Günümüzde akıllı telefon üreticilerinden en çok istenenlerden biri de ürünlerinin uzun ömürlü ve kendini yenileyebilir olması. Tahmin edersiniz ki bu özellikleri karşılamanın en kolay ve mantıklı yolu ise güncellemeler. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her ne kadar bu konuda müşterilerini memnun etmeyi başarsa da nadiren bazı kullanıcıları üzebiliyor. Son olarak şirketin Samsung Galaxy S20 ve Note 20 ailesine Android 14 desteği vermeyeceği iddia ediliyor.

Android 14 Güncellemesi Almayacak Samsung Cihazları

Firmayla oldukça yakın SamMobile isimli haber kaynağı, 2023 yılında birçok cihaza entegre edilecek Android 14’ün bazı Samsung telefonlarında çalışmayacağını söyledi. Kaynak, bu modellerin Android 13 sürümünde kalacağını ve bundan sonra herhangi bir yazılım güncellemesi almayacaklarını da belirtti.

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Güncellemeden mahrum bırakılacak telefonların arasında, Galaxy S20 ve Note 20 ailesinin de bulunması ise epey dikkat çekti.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy S20 ve Note 20 Özellikleri

Galaxy S20

Ekran Boyutu : 6.2″ Dynamic AMOLED

: 6.2″ Dynamic AMOLED Çözünürlük : 1440×3200 (QHD+) Piksel 563 PPI

: 1440×3200 (QHD+) Piksel 563 PPI Chipset : Samsung Exynos 990

: Samsung Exynos 990 Çekirdek Sayısı : 8

: 8 Tip : Dokunmatik

: Dokunmatik Boyutlar : 151.7 x 69.1 x 7.9 mm

: 151.7 x 69.1 x 7.9 mm Ağırlık : 163 gr

: 163 gr Kamera : Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom

: Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom Ön Kamera : 10 MP (F2.2) Dual Pixel

: 10 MP (F2.2) Dual Pixel Flaş : LED

: LED Video : 8K

: 8K Bluetooth : BT 5.0

: BT 5.0 Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) USB : USB Type-C

: USB Type-C GPS : A-GPS, Galileo, Glonass, BDS

: A-GPS, Galileo, Glonass, BDS Dahili Hafıza : 128 GB

: 128 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batarya Kapasitesi : 4000 mAh

: 4000 mAh Diğer Özellikler: Bixby, Dex Desteği, IP68, Yüz Tanıma, HDR, Çerçevesiz Tasarım, Portre Modu, Kablosuz ve Hızlı Şarj, Yapay Zeka, Samsung KNOX, Ultrasonik Parmak İzi

Galaxy Note 20

Ekran Boyutu : 6.7″ Super AMOLED

: 6.7″ Super AMOLED Çözünürlük : 1080×2400 (FHD+) Piksel

: 1080×2400 (FHD+) Piksel Chipset : Samsung Exynos 990

: Samsung Exynos 990 Çekirdek Sayısı : 8

: 8 Tip : Dokunmatik

: Dokunmatik Boyutlar : 161.6 x 75.2 x 8.3 mm

: 161.6 x 75.2 x 8.3 mm Ağırlık : 192 gr

: 192 gr Kamera : Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom

: Geniş Açı 12 MP Dual Pixel, OIS (F1.8), Ultra Geniş Açı 12MP (F2.2), Telefoto 64MP OIS (F2.0) 3x Hibrid Optik Zoom Ön Kamera : 10 MP (F2.2) Dual Pixel

: 10 MP (F2.2) Dual Pixel Flaş : LED

: LED Video : 8K

: 8K Bluetooth : BT 5.0

: BT 5.0 Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) USB : USB Type-C

: USB Type-C GPS : A-GPS, Galileo, Glonass, BDS

: A-GPS, Galileo, Glonass, BDS Dahili Hafıza : 256 GB

: 256 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batarya Kapasitesi : 4300 mAh

: 4300 mAh Diğer Özellikler: Bixby, Dex Desteği, IP68, Yüz Tanıma, HDR, Kablosuz ve Hızlı Şarj, Samsung KNOX, Ultrasonik Parmak İzi, NFC, Radyo