Apple, 2022’nin ilk lansmanı olarak bir dizi yeni cihaz tanıttı ve şimdi Apple hayranları şirketin bu yıl içinde yaklaşmakta olan iPhone 14 serisini piyasaya sürmesini bekliyor. Yakın tarihli bir rapora göre, Apple bu yıl iPhone 14 serisi için işleri biraz değiştirmek istiyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın standart ve Pro iPhone 14 modelleri için farklı yonga setlerine sahip olacağını öne sürüyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo Twitter‘da Apple‘ın iPhone 14 serisini hem A15 Bionic yonga seti hem de piyasaya sürülmemiş A16 yonga seti ile piyasaya sürmeyi planladığını öne sürdü.

iPhone 14 ve 14 Max‘in mevcut A15 Bionic yonga setini paketleyebileceği, üst seviye iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max‘in ise yakında çıkacak olan A16 ile geleceği öner sürüldü. Bu, son raporunda 9to5Mac tarafından daha da doğrulandı. Kuo’nun tweetine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022