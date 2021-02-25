Apple
iMac 2021 serisi 5 yeni renk seçeneğiyle gelebilir!
iMac, bilgisayar dünyasına adını büyük harflerle yazdırmış, kullanıcıların yıllardır severek kullandığı cihazlardan. Ancak, iMac’lerin tasarım açısından uzun süredir ciddi bir yenilik getirmediği de bir gerçek. Haliyle, cihazın değişen dizayn trendlerine ayak uydurması iMac severlerin en büyük beklentilerinden biri. Görünüşe göre, Apple, sonunda bu sese kulak veriyor. 2021 iMac’leri yepyeni bir dizayn ve göz alıcı 5 yeni renk seçeneğiyle tanıtılabilir…
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iMac, ilk defa farklı renk seçeneklerine kavuşuyor
Ünlü Apple sızıntıcılarından olan Jon Prosser (FrontPageTech), bugün yeni iMac’lerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlk olarak, Apple’ın iMac tarafında ilk defa renk seçeneği sunacağını söyleyen Prosser, bu renkleri de açıkladı. Aslında, bu renkler Apple’da yabancı olduğumuz seçenekler değil. Öyle ki, Prosser’in iddiasına göre yeni iMac’ler 4. nesil iPad Air’ın renk seçenekleriyle gelecek. Başka bir deyişle, bu renkler şu şekilde olacak: Space Gray, Silver, Rose Gold, Green ve Sky Blue.
Haberin bir diğer iddiası ise bu renk seçeneklerinin sunulma nedeni Apple’ın ilk iMac’lere ,deyim yerindeyse, selam vermek istemesi. Yukardaki görselimizdeki görüldüğü gibi, ilk nesil iMac’ler de rengarenkti. Açıkcası, Prosser’in renk seçeneklerinin arkasındaki neden olarak nostaljiyi öne sürmesi bizi ikna etmedi. Eğer gerçek neden bu olsaydı, iPad Air renklerinin aksine, yeni iMacler retro orijinal iMac renkleriyle gelirdi diye düşünmekteyiz.
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Yeni tasarım ve sızan diğer detaylar
Açıkcası, bu sızıntı çok fazla detay içermiyor. Özellikle, teknik detay olarak elimizde hiçbir şey yok desek yalan söylemiş olmayız. Ancak, sızıntının tasarım konusunda verdiği diğer bir bilgi ise cihazların çok daha ince ekran çerçeveleriyle geleceğini söylüyor. Buna ek olarak, paylaşılan bir diğer detay da yine tasarımla ilgili. Öyle ki, yeni iMac’in iPad Pro ve Pro Display XDR arası bir görünüme sahip olacağı söylenmekte. Son olarak, Prosser, cihazın arkasını aslında görmediğini söyledi. Dolayısıyla, cihazdaki port durumu hakkında bir bilgimiz yok. Teknik özelliklerin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Fakat, yeni iMac’ler gerçekten bu renk seçenekleriyle gelirse birçok kişiyi mutlu edeceği aşikar…
Kaynak: iPhoneInCanada, AppleInsider
Not: Görseller temsilidir.
Apple
Apple, “Apple ile Giriş Yap” sorunuyla karşı karşıya!
ABD Adalet Bakanlığı, geliştiricilerin “Apple ile Giriş Yap” seçeneğiyle ilgili yaptıkları şikayetleri araştırdığını bildirdi.
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“Apple ile Giriş Yap” özelliği iOS 13 ile birlikte hayatımıza girdi. Özellik, bir kullanıcı adı oluşturmadan veya bir e-posta adresi paylaşmaya gerek kalmadan sadece Apple Kimliğiyle uygulamalara giriş yapmaya izin veriyor. Bu da doğrudan gizlilik odaklı bir kayıt seçeneği sağlıyor.
Ancak bazı geliştiriciler Apple’ın bu özelliğinden oldukça rahatsızlar. The Information’a göre, geliştiricilerin geçen yaz yaptığı şikayetler şu anda ABD antitröst denetçileri tarafından araştırılıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Apple’ın oturum açma seçeneğini ve “kullanıcıların rakip bir cihaz üreticisine geçmesini zorlaştıran” App Store kurallarını nasıl kullandığını denetliyor.
Araştırma, Apple’ın “App Store” üzerindeki kontrolünü, geliştiricilere uyguladığı ücretleri ve Apple’ın konum izleme ve diğer izleme biçimlerindeki kısıtlamalara ilişkin şikayetleri inceliyor.
Apple sözcüsü Fred Sainz, antitröst soruşturması hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Apple ile Giriş Yap özelliğini müşterilere gizlilik odaklı bir alternatif sunmak için tasarladıklarını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı, Apple’a dava açıp açmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Apple gibi Facebook ve Google da antitröst davalarla boğuşuyor. İki şirkete de izinsiz bilgi erişimi ve haksız rekabet sebebiyle açılan davalar hala sürüyor.
Apple ayrıca Avrupa Birliği, Avustralya, Rusya, Almanya ve İtalya’dan antitröst soruşturmalarıyla da karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Fransa ve Güney Kore tarafından da para cezasına çarptırıldı.
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Apple
MacBook Pro 2021 yılında HDMI ve SD kart girişlerini geri alabilir
Tanındık bir analist olan Ming-Chi Kuo’nun yatırımcılarla yaptığı konuşmadaki öngörülerine göre; en az iki MacBook Pro 2021 modelinde HDMI ve SD kart girişinin geri gelmesi muhtemel.
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MacBook Pro cihazlarda bu girişler en son 2015 yılında görülmüşlerdi. O zamandan beri ise yerlerine USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerini görmüştük. Sonrasında ilk olarak Bloomberg, SD kart ve HDMI girişinin geri geleceğiyle alakalı ipuçları vermişti. Şimdi de Kuo tarafından gelen bilgilerle sızıntılar daha da pekişiyor.
Bu sızıntıları ilk olarak Apple’ın 2021 ikinci yarısında yeniden düzenlenen iki MacBook Pro cihazı çıkaracağı dedikodularına ek olarak duymuştuk. Bu versiyonlar M1 çipli bilgisayarların yükseltilen versiyonları olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine Apple’ın tartışılan Touch Bar özelliğini kaldıracağı ve MagSafe şarj aletini geri getireceği de konuşuluyor. Bu özelliklerin yeni bilgisayarlarla mı geleceği yoksa bir seçenek olarak mı sunulacakları ise henüz bilinmiyor.
Kuo’nun ilettiği diğer bilgilere göre; gelecek MacBook Pro modellerindeki SD kart okuyucularını Tayvanlı Genesys Logic firması tedarik edecek. Firmanın Apple’ın diğer ürünlerinde de önemli rol oynaması ihtimal dahilinde.
Bu öngörüler bazı eleştirilere de neden olmuş durumda. Bu tip girişlerin tekrar dahil edilmesi teknolojik gelişmelerden ötürü bazı kişilere göre yanlış bir hamle. Öyle ki artık birçok monitör USB-C girişi destekler halde. Hatta daha ileri seviye cihazlarda daha gelişmiş girişler de mevcut.
Bununla beraber diğerlerine göre daha basit kullanım sağlayan HDMI ve SD kart girişine ihtiyacı olanlar için bunun iyi bir haber olduğunu da söyleyebiliriz. Bütün bu sızıntıların doğruluğunu ise yeni MacBook Pro cihazlar çıkınca veya Apple bir açıklama yaptığı takdirde öğrenebileceğiz gibi duruyor.
Apple
Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek
BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.
BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.
BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.
BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.
Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.
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