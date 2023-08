Güney Koreli teknoloji devi Samsung, nihayet iki adet fiyaskoyla sonlanan çıkış denemesinden sonra Galaxy akıllı telefonları için Android 14 tabanlı One UI 6.0 sürümünün ilk betasını Almanya, ABD ve Güney Kore’dekiler için yayınladı. İlk etapta Galaxy S23 serisi kullanıcılarına sunulacak olan bu güncelleme, One UI kullanıcıları için bir dizi önemli değişiklik ve yeni özellik sunuyor. İşte ilk One UI 6 betası ile hayatımıza giren her şey!

Samsung Galaxy S23 Serisi İçin Yeni One UI 6.0 Duyuruldu!

Android 14 güncellemesi genel olarak kullanıcıya dönük çok büyük değişiklikler getirmese de, Samsung One UI 6.0 ile daha fazla özelleştirme ve kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor. Şirket bu sürümde arayüz tasarımına odaklanmış gibi görünüyor.

Bu güncelleme ile birlikte, telefonun kilit ekranı ve saat yüzleri kişiselleştirilebilir hale geliyor. Ayrıca, saat yüzlerini hareket ettirmek de mümkün olacak. Android 14’ün medya oynatıcısında yer alan dalgalı arama çubuğuna da Samsung’un kendi yorumu eklenmiş.

Hızlı Ayarlar Paneli ise büyük bir güncelleme alıyor. Wi-Fi ve Bluetooth gibi hızlı ayar geçişleri artık daha büyük kartlarla görüntülenebilecek. Bunu diğer Android üreticilerinde görmüştük. Ayrıca parlaklık, ekran yansıtma ve cihaz kontrolleri için de panelde ayrı bölümler bulunacak. Hızlı Ayarlar Paneli’ne erişimi hızlandırmak için ekranın sol üstünden kaydırma özelliği de ekleniyor.

Samsung, widget’ları da önemli ölçüde geliştiriyor. Özelleştirilebilen yeni kamera widget’ı ile kamera uygulamasına hızlı erişim sağlanabilecek. Ayrıca, hava durumu widget’ı da yenilenmiş. Hava durumu kısayolu artol yağmur olasılığı gibi detayları da gösterebilecek.

One UI 6.0 ile birlikte Samsung, Android 14’teki varsayılan yazı tipini güncelliyor. Yeni yazı tipi daha temiz ve modern bir görünüm sunuyor. Bu Samsung için büyük bir değişiklik. Aynı şekilde, emojiler de yenileniyor. Samsung burada Android 14 ikonlarına kendi yorumunu katmış.

Kamera meraklıları da bu sürümde unutulmamış. Kamera arayüzünde seviye çizgisi ve çözünürlük ayarları gibi yeni özellikler ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar ayarlara gitmek zorunda kalmadan kolayca bazı kamera ayarlarına erişebilecek.

Bu yeniliklerin yanı sıra, Samsung’un Android 14 için hazırladığı tam değişiklik günlüğü daha birçok ince ayarı ve özelliği içeriyor. Toplamda, One UI 6.0 güncellemesi ile birlikte Galaxy kullanıcılarına daha özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir deneyim sunulacak.

One UI 6 güncellemesinin tam teşekküllü değişiklik günlüğü şu şekilde:

Hızlı Panel

Yeni düğme düzeni – Hızlı panel, en çok kullandığınız özelliklere erişimi kolaylaştıran yeni bir düzene sahiptir. Wi-Fi ve Bluetooth artık ekranın üst kısmında kendi özel düğmelerine sahipken, Karanlık mod ve Göz konforu kalkanı gibi görsel özellikler alt kısma taşındı. Diğer hızlı ayar düğmeleri ortada özelleştirilebilir bir alanda görünür.

Tam hızlı panele anında erişin – Varsayılan olarak, ekranın üst kısmından aşağı kaydırdığınızda bildirimleri içeren kompakt bir hızlı panel görünür. Tekrar aşağı kaydırdığınızda bildirimler gizlenir ve genişletilmiş hızlı panel gösterilir. Hızlı Ayarlar anında erişimi açarsanız, ekranın üst kısmının sağ tarafından yalnızca bir kez kaydırarak genişletilmiş hızlı paneli görüntüleyebilirsiniz. Sol taraftan aşağı kaydırmak bildirimleri gösterir.

Parlaklık kontrolüne hızlı erişim – Daha hızlı ve kolay parlaklık ayarlamaları için ekranın üst kısmından bir kez aşağı kaydırdığınızda parlaklık kontrol çubuğu artık varsayılan olarak kompakt hızlı panelde görünür.

Geliştirilmiş albüm kapağı gösterimi – Müzik veya video oynatırken, müzik veya videoyu oynatan uygulama albüm kapağı sağlıyorsa, albüm kapağı bildirim panelindeki tüm medya denetleyicisini kaplayacaktır.

Bildirimler için geliştirilmiş düzen – Her bildirim artık ayrı bir kart olarak görünüyor ve bu sayede bildirimleri tek tek tanımak daha kolay hale geliyor.

Bildirimleri zamana göre sıralama – Müzik veya video oynatırken, müzik veya videoyu oynatan uygulama albüm resmi sağlıyorsa, albüm resmi bildirim panelindeki tüm medya denetleyicisini kaplayacaktır.

Kilit ekranı

Saatinizi yeniden konumlandırın – Artık saatinizi Kilit ekranında istediğiniz konuma taşımak için daha fazla özgürlüğe sahipsiniz.

Ana ekran

Basitleştirilmiş simge etiketleri – Uygulama simgesi etiketleri artık daha temiz ve basit bir görünüm için tek bir satırla sınırlıdır. Bazı uygulama adlarından “Galaxy” ve “Samsung” ifadeleri çıkarılarak daha kısa ve kolay taranabilir hale getirildi.

Yazı Karakteri

Yeni varsayılan yazı tipi – One UI 6, daha şık ve modern bir his veren yeni bir varsayılan yazı tipine sahiptir. Ayarlar’da varsayılan yazı tipi seçiliyse yeni yazı tipini görürsünüz. Farklı bir yazı tipi kullanıyorsanız One UI 6’ya yükselttikten sonra da bu yazı tipini görmeye devam edersiniz.

Çoklu Görev

Açılır pencereleri açık tutun – Son Kullanılanlar ekranına gittiğinizde açılır pencereleri küçültmek yerine, artık Son Kullanılanlar ekranından çıktıktan sonra açılır pencereler açık kalacak, böylece üzerinde çalıştığınız şeye devam edebileceksiniz.

Samsung Klavye

Yeni emoji tasarımı – Mesajlarınızda, sosyal medya gönderilerinizde ve telefonunuzun başka yerlerinde görünen emojiler yepyeni bir tasarımla güncellendi.

İçerik paylaşımı

Resim ve video önizlemeleri – Herhangi bir uygulamadan resim veya video paylaştığınızda, paylaşmadan önce resim ve videoları gözden geçirmeniz için size bir şans daha vermek üzere Paylaş panelinin üst kısmında önizleme görüntüleri görünecektir.

Ekstra paylaşım seçenekleri – İçerik paylaştığınızda, paylaştığınız uygulamaya bağlı olarak Paylaş panelinde ek seçenekler görünebilir. Örneğin, Chrome web tarayıcısından bir web sitesi paylaştığınızda, web adresiyle birlikte web sitesinin ekran görüntüsünü paylaşma seçeneğine sahip olursunuz.

Hava Durumu

Yeni Hava Durumu widget’ı – Weather Insights widget’ı yerel hava koşullarınız hakkında daha fazla bilgi sağlar. Şiddetli fırtına, kar, yağmur ve diğer olayların ne zaman tahmin edildiğini görebilirsiniz.

Hava Durumu uygulamasında daha fazla bilgi – Kar yağışı, ayın evreleri ve saatleri, atmosferik basınç, görüş mesafesi, çiğlenme noktası ve rüzgar yönü ile ilgili bilgiler artık Hava Durumu uygulamasında mevcut.

Etkileşimli harita görünümü – Harita üzerinde hareket etmek için kaydırın ve yerel hava koşullarını görüntülemek için bir konuma dokunun. Harita, şehrin adını bilmeseniz bile hava durumu bilgilerini bulmanıza yardımcı olabilir.

Geliştirilmiş çizimler – Hava Durumu widget’ı ve uygulamasındaki çizimler, mevcut hava koşulları hakkında daha iyi bilgi sağlamak için geliştirildi. Arka plan renkleri de günün saatine bağlı olarak değişiyor.

Kamera

Özel kamera widget’ları – Ana ekranınıza özel kamera widget’ları ekleyebilirsiniz. Her widget’ı belirli bir çekim modunda başlayacak ve fotoğrafları seçtiğiniz bir albüme kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Filigranlar için daha fazla hizalama seçeneği – Artık filigranınızın fotoğraflarınızın üstünde mi yoksa altında mı görüneceğini seçebilirsiniz.

Çözünürlük ayarlarına hızlı erişim – Çektiğiniz fotoğrafların çözünürlüğünü hızlı bir şekilde değiştirebilmeniz için Fotoğraf ve Pro modlarında ekranın üst kısmındaki hızlı ayarlarda artık bir çözünürlük düğmesi mevcut.

Daha kolay video boyutu seçenekleri – Video boyutu düğmesine dokunduğunuzda artık bir açılır pencere beliriyor, böylece tüm seçenekleri görmek ve doğru olanları seçmek daha kolay hale geliyor.

Fotoğraflarınızı düz tutun – Kamera ayarlarında ızgara çizgileri açıldığında, Panorama hariç tüm modlarda arka kamerayı kullanırken artık ekranın ortasında bir seviye çizgisi görünecektir. Çizgi, resminizin zeminle aynı seviyede olup olmadığını göstermek için hareket edecektir.

Efektleri daha kolay uygulayın – Filtre ve yüz efektlerinde artık kaydırıcı yerine kadran kullanılıyor, böylece tek elle hassas ayarlamalar yapmak kolaylaşıyor.

Belgeleri kolayca tarayın – Belge tarama özelliği Sahne İyileştirici’den ayrılmıştır, böylece Sahne İyileştirici kapalı olsa bile belgeleri tarayabilirsiniz. Yeni Otomatik Tarama, bir belgenin resmini çektiğinizde belgeleri otomatik olarak taramanızı sağlar. Bir belge tarandıktan sonra düzenleme ekranına yönlendirilirsiniz; burada belgenizi istediğiniz şekilde hizalamak için döndürebilirsiniz.

Kalite optimizasyonu – Çektiğiniz resimler için üç kalite optimizasyon seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz. En fazla son işlemle en yüksek kalitede resimler elde etmek için Maksimum’u seçin. Sonradan işleme miktarını azaltmak için Minimum’u seçin, böylece mümkün olduğunca çabuk fotoğraf çekebilirsiniz. Hız ve son işlem arasında en iyi dengeyi elde etmek için Orta’yı da seçebilirsiniz.

Videolar için yeni Otomatik FPS ayarları – Otomatik FPS, düşük ışık koşullarında daha parlak videolar kaydetmenize yardımcı olabilir. Otomatik FPS’nin artık üç seçeneği var. Kapatabilir, yalnızca 30 fps videolar için kullanabilir veya hem 30 fps hem de 60 fps videolar için kullanabilirsiniz.

Galeri

Kırpılan görüntüleri çıkartma olarak kaydetme – Bir görüntüden bir şey kırptığınızda, bunu daha sonra resimleri veya videoları düzenlerken kullanabileceğiniz bir çıkartma olarak kolayca kaydedebilirsiniz.

Geliştirilmiş hikaye görünümü – Bir hikayeyi görüntülerken, ekranın altından yukarı doğru kaydırdığınızda bir küçük resim görünümü belirir. Küçük resim görünümünde, hikayenize resim ve video ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

İki elle sürükleyip bırakma – Bir elinizle resimlere ve videolara dokunup basılı tutun, ardından diğer elinizi kullanarak onları bırakmak istediğiniz albüme gidin.

Ayrıntı görünümünde hızlı düzenlemeler – Bir resmi veya videoyu görüntülerken, ayrıntı görünümüne gitmek için ekranın altından yukarı kaydırın. Bu ekran artık hemen uygulayabileceğiniz efektlere ve düzenleme özelliklerine hızlı erişim sağlar.

Fotoğraf Düzenleyici

Kaydettikten sonra süslemeleri ayarlayın – Artık bir fotoğrafa eklediğiniz çizimlerde, çıkartmalarda ve metinlerde kaydettikten sonra bile değişiklik yapabilirsiniz.

Geri al ve yinele – Hata yapma konusunda endişelenmeyin. Artık dönüşümleri, filtreleri ve tonları kolayca geri alabilir veya yeniden yapabilirsiniz.

Geliştirilmiş düzen – Yeni Araçlar menüsü, ihtiyacınız olan düzenleme özelliklerini bulmanızı kolaylaştırıyor. Düzelt ve Perspektif seçenekleri Dönüştür menüsünde birleştirildi.

Özel çıkartmalarda çizim – Özel çıkartmalar oluştururken artık çıkartmalarınızı daha da kişisel ve benzersiz hale getirmek için çizim araçlarını kullanabilirsiniz.

Yeni metin arka planları ve stilleri – Bir fotoğrafa metin eklerken, mükemmel görünümü elde etmenize yardımcı olacak çeşitli yeni arka planlar ve stiller arasından seçim yapabilirsiniz.

Takvim

Bir bakışta programınız – Yeni program görünümü yaklaşan etkinliklerinizi, görevlerinizi ve hatırlatıcılarınızı kronolojik sırayla bir arada sunar.

Anımsatıcılarınızı Takvim’de görüntüleyin – Artık Anımsatıcı uygulamasını açmadan Takvim uygulamasında anımsatıcıları görüntüleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Hatırlatıcı

İyileştirilmiş hatırlatıcı listesi görünümü – Ana liste görünümü yeniden tasarlandı. Ekranın üst kısmında kategorileri yönetebilirsiniz. Kategorilerin altında, hatırlatmalarınız tarihe göre düzenlenmiş olarak gösterilecektir. Resim ve web bağlantıları içeren hatırlatıcıların düzeni de geliştirildi.

Yeni hatırlatıcı kategorileri – Yer kategorisi, belirli bir yerde olduğunuzda sizi uyaran hatırlatıcıları içerir ve Uyarı Yok kategorisi herhangi bir uyarı sağlamayan hatırlatıcıları içerir. Hatırlatıcı oluşturmak için daha fazla seçenek: Anımsatıcı uygulamasında içerik paylaşırken, anımsatıcınız oluşturulmadan önce tam düzenleme seçeneklerine sahip olursunuz. Ayrıca bir hatırlatıcı oluştururken kamerayı kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

Tüm gün hatırlatıcılar oluşturun: Artık tüm gün için hatırlatıcılar oluşturabilir ve bunlar hakkında uyarılmak istediğiniz zamanı özelleştirebilirsiniz.

Samsung İnternet

Videoları arka planda oynatın – Geçerli sekmeden ayrılsanız veya İnternet uygulamasından tamamen çıksanız bile video sesini oynatmaya devam edin.

Büyük ekranlar için geliştirilmiş sekme listesi – İnterneti yatay görünümdeki bir tablet veya Samsung DeX gibi büyük bir ekranda kullanırken, ekranda aynı anda daha fazla sekme görebilmeniz için sekme listeniz 2 sütun halinde gösterilecektir.

Akıllı Seçim

Sabitlenen içeriği yeniden boyutlandırma ve metin çıkarma – Ekrana bir görüntü sabitlediğinizde, artık görüntüyü yeniden boyutlandırabilir veya içinden metin çıkarabilirsiniz.

Büyütülmüş görünüm – Ekranın bir alanını seçerken, seçiminizi mükemmel noktada başlatıp bitirebilmeniz için büyütülmüş bir görünüm görünecektir.

Bixby metin araması

Karşılama mesajınızı özelleştirin – Artık Bixby metin aramasını kullanarak cevap verdiğinizde Bixby’nin söylediği karşılama mesajını düzenleyebilirsiniz.

Arama sırasında Bixby’ye geçme – Arama zaten devam ediyor olsa bile istediğiniz zaman Bixby metin aramasına geçebilirsiniz.

Modlar ve Rutinler

Modunuza bağlı olarak benzersiz Kilit ekranları – Araba kullanırken, çalışırken, egzersiz yaparken ve daha fazlası için kendi duvar kağıdı ve saat stiline sahip farklı Kilit ekranları ayarlayın. Bir mod açıkken Kilit ekranını düzenlemeye başladığınızda, o mod için Kilit ekranını düzenlersiniz.

Yeni koşullar – Artık bir uygulama medya oynatırken bir rutin başlatabilirsiniz.

Yeni eylemler – Rutinleriniz artık her zamankinden daha fazlasını yapabiliyor. Kilit ekranınızı değiştirin, Samsung Klavye ayarlarını değiştirin ve daha fazlasını yapın. Akıllı öneriler

Yeni görünüm ve his – Akıllı Öneriler widget’ı, Ana ekranınızdaki diğer simgelerle daha iyi hizalanan bir düzenle yeniden tasarlandı.

Daha fazla özelleştirme – Artık şeffaflığı ayarlayabilir ve beyaz veya siyah arka plan arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca önerilerden hariç tutulacak uygulamaları da ayarlayabilirsiniz.

Bulucu

Uygulamalar için hızlı eylemler – Arama sonuçlarınızda bir uygulama göründüğünde, uygulamayı kullanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlere hızlı erişim sağlamak için uygulamaya dokunup basılı tutabilirsiniz. Örneğin, Takvim uygulamasını ararsanız, etkinlik ekleme veya takviminizde arama yapma düğmeleri görünür. Uygulama yerine eylemin adını ararsanız, uygulama eylemleri de arama sonuçlarında kendi başlarına görünecektir.

Dosyalarım

Depolama alanını boşaltın – Depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olmak için öneri kartları görünecektir. Dosyalarım gereksiz dosyaları silmenizi önerecek, bulut depolamayı ayarlamanız için ipuçları verecek ve ayrıca telefonunuzdaki hangi uygulamaların en fazla depolama alanını kullandığını size bildirecektir.

Ayarlar

Daha akıllı Uçak modu – Uçak modu açıkken Wi-Fi veya Bluetooth’u açarsanız, telefonunuz bunu hatırlayacaktır. Uçak modunu bir sonraki kullanışınızda Wi-Fi veya Bluetooth kapanmak yerine açık kalacaktır.

Pil ayarlarına daha kolay erişim – Pil ayarları artık kendi üst düzey ayarlar menüsüne sahip, böylece pil kullanımınızı kolayca kontrol edebilir ve pil ayarlarını yönetebilirsiniz.

Güvenlik tehditlerini engelleyin – Uygulamalarınız ve verileriniz için ekstra bir koruma düzeyi elde edin. Otomatik Engelleyici bilinmeyen uygulamaların yüklenmesini önler, kötü amaçlı yazılımları kontrol eder ve kötü amaçlı komutların USB kablosu kullanılarak telefonunuza gönderilmesini engeller.

Erişilebilirlik

Yeni büyütme seçenekleri – Büyütme pencerenizin nasıl görüneceğini özelleştirin. Tam ekran veya kısmi ekran seçebilir ya da ikisi arasında geçişe izin verebilirsiniz.

İmleç kalınlığını özelleştirin – Artık metin düzenlerken görünen imlecin kalınlığını artırarak daha kolay görünmesini sağlayabilirsiniz.

Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinin – Erişilebilirlik özellikleri ve ürünlerimizi herkes için erişilebilir hale getirme çabalarımız hakkında daha fazla bilgi edinebilmeniz için Erişilebilirlik ayarlarına Samsung Erişilebilirlik web sayfasına bir bağlantı eklendi.

