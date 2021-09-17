Oyun
Ikea, Oyun Kategorisinde Satışa Başlıyor
2008’den bu yana dünyanın en büyük mobilya perakendecisi olan Ikea ‘nın oyun temalı mobilya ve aksesuarları Ekim ayında satışa sunuluyor. Ürünler ilk olarak bu yılın başlarında Asus ve onun Gamers Republic (ROG) markasıyla ortaklığıyla Çin’e satışa sunulmuştu.
Çeşitli aparatlar ve bardak tutucu modelleri ortalama 10 dolardan başlıyor. Oyun sandalyeleri ise 69 ila 349 dolar arasında değişiyor. Türkiye’ye henüz gelmedi ancak Ikea, bu serini tüm dünyada satışa sunulacağını belirtti.
Şirket piyasaya 6 ürün kategorisinde toplamda 30’dan fazla oyun ürünü sundu. Ancak bu ürün kategorilerinden sadece Uppspel kategorisi Asus ile işbirliği içinde tasarlanmış ürünleri içeriyor. İşte Uppspel kategorisinde olan ve Ikea – Asus ortaklığıyla üretilen bir oyun odası takımı. Bu oyun odasının Ikea’nın Çin’deki satış platformundaki linki için tıklayabilirsiniz. İkea, geri kalan ürünlerin “oyuncuların bilgisayar başında yaşadıkları zorluklara çözüm getiren” tasarımlara sahip orijinal Ikea ürünleri olduğunu belirtiyor.
Şirket bu konuda ASUS ve Republic of Gamers ile ortaklık kurarak bir oyun ürünü serisi oluşturacağını geçen sene duyurmuştu.
Çoğu oyun malzemesinin maliyeti yüksek olduğu ve yeni nesil konsolların bile çok pahalı olduğu düşünüldüğünde, uygun fiyatlı bir aksesuar ve mobilya serisi, oyuncuların odalarını tasarlarken maliyeti düşürmeleri için tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir.
Ikea, bu ay İsveçli bir müzik grubunun sponsorluğunda stüdyo eşyaları üreteceğini de açıklamıştı.
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Basın Bülteni
ASUS ROG Claymore II klavye ve Gladius III mouse’unu piyasaya sundu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Claymore II oyuncu klavyesini ve ROG Gladius III oyuncu mouse’u serisinin piyasaya çıktığını duyurdu. CES® 2021’de tanıtılan bu son teknoloji çevre birimleri, çevrim içi oyunlarda ve e-spor karşılaşmalarında oyunculara kontrol ve taktiksel avantaj sunmak için tasarlanmış. Her iki ürün de Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde 2021 Red Dot ödülüne layık görüldü.
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ROG Claymore II oyuncu klavyesi oyun oynamanın yeni ve heyecan verici yollarını sunuyor. Oyuncular çıkarılabilen nümerik klavyeyi, TKL (TenKeyLess – Sayısal tuş takımı olmayan) klavyenin istedikleri tarafına takarak kendi ideal oyun sistemlerini kurabiliyor. Hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen Claymore II, Aura uyumlu diğer bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize edilebilen özel Aura Sync aydınlatma özelliğine sahip.
ROG Gladius III ve ROG Gladius III Wireless modelleri, 19.000 dpi optik sensör (26.000 dpi seviyesine çıkarılmış) ile neredeyse hiç gecikme yaşatmadan hassas kontrol imkanı sunuyor. Her iki modelde de İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımından yararlanılıyor. Hem mekanik hem de Omron optik mikro anahtarlarla uyumlu olan bu tasarım, tuşların basıldığı anda çalışmasını sağlıyor ve istenmeyen tıklamaları önlüyor. Buna ek olarak, esnek ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 TPFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi oluşturuyor. Bu iki yeni oyuncu mouse’unun klasik asimetrik tasarımı sağ elle farklı tutuş biçimlerine mükemmel uyum sağlıyor. Her iki modelde de desenli ve kaydırmaz yapıda yan paneller yer alıyor. Bu panellerde lazer baskı ROG tasarımı ve RGB aydınlatma bulunuyor.
ASUS ROG Claymore II üst düzey oyuncu klavyesi
ROG Claymore II tek başına %80 boyutlu bir TKL klavye olarak veya nümerik klavyeyle %100 boyutta kullanılabiliyor. Kullanıcılar tercihlerine göre nümerik klavyeyi sağa veya sola takabiliyor. Bir önceki modelden farklı olarak yeni bir yuva tasarımına sahip olan Claymore II, nümerik klavyenin daha sağlam ve güvenli takılmasını sağlıyor. Modelde ayrıca kişiselleştirilebilen tuşlar, ses düzeyi kontrolü için bir tekerlek ve daha rahat yazı yazma deneyimi için çıkarılabilir bir bilek desteği bulunuyor.
ROG Claymore II’de ROG RX Mavi veya RX Kırmızı optik mekanik anahtarlar kullanılabiliyor. İlk olarak ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesinde kullanılan bu anahtarlar, içi boş kare saplı tasarım ve her tuşta ayrı aydınlatma sağlayan yerleşik RGB LED’lerle geliyor. Aydınlatma efektleri kablosuz Aura Sync teknolojisiyle senkronize edilebiliyor. Bu tasarım, dalgalanma gecikmesini azaltarak tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap ve X sabitleyici mekanizma birlikte çalışarak tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimi sunuyor ve 100 milyon kez basılmaya dayanıklı uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.
ROG Claymore II hem kablolu hem de kablosuz 2,4 GHz modlarında 1 ms tepki süresi sunuyor. Ürünle birlikte bir USB-C® kablosu ve bir de USB-C – USB Type A adaptörü geliyor. USB-C bant genişliği sayesinde kullanıcılar klavyeyi hızlı şarj edebiliyor veya klavyenin arka tarafındaki geçiş bağlantısıyla diğer cihazlara bağlayabiliyor.
ROG Gladius III Wireless VE ROG Gladius III oyuncu mouse’ları
Üç farklı bağlantı moduna sahip olan ROG Gladius III Wireless; ultra hızlı 2,4 GHz RF, enerji tasarruflu Bluetooth® LE veya kablolu USB üzerinden bağlanabiliyor. Kullanıcılar duruma göre kendilerine en uygun modu tercih edebiliyor. Bluetooth hızlı eşleşme teknolojisi ile kullanıcılar Eşleme düğmesine basarak mouse’u üç farklı cihazda kullanabiliyor.
ROG Gladius III serisinin üst düzey optik sensörü rakipsiz hassaslık sunuyor. %1 sapmayla 100 – 26.000 dpi arasında hassaslık sunan ürünler, 50 g hızlanmayla saniyede 1016 cm hızla hareket takibi yapabiliyor. Optik sensör ayrıca 2,4 GHz kablosuz ve kablolu modlarda 1000 Hz sorgu oranıyla gecikmeyi ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar dahili belleğe beş adet profil kaydedebiliyor.
Mekanik anahtarlarda düğmenin çalışması için dalgalanma yönteminden yararlanılıyor, bu da tıklamada gecikme yaşanmasına yol açıyor. Gladius III’ün mafsallı düğme tasarımında mouse tuşu ile anahtar arasında hiç boşluk bulunmuyor böylece tuşa basar basmaz tepki alınıyor. Özel ayarlanmış aygıt yazılımı, hem mekanik hem de optik mikro anahtarlarda yanlışlıkla yapılan tıklamaları filtreleyerek oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.
İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımı, geleneksel 3 pimli mekanik anahtarları ve 5 pimli Omron® optik mikro anahtarları anında değiştirme imkanı veriyor. Bu yuva tasarımı sayesinde, kullanıcılar farklı kullanım deneyimlerine ve özelliklere sahip anahtarlar arasından oyun stiline en uygun olanı seçebiliyor. Sağlamlaştırılan yuva, sallanmayı da azaltarak tutarlı tıklama deneyimi sunuyor. ROG Gladius III’ün yan tarafında lazer baskı ROG desenleri bulunuyor. ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 PTFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.
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Genel
Razer’dan Yeni Oyuncu Ürünü: Parmak Kılıfı
Razer, oyuncu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu sefer ki ürün ise duyanlara “yok artık” dedirtiyor. Oyuncular için parmak kılıfı satacak olan Razer, bu ürünü için mobil oyuncuları hedefliyor.
Duyduklarınız şaka değil. Razer gerçekten de yeni parmak kılıflarını satışa sunuyor. Ürün, bir eldivenin yalnızca parmak kısımlarını anımsatıyor. Oyun oynamak için parmağa geçiriliyor ve mobil cihazı kavramayı kolaylaştırması hedefleniyor.
Parmak kılıfı, Razer’dan duyduğumuz ilk saçma ürün değil. Firma daha önce de Project Hazel isminde RGB ışıklandırmalı Covid-19 yüz maskesi tanıtmıştı. Project Hazel konsept tasarım olarak tanıtılsa da parmak kılıfları Razer’ın internet sitesinde satışa çıkmış durumda. Ürün 10 dolarlık bir satış etiketine sahip.
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Parmak kılıfı, genel olarak Fortnite gibi mobil oyunları oynarken mobil cihazını elinden kaydıran kişilere yönelik tasarlanmış. Ürün bu kişilere, oyun oynarken mobil cihazına sağlam bir kavrama sunmayı vaat ediyor. Ürünün satış sayfasındaki bilgilere göre parmak kılıfları yumuşak ve yüksek hassaslığa sahip bir kumaştan üretilmiş. Ve kumaşın içeriği ise %35 gümüş iplikli kumaş, %60 naylon ve %5 oranında likradan oluşuyor. Ürünün malzemesinin hafif ve nefes aldırabilir bir yapıda olduğu vurgulanıyor ve evrensel olarak tek bir boyutta sunuluyor. Parmaklarınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bu ürünün de parmaklarınıza uyum sağlayacağı söyleniyor.
Mobil oyunculuk için parmak kılıfı fikri her ne kadar kulağa saçma gelse de Razer bu ürünü ilk olarak piyasaya süren firma değil. Bazı güvenilirliği düşük Amazon satıcıları, Powstro, Flydigi ve Sameo gibi marka adları altında buna benzer ürünlerin satışını yapıyorlardı. Ürünün alternatifleri olsa da Razer hali hazırda oyunculara geniş perspektifte kaliteli ürünler sunduğu için bu alanda da rakip kabul etmeyeceği bir gerçek. Razer da belki oyuncularda oluşturduğu bu güvenilirliği kullanarak buna benzer ürünleri satışa sunabiliyor ve tepki çekmiyor.
Parmak kılıfı fikri her ne kadar bizlere şu anda gülünç gelse de mobil oyun sektörü 15 milyar dolarlık bir değerlendirmeyi aşmış durumda ve bu sektör büyüdükçe buna benzer ürünlere oluşan talep de mutlaka artacaktır. Dolayısıyla Razer’a bu ürünüyle başarılar diliyoruz.
Razer, oyunculara yönelik ürünler konusundaki lider firmalardan bir tanesi. Günümüzde her ürünün başına ‘Oyuncu’ ibaresinin eklenmesinin satışları arttırdığı bir gerçek olarak bilinse de parmak kılıfı, rgb ışıklı covid maskesi gibi ürünler de artık bazı oyuncularda kendilerinin dolandırıldığı hissiyatını oluşturmaya başlamış görünüyor. Oyuncular ekipman konusunda genel olarak hassas olsa da yine de insan olarak herkesin de bir sınırı var tabi ki.
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