Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü fintek şirketi Paynet, 2023 yılının ilk çeyreğinde işlem adedinde yüzde 63, işlem hacminde de yüzde 226 artış yakalayarak büyüme rekoru kırdı. İlk çeyrekte işlem tutarına göre işlemlerin yüzde 95’i 3Dʼli, yüzde 5’i ise 3Dʼsiz gerçekleşti. Bununla birlikte işlem hacmine göre ödemelerin yüzde 16’sı tek çekim, yüzde 84’ü taksitli işlem olarak kaydedildi. Ödeme platformları olarak PayPortal toplam işlemlerden yüzde 57 pay alırken, Paynet Api yüzde 22, Paynet Mobil yüzde 21 pay aldı.

“Pazar payımızı artırmaya devam ettik”

2023 yılı ilk çeyreğinde, geçen yıl üretilen işlem hacminin yaklaşık yarısına ulaştıklarını belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “Yılın ilk çeyreğine çok güzel bir başlangıç yaptık. BKM kartlı işlem pazarı 2022 Ocak ayı verilerine göre Pazar yüzde 146 büyürken Paynet olarak aynı dönemde yüzde 294 oranında büyüme kaydettik. Ardından da rekorlar gelmeye başladı. En yüksek günlük işlem hacmimizi Mart ayı içerisinde gerçekleştirerek ilk çeyrek işlem hacmimizi de yaklaşık yüzde 134’lük bir hedef gerçekleştirme oranıyla tamamladık. Böylelikle 2023 yılında da kartlı işlemler pazarındaki işlem hacmimizi genişletmeyi sürdürdük” diyor.

Yeni ürünlerle büyümesine ivme kazandırıyor

İşletmelerin ürünlerini daha kolay satması için alternatif finans kanalları yaratmaya odaklanan Paynet, özellikle tahsilatta hızın ve verimliliğin önem kazandığı bu dönemde çözümleriyle sektörde farklılaşırken şirketlere önemli bir katma değer yaratıyor. Örneğin Paynet Bayi Ağı Çözümü özellikle bayi ve alt bayiye sahip şirketlerin nakit ve tahsilat akışını kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor. Üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçte gerçekleştirilen satışlarda tahsilat tüm paydaşlara Paynet Bayi Ağı Çözümüyle otomatik olarak aktarılıyor. Anında herkesin hak ediş tutarı ilgili banka hesaplarına paylaştırılmış oluyor.

2022 yılında sektör ortalamasının 2 kat üzerinde yüzde 164 büyüme yakalayan şirket, biri Android tabanlı cihazların POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan PayPOS, diğeri de bireysel tüketici kredisi olmak üzere iki yeni ürünü pazara sunmuştu. Android tabanlı cihazları kullanarak ek bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın fiziksel POS cihazlarının özellikleri ile ödeme almasını sağlayan PayPOS sayesinde NFC teknolojisi ile temassız ödeme alınabiliyor. Güvenli ve kolay kullanımı sayesinde ödeme işlemini sadece 4-5 saniyede tamamlıyor.

Paynet’in geçtiğimiz yıl pazara sunduğu diğer yenilikçi çözümü PayKredi de işletmelerin yeni finansman opsiyonu ile son tüketicilere farklı ödeme alternatifi sunmasını sağlıyor.

Anlaşmalı bankalar üzerinden avantajlı faiz oranları, masrafsız ve sigortasız kredi sunması PayKredi’nin en önemli avantajları. Bu çözümle müşteriler kart limitlerini doldurmadan uzun vadede ödeme imkanı buluyor. Banka şubesine gitmeden, hızlı, dijital, anında onaylı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Üye iş yerleri de taksit sayısını artırıp kart dışında alternatif bir ödeme yöntemi daha elde ettikleri için satış hacimlerini yükseltiyor.

“Müşterinin ihtiyacına yönelik sunulan çözümlerle ikinci çeyrek daha hareketli geçecek”

2023 yılına yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefiyle giren Paynet, yılın ilk çeyreğinde yeni ürün ve çözümleriyle şirketlerin en büyük finansal destekçisi olmaya devam etti. Şirketlerin nakit akışlarını daha hızlı ve kolay yönetmeleri bugün her şeyden daha kritik hale gelirken Paynet de Paynet üye iş yerlerinin ticari şirket kartları üzerinden tedarikçilerine ödeme yapmasını sağlayan Tedarikçi Ödemesi çözümünü pazara sundu. Bu çözümle tedarikçiler ödemelerini hızlıca alırken Paynet üye işyerleri de kartlarına uygulanan taksit ile ödemelerinde vade avantajı elde ediyor. Böylece işletmeler daha sağlıklı bir nakit akışına sahip oluyor.

Bu yıl finansman alternatiflerini artırmaya odaklandıklarını belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, yılın ikinci çeyreğinin bu anlamda daha hareketli geçeceğini ifade ediyor. Ertürk sözlerini şöyle sürdürüyor: “İşletmelerin finansal araçlara erişimini kolaylaştırmak için çalışacak, fon sağlayan bankalar ile fon ihtiyacı olan şirketler arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz. Ödemelerin dijitalleştirilmesinin yanı sıra işletmelerin hangi bankada olursa olsun tüm hesaplarını tek bir noktadan izleyebileceği, hesaplar arası hızlı ve zahmetsiz şekilde para transferi yapabileceği ve nakit akışlarını kolayca yönetebileceği Açık Bankacılık çözümümüzde lisans kapsamımızı genişleterek 2023’te bu çözümümüzü daha geniş bir yelpazede sunacağız. Biz deneyim odaklı bir şirketiz. Başarımızın ve büyümede rekorlar kırmamızın en büyük nedeni müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçlarına odaklı çözüm geliştirme kabiliyetimiz.”