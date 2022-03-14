Apple, 2022’nin ilk lansmanı olarak bir dizi yeni cihaz tanıttı ve şimdi Apple hayranları şirketin bu yıl içinde yaklaşmakta olan iPhone 14 serisini piyasaya sürmesini bekliyor. Yakın tarihli bir rapora göre, Apple bu yıl iPhone 14 serisi için işleri biraz değiştirmek istiyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın standart ve Pro iPhone 14 modelleri için farklı yonga setlerine sahip olacağını öne sürüyor.

iPhone 14, 14 Max, A15 Bionic Yonga Seti Tarafından Desteklenecek

Apple analisti Ming-Chi Kuo Twitter‘da Apple‘ın iPhone 14 serisini hem A15 Bionic yonga seti hem de piyasaya sürülmemiş A16 yonga seti ile piyasaya sürmeyi planladığını öne sürdü.

iPhone 14 ve 14 Max‘in mevcut A15 Bionic yonga setini paketleyebileceği, üst seviye iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max‘in ise yakında çıkacak olan A16 ile geleceği öner sürüldü. Bu, son raporunda 9to5Mac tarafından daha da doğrulandı. Kuo’nun tweetine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Şirket her yıl tüm iPhone modellerine aynı yonga setini entegre ettiğinden bu Apple için alışılmadık bir durum. Hatırlamak gerekirse, bu strateji en son Apple iPhone 5C ve iPhone 5S’i farklı yonga setleriyle piyasaya sürdüğünde izlendi.

Sadece bu değil, Kuo dört iPhone 14 modelinin de 6GB RAM ile geleceğini öne sürüyor, ancak önceki söylentiler üst seviye modellerin 8GB RAM ile geleceğini öne sürüyordu. iPhone 14 ve 14 Max‘in LPDDR4X RAM‘i destekleyeceği, Pro modellerinin ise LPDDR5 RAM‘e sahip olacak.

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Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise bu yıl Apple‘ın yalnızca iki ekran boyutu seçeneği sunacağı: 6.1 inç ve 6.7 inç ve ilk kez ucuz bir iPhone daha büyük 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Bu detayların dışında tüm iPhone 14 modellerinin 120Hz ProMotion ekran, geliştirilmiş pil ömrü ve çeşitli iyileştirmelerle birlikte 48MP kameralar için olası destek içermesi bekleniyor. Bununla birlikte, Apple‘ın yaklaşmakta olan amiral gemisi sınıfı iPhone 14 serisi için mevcut en ucuz iPhone‘una güç veren aynı yonga setini kullanacağını hayal etmek şaşırtıcı. Bu, devam eden küresel çip kıtlığının bir yan etkisi veya yalnızca Apple‘ın Mac serisinde yaptığı gibi standart modelleri Pro modellerinden ayıran stratejideki bir değişiklik olabilir.