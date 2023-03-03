Android dünyası hızlı şarj konusunda seviye atlamaya devam ediyor. Hızlı şarjın özellikle Çinli teknoloji devleri sayesinde trend haline gelmesiyle birlikte, diğer tüm akıllı telefon telefon üreticileri şarj hızlarını geliştirmeye başladı. Xiaomi, MWC 23 etkinliğinde 5 dakikada 4100 mAh şarj olan 300W hızlı şarj cihazını sergiledi. Bugün ise ismini çok sık duymadığımız Infinix, telefonlarından biri için 260W‘lık bir şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

GSMArena’ya göre Infinix, 260W şarj çözümünü 11 Mart’ta tanıtacak. Bir resim, 180W şarj özellikleriyle piyasaya sürülen Infinix Zero Ultra’ya benzeyen bir telefonun yanında gösterilen yaklaşan Infinix 260W “Thunder Charge” şarj cihazını doğruluyor. Raporlara göre, yeni 260W şarj sistemi, dört yönlü 100W şarj pompasının yanı sıra güvenli şarj kontrolüne sahip bir AHB (gelişmiş yüksek performanslı veri yolu) devre tasarımını içerecek.

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Infinix’in bu yeni şarj standardına ek olarak 100W kablosuz şarj çözümünü test ediyor olduğu söyleniyor. Geliştirilmiş şarj verimliliği, daha düşük iç direnç ve daha uzun tepe güç şarj süresi ile özel bir para tasarımına sahip olacak Realme şu anda akıllı telefon şarj hızları açısından en üst sırada yer alıyor. Yeni piyasaya sürülen realme GT3, 240W şarjı destekliyor ve 4600mAh pili sadece 9 dakika 30 saniyede şarj edebiliyor. Bu yüzden Infinix’in bundan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz.

Şirketin yanında 260W şarjı destekleyen bir akıllı telefon yayınlayıp piyasaya sürmeyeceği belli değil. Şarj çözümü hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki hafta hazır olacak gibi görünüyor. Apple hala 20W bandını aşabilmiş değil. Bu durum iPhone 15 Pro ile USB-C‘ye geçilmesi ile değişebilir. Ancak şimdilik Apple cephesi Android tarafındaki hızlı şarjlara bakmakla yetiniyor.