İnceleme
HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
HP Smart Tank 615 yazıcı modeli detayları ile karşınızdayız. Baskı, kopyalama, tarama, faks, ADF, kablosuz gibi tüm yazıcı özelliklerine sahip olan All-in-One tipteki bu ürün tek dolumda18.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyor.
Kolay kurulum aşamaları başta olmak üzere akıllı telefonunuzdan bile kolayca yazdırma ve tarama işlevlerine sahip olan HP Smart Tank 615 detaylarını Ersin aktarıyor.
İyi seyirler…
İnceleme
Fossil Gen 4 HR incelemesi | 2.500 TL’lik akıllı saat!
Analog kol saatleri ile tanınmış Fossil, uzun zamandır akıllı saatlerde üretiyor. Bu videomuzun konuğu Fossil‘in akıllı saatlerinden biri olan Fossil Gen 4 HR.
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Fossil Gen 4 HR özellikleri
Fossil‘in klasik akıllı saat tasarımı ile karşımıza çıkan Gen 4 HR, çelik kasası ve deri kayışı ile oldukça şık bir akıllı saat. 45mm boyuta sahip akıllı saat, Qualcomm‘un akıllı saatler için üretmiş olduğu Snapdragon Wear 3100 işlemcisini kullanıyor. İşletim sistemi tarafında Google tarafından geliştirilen WearOS kullanılırken, bu işletim sistemi ile birlikte Google‘ın tüm sağlık sistemlerine tam entegre çalışması sağlanmış. WearOS’un içinde bulunan Google Play Store ile birlikte akıllı saat destekleri tüm uygulamaları saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bağlantı teknolojileri kısmında Bluetooth 4.1 ve Wifi teknolojileri destekleyen saatin verilerine Android ve iOS cihazlarınızda bulunan WearOS uygulamasından erişebiliyorsunuz.
Akıllı saatlerdeki en önemli işlev olarak ön plana çıkan egzersiz takibinizi Google Fit uygulaması üzerinde takip edebilirken, içerisinde bulundurduğu çeşitli sensörlerle birlikte kalp atış hızınızı ve stresinizi belirli aralıklarla takip edebiliyor. Akıllı telefonunuzla bağlantı kurduğunuzda tüm bildirimleri saatinizden kontrol edebilir, WhatsApp mesajlarınıza yanıt verebilirsiniz.
Fossil‘in kendi saat arayüz tasarımları arasında geçiş yapabilirken, klasik görünümlü arayüzleri kullandığınızda tıpkı analog saat kullanıyormuş gibi görünebiliyorsunuz. Suya ve toza dayanıklı yapısı ile havuzda veya denizde saatinizi çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Firmanın vermiş olduğu verilere göre bir saat için %80 şarjını tamamlayan Gen 4 HR, bir günü rahatlıkla çıkaracak batarya kapasitesine sahip.
Son olarak bu saat Android 6.0 ve iOS 9.3 üstü cihazlarda çalışıyor ve cihazın Türkiye fiyatı 2,400 TL, ABD fiyatının ise 179 dolar ile 249 dolar arasında değiştiğini söyleyelim.
Aksesuar
Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Soundcore Wakey incelemesi ile karşınızdayız. Anker’in satın aldığı alt markası Soundcore’un yeni ürünü Wakey, baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.
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Hem Bluetooth hoparlör, hem çalar saat, hem kablosuz ve kablolu şarj cihazı hem radyo hem de aux girişiyle normal bir hoparlör olarak dikkat çekiyor. Anker‘in hızlı şarj teknolojisi ile 10 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sağlayan Soundcore Wakey, USB bağlantıları üzerinden 5 Volt 2 Amper şarj edebiliyor.
2 adet 5 Watt hoparlörü ile güçlü bir ses sağlamayı başaran Anker Soundcore Wakey, dahli FM radyosu ile 10 istasyona kadar band kaydı yapabiliyor.
Uykunuza yardımcı olacak sistemiyle çeşitli rahatlatıcı sesler içeren ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Çift 4K ekranlı laptop! | Asus ZenBook Pro Duo incelemesi
Asus ZenBook Pro Duo gelecekten gelen tasarımı ve biri OLED diğeri LCD olan iki ayrı 4K çözünürlüğünde ekranı ile geliyor. Bu videomuzda konuğumuz olan ZenBook Pro Duo detayları videomuzda!
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Asus markasının şu anda piyasadaki en iyi ve en özel bilgisayarı olarak kabul edebileceğimiz ZenBook Pro Duo modeli, ilk aşamada dokunmatik yüzeyi (trackpad) aynı zamanda numerik klavye olarak kullanması ile başladı. Aradan geçen zaman ile ScreenPad adında bir teknolojiyi geliştiren Asus muhendisleri bu bölgeyi ikinci bir ekran olarak kullandı.
Şimdi ise Apple’ın TouchBar teknolojisini doruk noktasına getiren Asus, ScreenPad+ adını verdiği ekranı ile tam manasıyla dizüstü bilgisayarlara ikinci bir ekran deneyimi ekliyor.
Bu ikinci ekranı ile aynı zamanda ScreenPad özellikleri ile efektif bir kullanım sunan ZenBook Pro Duo, bizdeki modelinde Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile güçlendirmiş.
Photoshop, Premiere Pro, AutoCAD gibi birçok uygulamada çift ekran kullanımının kolaylıklarını alabileceğiniz cihazın ofiste çok farklı senaryo kullanımları da oldu. Bu videomuzda ise ürünün detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Asus ZenBook Pro Duo özellikleri;
- Intel Core i7-9750H işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı
- 15.6” OLED 4K 3840 x 2160 16:9 ana ekran
- 14″ LCD 3840X1100 32:9 ScreenPad+ ekranı
- 32 GB DDR4 2666MHz RAM
- 512 GB PCIe Gen3 x2 SSD
- WiFi 6 (802.11ax) desteği
- Harman Kardon ses sistemi