IMDb Sitede Yer Alan Mesaj ve Yorum Bölümünü Kapatıyor

Filmlerle ilgili birşeyler arayanların ilk kaynaklarından birisi olan IMDb site üzerinde yer alan mesaj ve yorum bölümünü kapatıyor.

IMDb üzerinden filmlerin puanlarını, oyuncularını ve gösterim saatlerini görmek mümkün ancak artık filmler hakkında ateşli tartışmaları görmeyeceğiz. Siteden yapılan açıklamaya göre tartışma forumları ve özel mesaj sistemi 20 Şubat tarihinde kapatılacak. Açıklamada sitenin dünya çapında 250 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu bilgisi de paylaştıldı.

Neredeyse internetin yayılmaya başladığı 90’lı yıllardan bu yana tartışma platformları her zaman popüler olmuştur. Daha sonra çıkan Myspace, Facebook ve Reddit gibi siteler artık bu forumların zamanla yok olmasına neden oldu.

Popular Science’da geçtiğimiz günlerde tartışma platformunu kapatmıştı. Diğer kullanıcılara sataşan kullanıcılar ile uğraşman sitelere hem zaman hem de para kaybettiriyor. Siteden yapılan açıklamalara göre kullanıcılar 19 Şubat 2017 tarihine kadar bilgilerini alabilecekler daha sonra platform tamamen kapatılacak. Bunun yerine yeni tarzda bir platform gelip gelmeyeceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.