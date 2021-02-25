iMac 2021 serisi 5 yeni renk seçeneğiyle gelebilir!

iMac, bilgisayar dünyasına adını büyük harflerle yazdırmış, kullanıcıların yıllardır severek kullandığı cihazlardan. Ancak, iMac’lerin tasarım açısından uzun süredir ciddi bir yenilik getirmediği de bir gerçek. Haliyle, cihazın değişen dizayn trendlerine ayak uydurması iMac severlerin en büyük beklentilerinden biri. Görünüşe göre, Apple, sonunda bu sese kulak veriyor. 2021 iMac’leri yepyeni bir dizayn ve göz alıcı 5 yeni renk seçeneğiyle tanıtılabilir…

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iMac, ilk defa farklı renk seçeneklerine kavuşuyor

Ünlü Apple sızıntıcılarından olan Jon Prosser (FrontPageTech), bugün yeni iMac’lerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlk olarak, Apple’ın iMac tarafında ilk defa renk seçeneği sunacağını söyleyen Prosser, bu renkleri de açıkladı. Aslında, bu renkler Apple’da yabancı olduğumuz seçenekler değil. Öyle ki, Prosser’in iddiasına göre yeni iMac’ler 4. nesil iPad Air’ın renk seçenekleriyle gelecek. Başka bir deyişle, bu renkler şu şekilde olacak: Space Gray, Silver, Rose Gold, Green ve Sky Blue.

Haberin bir diğer iddiası ise bu renk seçeneklerinin sunulma nedeni Apple’ın ilk iMac’lere ,deyim yerindeyse, selam vermek istemesi. Yukardaki görselimizdeki görüldüğü gibi, ilk nesil iMac’ler de rengarenkti. Açıkcası, Prosser’in renk seçeneklerinin arkasındaki neden olarak nostaljiyi öne sürmesi bizi ikna etmedi. Eğer gerçek neden bu olsaydı, iPad Air renklerinin aksine, yeni iMacler retro orijinal iMac renkleriyle gelirdi diye düşünmekteyiz.

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Yeni tasarım ve sızan diğer detaylar

Açıkcası, bu sızıntı çok fazla detay içermiyor. Özellikle, teknik detay olarak elimizde hiçbir şey yok desek yalan söylemiş olmayız. Ancak, sızıntının tasarım konusunda verdiği diğer bir bilgi ise cihazların çok daha ince ekran çerçeveleriyle geleceğini söylüyor. Buna ek olarak, paylaşılan bir diğer detay da yine tasarımla ilgili. Öyle ki, yeni iMac’in iPad Pro ve Pro Display XDR arası bir görünüme sahip olacağı söylenmekte. Son olarak, Prosser, cihazın arkasını aslında görmediğini söyledi. Dolayısıyla, cihazdaki port durumu hakkında bir bilgimiz yok. Teknik özelliklerin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Fakat, yeni iMac’ler gerçekten bu renk seçenekleriyle gelirse birçok kişiyi mutlu edeceği aşikar…

Kaynak: iPhoneInCanada, AppleInsider

Not: Görseller temsilidir.