Japon otomotiv devi Nissan, kompakt ve orta boy SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni ekonomik modeli Nissan Tekton‘un dünya prömiyerini resmen gerçekleştirdi. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının ortak mühendislik gücüyle geliştirilen araç, yeni nesil Renault Duster ile aynı platformu (CMF-B) ve gövde yapısını paylaşıyor. Ancak Nissan, bu yeni modeli sadece bir “logo değişimi” olmaktan çıkarıp, markanın efsanevi arazi ikonu Patrol modelinden ilham alan kaslı tasarımıyla tamamen kendine has bir karaktere büründürmüş.

Tasarımda İkonik Miras: “Baby Patrol” Esintisi

Nissan Tekton, dış tasarımıyla ilk bakışta daha lüks ve heybetli ağabeyi Nissan Patrol’e göndermeler yapıyor. Bu nedenle otomotiv basınında şimdiden “Baby Patrol” olarak anılmaya başlanan aracın dikkat çeken dış tasarım detayları şunlar:

Ön Izgara: Ön bölümde boydan boya uzanan ve Patrol modelini andıran krom hatlara sahip agresif bir panjur yer alıyor.

Aydınlatmalar: C-formlu, 5 odacıklı Matrix LED bağlantılı far tasarımı ve arkada pürüzsüzce uzanan SynchroFlow LED stop grubu araca premium bir hava katıyor.

Gövde Yapısı: Kaslı çamurluk kemerleri, tavan çizgisiyle bütünleşen aerodinamik tavan rayları ve çift renkli kontrast koruma plakaları (skid plate) güçlü bir SUV duruşu sergiliyor.

Motor Seçenekleri: Verimli Turbo Motorlar, Hibrit Şimdilik Yok

Nissan Tekton, altyapısını paylaştığı Duster ile benzer motor seçeneklerine sahip olsa da stratejik bir farklılık barındırıyor. Renault Duster modelinde sunulacak olan 1.8 litrelik güçlü hibrit (strong-hybrid) motor opsiyonu, maliyetleri düşük tutmak ve aracı daha ekonomik bir fiyat etiketine konumlandırmak adına Tekton modeline dahil edilmedi.

Tekton, gücünü tamamen verimlilik odaklı iki farklı turbo benzinli motordan alacak:

T160 (1.0 Litre Turbo): Şehir içi kullanımlar için optimize edilen 3 silindirli bu motor, 100 PS güç ve 166 Nm tork üretiyor. Sadece 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen bu ünite, 19.4 km/l gibi oldukça iddialı bir yakıt ekonomisi sunuyor.

T280 (1.3 Litre Turbo GDi): Performans meraklılarını hedefleyen 4 silindirli bu motor ise 163 PS güç ve 280 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya vites kulakçıklarına (paddle shifter) sahip 6 ileri ıslak kavramalı DCT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Kabinde Google Destekli Dijital Komuta Merkezi

Aracın iç mekânı, geniş aile ihtiyaçları ve dijital trendler göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Üst donanım paketlerinde tamamen deri ve havalandırmalı koltukların yer aldığı kabinde şu teknolojik donanımlar öne çıkıyor:

Çift Ekran Deneyimi: 10.25 inç boyutunda tamamen dijital bir gösterge paneli ve merkezde Google built-in (yerleşik Google Haritalar ve Asistan) desteğine sahip 10.1 inçlik Tek-Link HD eğlence sistemi yer alıyor.

Konfor Elemanları: Sesli komut destekli çift bölgeli otomatik klima, akıllı hava temizleme sistemi (Plasmacluster® Ionizer) ve kablosuz şarj ünitesi.

Bagaj Hacmi: Arka koltuklar dik konumdayken 700 litrelik sınıf lideri bir bagaj alanı sunan araç, koltuklar katlandığında tam 1.789 litrelik devasa bir yükleme alanına kavuşuyor.

Güvenlikte Taviz Yok: Bharat NCAP’ten 5 Yıldız!

Ekonomik bir SUV olarak konumlandırılmasına rağmen Nissan, Tekton’un güvenlik mimarisinden ödün vermemiş. Gövde yapısında yüzde 62 oranında yüksek ve ultra yüksek dayanımlı çelik monokok şasi kullanan araç, yapılan en güncel Bharat NCAP çarpışma testlerinden tam 5 yıldız almayı başardı.

Araçta 6 hava yastığı, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca üst paketlerde Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tanıma da dahil olmak üzere tam 15 farklı fonksiyona sahip Seviye 2 ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi) paketi görev yapıyor.

Pazara Giriş ve İhracat Planları

İlk olarak ortak üretim üssü olan Hindistan’da üretim bantlarına inen ve eş zamanlı olarak lansmanı yapılan Nissan Tekton; Afrika, Orta Doğu ve Avrupa pazarını kapsayan geniş bir bölgeye ihraç edilecek. Duster platform ikizi olması sebebiyle üretim maliyeti avantajına sahip olan aracın, rekabetçi bir fiyatlandırma ile pazarlarda yer alması bekleniyor.