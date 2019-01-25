Oppo orta sınıf yeni telefonların özellikleri

Oppo geliştirmekte olduğu yeni telefonunu meraklı gözlerden saklayamadı. PCDM00 model numaralı telefonun özellikleri TENAA’da belirdi. Bunun yanı sıra aynı modelin farklı bir çeşidi olan PCDT00 da TENAA’da yerini aldı. Cihazların görünüşüne ve özelliklerine bakacak olursak orta sınıf telefonlar olacaklarını beklemek yanlış olmaz.

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Oppo PCDM00 ve PCDT00 özellikleri

Oppo markası altında çıkacak iki telefonun da özellikleri aynı, tek farkları renkleri olacak. Ebadı 155.9×75.4×8.3mm olacak cihazlar tartıda 170 gram gelecek. 6.2 inç ekranları 1520×720 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Alıştığımız üzere ön kamera için bir de damla çentiğe sahip olacak.

Oppo’nun yeni telefonları 2.3GHz’de çalışan sekiz çekirdekli işlemciden gücünü alacaklar. Bunun MediaTek Helio P35 yonga seti olması yüksek ihtimal. microSD desteği de olan cihazlar 64GB depolama alanına sahip olacaklar. 4GB RAM’e sahip gelecek telefonlar enerjisini 4.100mAh bataryadan alacaklar.

Android 8.1 Oreo yüklü olacak cihazların, kamera tarafında ise arkada 13 ve 2 megapiksellik çift kamera önde ise 16 megapiksellik tek kamera olacak.

Tek farkın renkleri olacağını belirttiğimiz cihazlardan PCDM00 kırmızı ve mavi renklerde bulunabilecek. PCDT00 ise siyah olacak.

Cihazların arka kasası polikarbonat maddesinden gözüküyor. Parmak izi okuyucusunun ve çift kameranın etrafında altın renkte çerçeve var. Ses tuşları sol tarafta, güç tuşu ise sağ tarafta.

Oppo telefonların satış adını, tarihini ve fiyatını daha açıklamadı. Ama cep yakmayacak olacağını tahmin etmek zor olmaz.