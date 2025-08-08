Apple, iOS 26 ile birlikte Apple Intelligence içine ChatGPT-5 entegrasyonu getiriyor. Şirketin doğruladığı bu adım, Siri’nin Apple’ın yerel sistemlerinin sınırına geldiği durumlarda OpenAI’nin en yeni modeliyle desteklenmesini sağlayacak. Peki bu entegrasyon iPhone’da neyi değiştirecek?

ChatGPT-5 entegrasyonu pratikte ne anlama geliyor?

Yeni tasarımda Siri, yanıt üretirken yerleşik Apple modelleri yetersiz kaldığında ChatGPT-5’e başvuracak. Bu model; önceki GPT-4o tabanlı deneyime kıyasla gelişmiş akıl yürütme, daha iyi kodlama araçları, doğal sesli etkileşim ve video algılama kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Kullanıcı tarafında bu, web araması gibi açık uçlu sorular, uzun dökümanlara dair özet/yanıtlar ve görsel-odaklı görevlerde daha isabetli sonuçlar anlamına geliyor.

Mevcut mimaride ChatGPT, Apple Intelligence içinde web aramaları, döküman sorguları ve Visual Intelligence gibi senaryolarda devreye giriyor. Hesap bağlamadan ChatGPT’ye erişim mümkün; ancak OpenAI hesabını bağlayanlar abonelik avantajlarını da kullanabilecek. iOS 26 ile bu özellik korunurken, Siri’ye bağlamsal öneriler sunmak için arka planda ChatGPT-5’e yönlendirme daha sıkı entegrasyonla gerçekleşecek.

Apple, iOS 18’de olduğu gibi iOS 26’da da ChatGPT ile iletişimde IP adreslerini gizleme ve isteklerin OpenAI tarafından saklanmaması prensibini sürdürecek. Böylece bulut destekli yanıtlar alınsa da, isteklerin anonimleştirilmesi ve verinin minimal tutulması hedefleniyor.

iOS 26 ile gelen diğer Apple Intelligence yenilikleri

ChatGPT-5 entegrasyonuna ek olarak iOS 26, FaceTime ve Mesajlar’da Live Translation ile gerçek zamanlı çeviri, sistem genelinde Visual Intelligence yükseltmeleri ve içerik arama/önerme tarafında daha iyi bağlam anlama vaat ediyor.

Yazılım güncellemesinin, gelecek ay beklenen iPhone 17 lansmanıyla aynı dönemde dağıtıma çıkması planlanıyor. Yani Eylül ayında bunu görmemiz olası.

