Infinix geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Apple’ın bile yapamadığını yapıp 260W All-Round FastCharge teknolojisini tanıtmıştı. Bu duyuruda firma hızlı şarj teknolojisinin yaklaşan Infinix NOTE serisinde piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bugün ise 260W hızlı şarj teknolojisini kullanacak olan Infinix GT 10 Pro modeline ait bilgiler ortaya çıktı.

Sızıntıları ile bilinen Paras Guglani sayesinde, 260W şarjı destekleyen ilk telefonlardan biri olduğu söylenen Infinix GT 10 Pro’nun (X6739) teknik özellikleri sızdı. Infinix, 260W All-Round FastCharge teknolojisinin 4400mAh pile sahip bir telefonu 1 dakikada yüzde 25’e kadar şarj edebileceğini ve sadece 7,5 dakikada yüzde 1-100 şarjı tamamlayabileceğini söyledi.

Infinix GT 10 Pro’nun 5000mAh’lık büyük bir pile sahip olduğu söyleniyor, bu nedenle şarj süresi biraz daha fazla olmalı. Infinix GT 10 Pro’nun 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz tazelemeli kavisli AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip MediaTek Dimensity 9000 yonga seti tarafından desteklenen ilk Infinix telefonu olacak.

Telefonun ayrıca OIS destekli 200MP’lik bir arka kamerayı da paketlemesi bekleniyordu. Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştırdığı söyleniyor. Infinix GT serisinin ilk telefonu olan Infinix GT 10 Pro’nun 2023’ün 3. çeyreğinde iki renkte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu telefon karşısında diğer Çinli üreticilerinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bakalım bu telefon sonrası Android telefon pazarında dengeler değişecek mi? Bekleyip göreceğiz.