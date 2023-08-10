Apple, yakın bir tarihte iPhone 15 Pro modelini tanıtacak ve bu lansmanla birlikte geleneksel sessize alma düğmesinin artık yerini, Samsung’daki Bixby tuşu gibi özelleştirilebilir bir düğmeye bırakacağı belirtiliyor. Bu yeni özellik, Apple Watch Ultra’daki “Eylem” düğmesine benzer şekilde çalışacak. İşte sızdırılan iPhone 15 Pro kılıfları!

Apple iPhone 15 Pro ile Özelleştirilebilir Tuş Geliyor!

iPhone 15 Pro’nun tamamen yenilenen bir düğme ile geleceği iddiası, X (Twitter) üzerinde yapılan sızıntılarla beraber daha da güçleniyor. Sızdırılan görüntülerde, iPhone 15 Pro modellerinin kılıflarında eski sessize alma anahtarının yerini alması gereken üçüncü bir düğmenin olduğu görülüyor. Bu, iPhone 14 Pro’nun sessize alma düğmesine sahip son Pro model olacağına dair önceki iddiaları destekliyor.

Sızdırılan kılıflar, üç farklı renkte iPhone 15 Pro Apple MagSafe kılıfını gösteriyor. Bu kılıfların orijinal kılıf olmaması çok büyük ihtimal. Kılıflarda, ses düğmelerinin üzerindeki oyuk yerine daha küçük bir düğme görülüyor, bu da sessize alma düğmesinin yeniden tasarlanabileceğine işaret ediyor. Apple aksesuar sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynaktan geldiği düşünülen bu görseller, beklentileri artırıyor.

Yeni düğme, çeşitli işlevlere sahip olacak gibi görünüyor: sessize alma/açma, erişilebilirlik, kısayollar, kamera, el feneri, odak modu, büyüteç gibi işlevler için bu düğme kullanılabilir. Ayrıca, bu tuşun özellikle iPhone fotoğrafçıları için özel bir Kamera uygulaması başlatıcısı olarak atanabileceği belirtiliyor.

iPhone 15 Pro’nun isminin iPhone 15 Ultra olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği henüz kesinleşmese de, cihazın özellikleri oldukça çarpıcı. Titanyum çerçeve ve “Eylem Düğmesi” kombinasyonu, cihaza “Ultra” enerjisi katıyor. Söylentilere göre, Apple, gelecek yıl daha üst düzey bir model olan iPhone Ultra’yı piyasaya sürecek. Belki bu değişiklik iPhone 15 serisiyle beraber de hayata geçebilir.

Eylül ayında tanıtılacağı söylenen iPhone 15 Pro ile birlikte gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcıların günlük deneyimini daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. Apple’ın inovasyonlarına bir yenisini eklemesiyle, iPhone kullanıcılarına daha fazla esneklik ve kolaylık sunulacak. Bu özellik, Apple’ın yeniilik konusundaki liderliğini sürdürme çabalarını bir kez daha ortaya koyuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu tasarım değişikliği doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!