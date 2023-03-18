Günümüzde akıllı telefon üreticilerinden en çok istenenlerden biri de ürünlerinin uzun ömürlü ve kendini yenileyebilir olması. Tahmin edersiniz ki bu özellikleri karşılamanın en kolay ve mantıklı yolu ise güncellemeler. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her ne kadar bu konuda müşterilerini memnun etmeyi başarsa da nadiren bazı kullanıcıları üzebiliyor. Son olarak şirketin Samsung Galaxy S20 ve Note 20 ailesine Android 14 desteği vermeyeceği iddia ediliyor.
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Android 14 Güncellemesi Almayacak Samsung Cihazları
Firmayla oldukça yakın SamMobile isimli haber kaynağı, 2023 yılında birçok cihaza entegre edilecek Android 14’ün bazı Samsung telefonlarında çalışmayacağını söyledi. Kaynak, bu modellerin Android 13 sürümünde kalacağını ve bundan sonra herhangi bir yazılım güncellemesi almayacaklarını da belirtti.
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Güncellemeden mahrum bırakılacak telefonların arasında, Galaxy S20 ve Note 20 ailesinin de bulunması ise epey dikkat çekti.
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy A22 (LTE/5G)
- Galaxy A32 (LTE/5G)
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+
Samsung Galaxy S20 ve Note 20 Özellikleri
Galaxy S20
- Ekran Boyutu: 6.2″ Dynamic AMOLED
- Çözünürlük: 1440×3200 (QHD+) Piksel 563 PPI
- Chipset: Samsung Exynos 990
- Çekirdek Sayısı: 8
- Tip: Dokunmatik
- Boyutlar: 151.7 x 69.1 x 7.9 mm
- Ağırlık: 163 gr
- Kamera: Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom
- Ön Kamera: 10 MP (F2.2) Dual Pixel
- Flaş: LED
- Video: 8K
- Bluetooth: BT 5.0
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- USB: USB Type-C
- GPS: A-GPS, Galileo, Glonass, BDS
- Dahili Hafıza: 128 GB
- RAM: 8 GB
- Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
- Diğer Özellikler: Bixby, Dex Desteği, IP68, Yüz Tanıma, HDR, Çerçevesiz Tasarım, Portre Modu, Kablosuz ve Hızlı Şarj, Yapay Zeka, Samsung KNOX, Ultrasonik Parmak İzi
Galaxy Note 20
- Ekran Boyutu: 6.7″ Super AMOLED
- Çözünürlük: 1080×2400 (FHD+) Piksel
- Chipset: Samsung Exynos 990
- Çekirdek Sayısı: 8
- Tip: Dokunmatik
- Boyutlar: 161.6 x 75.2 x 8.3 mm
- Ağırlık: 192 gr
- Kamera: Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom
- Ön Kamera: 10 MP (F2.2) Dual Pixel
- Flaş: LED
- Video: 8K
- Bluetooth: BT 5.0
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- USB: USB Type-C
- GPS: A-GPS, Galileo, Glonass, BDS
- Dahili Hafıza: 256 GB
- RAM: 8 GB
- Batarya Kapasitesi: 4300 mAh
- Diğer Özellikler: Bixby, Dex Desteği, IP68, Yüz Tanıma, HDR, Kablosuz ve Hızlı Şarj, Samsung KNOX, Ultrasonik Parmak İzi, NFC, Radyo