatılmış.

Oyunseverler için GT 10 Pro, buhar odalı sıvı soğutma teknolojisi, 4D titreşim teknolojisi, All-Sensory oyun motoru ve yüksek hassasiyetli bir jiroskop içeriyor. Çift stereo hoparlör, kulaklık girişi desteği, Wi-Fi 6, NFC ve Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Cihaz, Android 13 tabanlı Pure XOS 13 üzerinde çalışıyor ve şirket, GT Serisinin bloatware veya reklam içermeyen optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğunu vurguluyor.

Infinix GT 10 Pro, güncel teknolojiler ve kullanıcı dostu yeniliklerle dolu, kapsamlı bir paket sunuyor. Hem oyunseverler hem de günlük kullanıcılar için uygun olabilecek bu cihaz, belirli pazarlarda oldukça popüler olabilir.

İçindekiler Infinix GT 10 Pro 5G özellikleri

Infinix GT 10 Pro 5G özellikleri

6,67 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran

MediaTek Dimensity 8050 5G

ARM Mali-G77 MC9

108MP (1/1.67″ Sensör, 6P Lens, PDAF, F/1.75) + 2MP Derinlik (F/2.4) + 2MP Makro (F/2.4)

Çift Flaşlı 32 MP (F/2.45) ön kamera

8 GB RAM

256 GB UFS 3.1 depolama

5G SA/NSA, 4G LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift bant, 3.5 Jak desteği, NFC, FM Radyo

1 işletim sistemi güncellemesi ve 2 yıllık güvenlik güncellemeleri ile Android 13

45W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya