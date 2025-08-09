Apple iCloud servislerinde dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kesinti, Apple’ın uluslararası sunucularında meydana gelen teknik bir aksaklıktan ötürü oluşmuş gibi görünüyor. Peki iCloud erişim hatası sorunu neden olur, nasıl çözülür?

Apple iCloud hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor

Mevcut bilgilere göre iCloud açılmıyor problemi, Apple’ın kendi altyapısında yaşanan teknik bir arızadan kaynaklanıyor. Bu nedenle kullanıcı tarafında yapılabilecekler sınırlı.

Mevcut erişim sorunlarını rapor eden DownDetector internet sitesi de sabah saatlerinde bir erişim sorunu olduğunu ve saat 10.00 itibariyle raporlarda bir azalma olduğunu gösteriyor. Yani Apple sorunu çözmüş gibi görünse de, halen erişim sorunu yaşayan kullanıcılar da var.

iCloud erişim hatası sorunu nasıl çözülür?

Kesintinin asıl çözümü Apple’ın sunucu tarafındaki problemi gidermesiyle mümkün olacak. Ancak kullanıcılar aşağıdaki adımları deneyerek erişim sorunlarını hafifletebilir:

Cihazınızı yeniden başlatın.

Farklı bir Wi-Fi ağı veya mobil veri bağlantısı kullanın.

Apple’ın Sistem Durumu sayfasını kontrol ederek güncel durumu takip edin.

iCloud hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapın.

Siz bu tür global servis kesintilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.