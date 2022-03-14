ROG Zephyrus S17 dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerine bakacak olursak;
TASARIM:
394 x 264 x 19,9 mm
2.60 kg
Magnezyum-alüminyum gövde
EKRAN:
17,3 inç 4K 120 Hz
3 ms
IPS DCI-P3: 100%
Dolby Vision
G-Sync / Adaptive-Sync
Pantone Validated Optimus
KLAVYE:
5 derece açı
Optik Mekanik Klavye
Her Tuş RGB
Touchpad Multiwheel
PERFORMANS:
Intel Core i7-11800H
NVIDIA GeForce RTX 3060
130W with Dynamic Boost
16 GB DDR4
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
BAĞLANTI:
1x HDMI 2.0b
3x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery
1x RJ45 LAN port
1x Thunderbolt 4 support DisplayPort / power delivery
1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s)
1x 3.5mm Combo Audio Jack
Wi-Fi 6
BT 5.2
SES:
6 hoparlör
3 mikrofon Gürültü Engelleme
Dolby Atmos