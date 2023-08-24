MediaMarkt‘ın MediaMarkt.com.tr adresinde, MediaMarkt mağazalarında ve MediaMarkt uygulamasında CLUB üyelerine geçerli olan kampanyası başladı! 22 – 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, Club üyelerine pek çok kategoride özel seçenekler sunuluyor.

Kampanyadan faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kaydolmak.

CLUB üyelerine özel neler var?

Üyelere özel birçok farklı kategoride kampanyalar bulunuyor. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, elektrikli mutfak ürünleri, süpürgeler ve kişisel bakım ürünleri vb. ihtiyacınız olan teknolojik ürünlerden faydalanabiliyorsunuz.

Kampanyanın öne çıkan detayları ise şu şekilde:

⦁ 5.000 TL ve üzeri sepette 200TL indirim,

⦁ 10.000 TL ve üzerine sepette 500 TL indirim,

⦁ 20.000 TL ve üzerine sepette 1.500TL indirim,

⦁ 35.000 TL ve üzerine sepette 2.500 TL indirim.

Kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak için isterseniz buradaki linkten online alışveriş yapabilir, isterseniz size en yakın MediaMarkt mağazalarına gidebilir ya da MediaMarkt uygulamasına göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.