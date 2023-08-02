Redmi’nin yeni amiral gemisi katili Redmi K60 Ultra’nın bu ay içinde Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlik, bir dizi başka Xiaomi ürününü de içeren Mix Fold 3 ve Redmi Pad 2 gibi modellere de ev sahipliği yapacak. Redmi K60 Ultra modelinin tam özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Geekbench platformunda yapılan bir sızıntı, cihazın gücünü MediaTek Dimensity 9200 Plus çipinden aldığını ortaya koydu.

Redmi K60 Ultra Amiral Gemilerine Diz Çöktürecek!

Geekbench’te listelenen Redmi K60 Ultra, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci ile karşımıza çıkıyor. Yeni canavarda kullanılan yonga seti, 3.35GHz’lik tepe saat hızına sahip ana çekirdek ile donatılmış. Bu güçlü işlemcideki üç performans çekirdeği 3.0GHz, dört verimlilik çekirdeği ise 2.0GHz hızında çalışıyor.

Bu yönüyle Dimensity 9200 Plus’ın Snapdragon 8 Gen 2’ye büyük benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. MediaTek’in en donanımlı işlemcisi, performans konusunda da en yakın rakibini aratmıyor. Öyle ki, Geekbench 6 testlerine göre, telefon tek çekirdekli testte 1288 ve çok çekirdekli testte 4121 puan aldı. Bu puanlar Apple A16 Bionic’in biraz gerisinde olsa da, A15 Bionic ile büyük benzerlik gösteriyor ve Redmi K60 Ultra’nın gücünü gösteriyor.

Cihaz ayrıca 16GB RAM ve Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Androd 14’ü konuştuğumuz bir dönemde cihazın Android 13 ile gelmesi ilginç olsa da, 16 GB bellek kapasitesi bu eksikliği kolayca unutturabilecek kadar yüksek bir bellek kapasitesi.

Redmi K60 Ultra’nın ekranı da oldukça etkileyici olacak. Yeni canavar, 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yüksek yenileme hızına sahip büyük 6.7 inç OLED ekranıyla dikkat çekecek. Depolama ve RAM seçenekleri ise iki farklı seçenek sunacak. Cihazın ya 12GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı, ya da 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile geleceği söyleniyor.

Batarya tarafında da Redmi K60 Ultra’nın oldukça güçlü olacağı tahmin ediliyor. 5,000mAh ile 5,500mAh arasında bir pil kapasitesine sahip olacağı ve 120W hızlı şarj desteği sunabileceği söyleniyor. Cihazın renk seçenekleri ise Siyah ve Camgöbeği olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Redmi K60 Ultra’nın beklenen özellikleri ve performansı, Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Bu yeni modelin diğer Xiaomi ürünleriyle birlikte tanıtılacağı etkinlik, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Resmi duyurunun ardından tüm detaylar netleşecek ve Redmi K60 Ultra’nın ne kadar başarılı bir cihaz olduğu gözler önüne serilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!