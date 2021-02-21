AirPods 3 görselleri sızdırılmış olabilir! İşte tüm detaylar

AirPods ailesi, çıktığı günden bu yana TWS (tam kablosuz kulaklık) pazarını domine ediyor. Bu ailenin her üyesi bugüne kadar kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı ve genelde satış rakamı olarak rakiplerini solladı. Görünüşe göre, serinin yeni üyesi yolda. İşte AirPods 3’ün sızdırılan görselleri ve özellikleri…

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AirPods 3 yeni dizaynla geliyor!

52Audio’nun paylaştığı görsellere göre yeni nesil AirPods’un tasarımında büyük değişiklikler var. Aslında, 52Audio’nun daha önceki sızıntıları yanlış çıkmıştı. Ancak, bu güncel sızıntının doğru çıkma olasılığı çok yüksek. Çünkü Bloomberg’den gelen açıklamalar da sızıntıyı doğrular nitelikte. Görselde görüldüğü üzere, 3. nesil AirPods’lar yüksek oranda AirPods Pro’yu andırıyor. Gerek şarj kutusu, gerek kulaklıkların kendisi, neredeyse AirPods Pro’yla aynı tasarımda. Fakat, Pro ve yeni nesil AirPods arasında büyük bir fark var: AirPods severlerin beklentilerine rağmen, ne yazık ki, yeni nesil AirPods’lar ANC (aktif gürültü engelleme) ile gelmeyecek.

Diğer sızan özelliklerden bahsetmek gerekirse, belki de en güzel haber 3. nesil AirPods’ların tıpkı Pro’da olduğu gibi basınç azaltıcı sisteme sahip olacak olması. Buna ek olarak, bu sistem, tıpkı yine Pro’da olduğu gibi kulaklarınızdaki basıncı da dengeleyecek. Pro’yla benzeyen bir diğer özellik ise, yeni nesil AirPods’un dokunmatik kontrol yüzeyleri içerecek olması. Dahası, yine kullanıcıları çok sevindirecek bir diğer bilgi de kulaklıkların Pro’nun imza özelliği olan uzamsal ses ile gelmesi kuvvetle muhtemel.

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Görselde görüldüğü gibi, şarj kutusu Pro’ya göre bir tık daha küçük. Ek olarak, daha az dikdörtgen bir şekle sahip. Bunun yanında, ön tarafta LED şarj gösterge ışığı barındıracak. Batarya tarafında ise, sızıntılara göre, bir değişiklik olmayacak. AirPods 2. nesilden alışık olduğumuz 5 saatlik dinleme süresi, 3’te de cihaza eşlik edecek. Ancak, bu kesin bir bilgi değil. 52Audio’nun aksine, Bloomberg’den gelen bilgiler, Apple’ın batarya ömrünü uzatmak için çalışmalar yaptığı yönünde. Bu özelliklerin hangileri AirPods 3’e eşlik eder bilinmez ama Apple analistlerinn ortak görüşü yeni nesil AirPods’ların bu Mart’ta tanıtılacağı yönünde. Bakalım cihaz ikinci jenerasyon kullanıcılarını upgrade etmeye ikna edecek kadar cezbedici olacak mı…

Kaynak: MacRumors, 52Audio