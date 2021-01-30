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Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

Apple

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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Apple

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca  almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

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Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri  vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında,  siyahi  sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da  ırksal eşitliği destekleyecek  şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Akıllı saatler dışında, içerisinde birbirinden güzel ürünler yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık  ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Apple

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.

 

 

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1 yorum

1 yorum

  1. zeynep

    31 Ocak 2021 at 01:05

    keşke fiyatı da alabileceğimiz bir şey olsa ):

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Aksesuar

Razer Viper 8KHz, resmi olarak satışa çıktı!

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Razer Viper 8KHz

Razer, kısa süre önce 499 Yuan karşılığında Razer Naga X oyuncu faresini tanıttı. Bugün ise yeni bir 8k oyuncu faresi satışa çıktı. Yeni oyuncu faresi, Razer Viper 8KHz adıyla e-ticaret sitelerinde yerini aldı. Adından da anlaşılacağı üzere yeni mouse, 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahip. Ayrıca bu farenin fiyatı 80$’ın altında olacak.

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Razer Viper 8KHz hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Razer, farenin tasarımını E-sports için uygun True-Ambidextrous olarak adlandırıyor. Bu, hem sol hem de sağ elde tutmaya uygun bir mouse olduğunu gösteriyor. Cihaz, 71 gram ağırlığı ile oyuncu fareleri arasında hafif segmentte yer alıyor. Bir oyun faresi için en önemli şey, düğmelerin verdiği his ve tepki süresidir. Buna göre Razer, bu farenin 650 IPS’e kadar maksimum izleme hızına sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca cihaz, maksimum 20.000 DPI’a kadar hassasiyete sahip ve optik sensör bulunduruyor. Bunun dışında mouse, yukarıda belirtildiği üzere 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahiptir.

Razer Viper 8KHz

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Gecikme oranı, bir farenin bağlı cihaza yani bilgisayara konumunu ne sıklıkla bildirdiğini gösterir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi ise kullanıcıların 0.125 ms’ye kadar düşük gecikme yaşamasına olanak tanıyacak. Cihazın, 8 adet programlanabilir düğmesi, 5 profile kadar saklamak için bellek kapasitesi ve RGB aydınlatması bulunuyor. Ayrıca 8 metre uzunluğunda Razer Speedflex kablosu da kutu içeriğinde mevcut. Razer Viper 8KHz, Çin‘de 599 Yuan, ABD‘de ise 80$ üzerinden fiyatlandırılıyor olacak.

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Aksesuar

17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!

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iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.

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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı

4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.

Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.

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Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.

Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.

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Aksesuar

AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!

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airpods

Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, AirPods 2020’de küresel kablosuz kulaklık pazarında orantısız şekilde büyük bir paya sahip olmuş.

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AirPods yine zirveye oynuyor

True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklık pazarında geçtiğimiz yıl 300 milyon birimin üzerinde satış gerçekleşti. Bununla birlikte pazar %90 oranında büyüme sağladı. Apple AirPods‌, pazarın neredeyse yarısına hakim durumda. Geri kalan kısım ise ayrı ayrı küçük oranlara sahip çok sayıda şirketten oluşuyor.

Strategy Analytics, Apple’ın hakimiyetine rağmen, rekabet yoğunlaştıkça liderliğinin azaldığını belirtiyor:

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Strategy Analytics Direktörü Ken Hyers, “Apple, 2020’de TWS segmentinde komuta liderliğini sürdürdü, ancak rekabet yoğunlaştıkça komuta payı azalıyor. Bu yüzden Xiaomi, Samsung ve Huawei’den 2021’de güçlü rekabet bekliyoruz” dedi. “TWS kulaklık pazarı zaten çok kalabalık. Güçlü bir satış görünümüne rağmen, önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak konsolidasyon olacak.” şeklinde ifadelerini sürdürdü.

Analistler, geniş Bluetooth kulaklık pazarında hala bol miktarda potansiyel olduğunu varsayıyor. Strategy Analytics’in verilerine göre, küresel olarak neredeyse her on kişiden biri Bluetooth kulaklığa sahip. Bu yüzden büyüme için sektörde hala önemli bir alan var. Buna ek olarak Strategy Analytics, satıcıların kablolu kulaklıklarını yeni akıllı telefonlarla bir araya getirmekten uzaklaştıkça, pazarda hala önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu öngörüyor.

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